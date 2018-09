Harte Zeiten für die Republikaner: Da ruckt es von rechts kräftig durchs Land, und die Partei geht nur noch als desolate Vorstufe der AfD durch. Geld und Rückhalt reichen nicht mal mehr für die Landtagswahl. Aber der Landeschef hofft noch.

Dieser Wahlkampf wird ohne Bert-Rüdiger Förster über die Bühne gehen. "Ich bin jetzt 76. Da klettere ich nicht mehr die Leiter hoch und hänge mit Kabelbindern die Plakate auf", sagt der Politiker aus Hanau.

Aber sein Alter ist vielleicht nicht das Hauptproblem. Förster geht es deutlich besser als seiner Partei. Die ist so gut wie tot.

Wechsel zur AfD? Für Republikaner Bert-Rüdiger Förster ausgeschlossen. Bild © Privat

23 Parteien treten zur Hessen-Wahl am 28. Oktober an. Erstmals seit 27 Jahren sind die Republikaner nicht dabei. Kein einziger Kandidat wird im Wahlkampf für ein Parteiprogramm werben, das als wichtigste Forderungen nennt: "Bewahrung der deutschen Heimat, keine multikulturelle Gesellschaft, kein Vielvölkerstaat!"

"Spiel mir das Lied vom Tod"

Es muss bitter sein für die wenigen verbliebenen Funktionäre und Anhänger. Seit der Gründung 1983 durch frühere CSU-Mitglieder mochten die REPs die EU nicht, ängstigten sich vor der Globalisierung und verbreiteten Angst vor Ausländern - auch mal mit einem TV-Spot, der Türken zur Melodie von "Spiel mir das Lied vom Tod" zeigte. Nun geht ihr erhoffter rechter Ruck durch Teile der Gesellschaft. Und sie haben nichts davon. Sondern andere.

"Die Republikaner sind eine sterbende Partei", sagt der Marburger Professor Benno Hafeneger, Politikdidaktiker und Verfasser mehrerer Studien über rechte politische Strömungen. Das Wählerpotenzial: weitgehend an die AfD abgewandert. Nachwuchs: nicht vorhanden.

12 REPs waren 1993 im Main-Kinzig-Kreistag, jetzt sitzt da wie der letzte Mohikaner nur noch Förster - neben 13 AfD-Abgeordneten. "Dabei ist die AfD nicht nur programmatisch im wahrsten Sinne des Wortes eine Blaupause von uns", sagt er.

Erklärung mit Irrtum

Beide Parteien haben das Blau in ihrer Fahne, die der REPs hängt auf Halbmast. Auf 0,3 Prozent dümpelten sie bei der Landtagswahl 2013 herum. Da kam die Alternative für Deutschland, im Jahr ihr Gründung, schon auf 4,1 Prozent. Sie wird bei längst zweistelligen Umfragewerten mit ziemlicher Gewissheit im nächsten Landtag vertreten sein.

Hanau, Offenbach, Bad Homburg oder Hochtaunus: Die Republikaner dagegen haben gerade noch in einer Handvoll Gemeinde-, Stadt- und Kreisparlamenten Mandate. Ihr einziger Vertreter in der Fuldaer Stadtverordnetenversammlung hat sich schon vor Monaten für parteilos erklärt - gegenüber osthessen-news.de mit einer vielsagend-irrtümlichen Begründung: Der Landesverband habe sich schon 2017 offiziell aufgelöst.

Kaum noch Stimmen, gar kein Geld

Stimmt nicht, sagt Förster, und er muss es wissen. Er ist nämlich Landeschef, aber nur geschäftsführend. Ein Antrag zur Auflösung des desolaten Landesverbandes fand vor Jahren nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Und die Partei ist hochverschuldet. Seit sich die REPs bei überkommunalen Wahlen in verdächtiger Nähe zur Null-Prozent-Marke bewegen, fließt kein Geld aus der Parteienfinanzierung mehr. Eine Beteiligung an der Landtagswahl wäre schlicht zu teuer.

