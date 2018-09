Mindestens 2,4 Millionen Euro haben die Landtagsabgeordneten in dieser Wahlperiode nebenher verdient. Ministerpräsident Bouffier geizt beim Beantworten von Bürgerfragen – und ein Abgeordneter hat nur zwei Reden gehalten. Der Datencheck in Grafiken.

Am Dienstag beginnt im Wiesbadener Landtag die letzte Sitzungswoche vor der Landtagswahl. Zeit, einen Blick auf die Arbeit der Abgeordneten zu werfen und eine kleine Bilanz zu ziehen. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:



Linken-Fraktionschefin Wissler war die fleißigste Rednerin. Im Schnitt hielt jedes Mitglied des Landtags seit 2014 gut 70 Reden.

Die SPD hat die meisten Kleinen Anfragen gestellt. Topthema bei den Kleinen Anfragen war die Bildung.

Beim Thema Bürgerfragen ist die Beteiligung der Abgeordneten sehr unterschiedlich.

Die CDU-Abgeordneten Reif und Boddenberg sind die Topverdiener im Parlament. Insgesamt haben die Landtagsmitglieder mindestens 2,4 Millionen Euro nebenher verdient.

Wer steht im Plenarsaal des Landtags besonders häufig am Rednerpult - und wer so gut wie nie? Um das herauszufinden, hat das hr-Datenteam das Informationssystem des Landtags ausgewertet. Das Ergebnis: Gut 8.800 Reden und Redebeiträge wurden dort bis Ende August erfasst. Im Durchschnitt hielt jeder der 110 Abgeordneten gut 70 Reden. 17 Politikerinnen und Politiker standen 150-mal oder häufiger hinter dem Rednerpult.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Niemand redet so oft wie Janine Wissler. Die Fraktionschefin der Linken kommt auf 384 Redebeiträge und führt damit deutlich vor FDP-Chef René Rock (309). Die meisten Redebeiträge insgesamt hielten – naturgemäß – die Mitglieder der größten Fraktion, der CDU. Aus ihren Reihen kommt aber auch der Abgeordnete mit den wenigsten Reden: Uwe Serke stand lediglich zweimal am Pult - Minusrekord unter den Abgeordneten, die die volle Legislaturperiode im Landtag saßen. Beide Male sprach der Abgeordnete aus Frankfurt über das Haus des Jugendrechts.

Inhaltlich ging es in den Reden hauptsächlich um den Haushalt und um Flucht und Migration, Wirtschaft und Arbeit, Bildung sowie Umweltthemen, wie eine Analyse der am häufigsten vorkommenden Schlagworte in den Titeln zeigt. In der folgenden Grafik können Sie genau sehen, welcher Redner oder welche Rednerin der abgelaufenen Wahlperiode wie häufig geredet hat. Klicken Sie dazu einfach auf die Fraktion oder die Gruppe.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kleine Anfragen sind vor allem für die Opposition ein beliebtes Instrument, um Antworten von Ministerien und anderen staatlichen Stellen zu erhalten. Diese schriftlichen Anfragen müssen binnen einer bestimmten Frist beantwortet werden.

Folglich waren die Oppositionsparteien hier deutlich fleißiger als die Koalition. Die SPD hat in der laufenden Wahlperiode mit 1.455 Kleinen Anfragen mehr Anfragen gestellt als alle anderen Parteien zusammen. Es folgen die FDP mit 652 Anfragen und die Linke mit 294. Die Regierungsparteien kommen zusammen auf knapp über 100 Anfragen (CDU: 69, Grüne: 43). In den Kleinen Anfragen ging es oft um Bildung: Schulen ist das am häufigsten vorkommende Schlagwort in den Titeln, gefolgt von Polizei, Stellensituation, Landesstraßenbau und Sanierungsoffensive.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Besonders hohen Aufklärungsbedarf hat offenbar Christoph Degen. Der SPD-Politiker aus Hanau reichte – allein oder mit Fraktionskollegen – bisher 210 Kleine Anfragen ein. Dahinter folgen Wolfgang Greilich von der FDP (192) und Günter Rudolph (SPD, 190). Die häufigsten Adressaten der Anfragen waren die Ministerien für Wirtschaft und Verkehr (478), das Innenministerium (443) und das Kultusministerium (440).

Auf dem Webportal abgeordnetenwatch.de des Vereins Parlamentwatch haben Bürger die Möglichkeit, online Fragen an die Abgeordneten im Landtag zu stellen. Die Antworten werden dann in den Profilen der Abgeordneten veröffentlicht.

Die hessischen Abgeordneten haben in der aktuellen Legislaturperiode gut die Hälfte der 344 gestellten Bürgerfragen beantwortet. Die meisten Fragen gingen an Janine Wissler (18) und Volker Bouffier (17). Während die Fraktionschefin der Linken immerhin acht davon beantwortete, gab es vom Ministerpräsidenten gar keine Antwort. Der Grüne Mathias Wagner bekam elf Fragen gestellt – und beantwortete alle.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Mindestens 2,4 Millionen Euro haben die Abgeordneten des Landtags in der laufenden Legislaturperiode nebenher verdient. Theoretisch könnte diese Summe sogar bis zu 5,2 Millionen Euro betragen, das lässt sich allerdings nicht genau beziffern.

Das liegt am Verfahren zur Veröffentlichung von Nebeneinkünften. Wenn Abgeordnete zusätzlich zu ihrer Grundentschädigung (seit Juli 2017 monatlich 7.750 Euro) noch etwas dazuverdienen, müssen sie dies ab einem Betrag von 1.000 Euro veröffentlichen. Allerdings nicht genau: Wie im Bundestag werden die Einkünfte in zehn Stufen veröffentlicht. Dadurch lässt sich nur eine Spannbreite der tatsächlichen Nebeneinkünfte errechnen.

Insgesamt haben 20 der 110 aktiven Abgeordneten für die derzeitige Legislaturperiode Nebeneinkünfte angegeben. Während bei Linken und Grünen nur jeweils ein Fraktionsmitglied nebenher verdient hat, waren es bei der CDU elf von 47 Abgeordneten.

Bild © hessenschau.de

Auch die Topverdiener kommen von der CDU: Clemens Reif hat laut seinen Angaben zwischen 325.010 und 525.000 Euro dazu verdient, Michael Boddenberg im gleichen Zeitraum zwischen 375.005 und 500.000 Euro. Während Reif an verschiedenen Unternehmen beteiligt ist, ist der gelernte Metzgermeister Boddenberg Gesellschafter der Fleischerfachschule J. A. Heyne. Die meisten anderen Nebenverdiener arbeiten nebenher als Anwälte oder sitzen in Aufsichtsräten von Unternehmen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Weitere Informationen Die Daten Die Daten, die den Grafiken auf dieser Seite zugrunde liegen, stammen aus folgenden Quellen:

Reden : Landtagsinformationssystem (abgerufen am 06.09.2018)

: (abgerufen am 06.09.2018) Kleine Anfragen : kleineanfragen.de (abgerufen am 30.08.2018)

: (abgerufen am 30.08.2018) Antworten auf abgeordnetenwatch.de : abgeordnetenwatch.de (abgerufen am 07.09.2018)

: (abgerufen am 07.09.2018) Nebeneinkünfte: Angaben der Abgeordneten auf hessischer-landtag.de . Als Berechnungszeitraum wurden die vollen Jahre 2014 bis 2018 (5 Jahre bzw. 60 Monate) zugrunde gelegt, es sei denn, die Abgeordneten haben explizit andere Zeiträume genannt (abgerufen am 05.09.2018). Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 11.09.2018, 9.10 Uhr