Auf "unter 500" schätzt Förster die aktuelle Zahl der Parteimitglieder in Hessen. Vielleicht liegt sie deutlich unter 500? Ende der 80er-Jahre waren es laut den Republikanern jedenfalls einmal 2.000. Die AfD ist dafür bei weitem nicht die Hauptverantwortliche. Gewiss: Als sie in einer Zeit von Finanzkrise, islamistischem Terror und steigenden Flüchtlingszahlen ins Rollen kam, wechselten auch Republikaner ins benachbarte Lager. Einer, Peter Münch, schaffte es zwischenzeitlich sogar an die Spitze der Landes-AfD.

AfD: Sind keine REP-Nachfolger

Ihre beste Zeit, das waren die 90er-Jahre, ist aber lange her. Und sie war nie so gut, wie die der AfD gerade. Ganze zehn Jahre lang saßen die Republikaner in Baden-Württemberg im Landesparlament. Im Bundestag und im hessischen Landtag aber nie. 2,7 Prozent bei der Landtagswahl im Jahr 1999 waren hier das höchste der Gefühle.

Das lag auch daran, dass die CDU hier einst die Räume rechts von ihr enger machte als anderswo: Mit einem Landeschef wie Alfred Dregger, den nicht nur Gegner zum "Stahlhelm"-Flügel der Partei zählten. Oder mit einem Ministerpräsidenten wie Roland Koch, der mit einer Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft eine Wahl gewann.

Rechts, aber mit breiterem Spektrum

Für entscheidender hält der Marburger Politologe Hafeneger aber, was die REPs von der AfD trennt. Die Republikaner: eine im Kern kleinbürgerliche, rechtsradikale Partei am Rand der Gesellschaft. Die AfD: mit viel größerem Spektrum bis in Sphären, die einmal zur politischen Mitte zu gehören schienen. "Völkische Rassisten, Rechts-Konservative, Wutbürger, einen kleinen Rest Wirtschaftsliberale - das alles finden Sie hier. Und auch eine sehr viel bürgerlichere Sozialstruktur mit Beamten, Polizisten oder Handwerkern."

Die Ängste vor Globalisierung, Abstieg und Entfremdung haben laut Hafeneger eben inzwischen sehr viel mehr Menschen erreicht. AfD-Landessprecher Robert Lambrou, der Vorträge über die Republikaner hält, fühlt sich mit ähnlicher Begründung nicht als Mitglied einer Nachfolgepartei: "Wir sprechen zum Teil die gleichen Themen an und haben dieselbe Stigmatisierung erlebt. Aber wir sind mit der nötigen Schwungmasse mitten aus der Gesellschaft gegründet worden."

Jedes zweite AfD-Mitglied war nach Angaben ihres Landesverbands früher in einer anderen Partei. Republikaner sind dabei, die meisten kämen aber von CDU und SPD. In der "klaren Abgrenzung zu Verfassungsfeinden", die es bei der AfD gebe, sieht Lambrou pikanterweise einen wesentlichen Unterschied zu den REPs: "Das ist den Republikanern in der Zeit des größten Zulaufs nicht gelungen."

Ist es gar nicht so schlimm? Blick auf Facebook-Seite der Republikaner Bild © Screenshot Facebook/hr

Dabei fordern Kritiker im Falle der AfD gerade jetzt, was den REPs einst existenziell schadete: die bundesweite Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die potentielle Wähler aus dem bürgerlichen Lager abschreckte.

"Mit Höcke könnte ich nicht"

Sogar dem Hanauer Republikaner Förster geht in anderen Landesverbänden des politischen Nachbarn manches zu weit. "Ich glaube nicht, dass ich mit Björn Höcke und seinen Leuten arbeiten könnte. Ich bin Nationalliberaler", sagt der Mann, der laut Frankfurter Rundschau in der Vergangenheit Sacharbeit im Stadtparlament auch mal mit bösen verbalen Ausbrüchen außerhalb verband. Zum Beispiel auf einem Flugblatt mit dem Motto: "Rettet unsere Mädchen und Frauen vor geilen Arabern und Dieben."

Ein Wechsel zur AfD kommt für Förster aber nicht in Frage. Ob für seine REPs vielleicht doch noch mal bessere Zeiten kommen? Der Marburger Experte Hafeneger ist überzeugt: "Die verschwinden." Förster aber macht weiter und hofft. Gerade seien in Nordhessen ein paar neue Mitglieder aufgenommen worden.