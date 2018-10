Erfolge in großen Städten

Die SPD fast eingeholt, die CDU in Reichweite: Der Erfolg der Grünen verändert die politische Landschaft in Hessen. Erstmals holte die Partei auch Direktmandate - und schlug nebenbei zwei CDU-Minister.

Schwarz oder rot – 60 Jahre lang brauchten die Grafiker nur diese zwei Farben, wenn sie auf einer Hessenkarte zeigen wollten, an welche Partei die Landtags-Direktmandate gingen. Bei der Landtagswahl am 28. Oktober scherten sich die Grünen in ihrem Triumph um dieses Gesetz der langen Serie nicht. Gleich fünf Mal hatten sie bei den Erststimmen die Nase vorne und brachten ihren Kandidaten durch.

Es sind Wahlkreise in größeren Städten, in denen die Partei diese Premieren feiern kann: in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Kassel.

Offenbach-Stadt: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir stand am Wahlabend als erster grüner Direktmandat-Sieger Hessens fest. Besonders bitter für die CDU: Er schnappte es dem christdemokratischen Sozialminister Stephan Grüttner weg.

Kassel-Stadt I: Hier holte sich die Grüne Vanessa Großmann von der SPD in deren einstiger Hochburg das Mandat. Und wieder hatte ein Mitglied der Landesregierung das Nachsehen: Justizministerin Eva Kühne Hörmann (CDU).

Frankfurt II: Vor fünf Jahren lieferten sich CDU und SPD hier bei Erst- und Zweitstimmen noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt liegen sie wieder gleich auf – nur dass die Grüne Miriam Dahlke beide überflügelt hat.

Frankfurt V: Mit 24 Prozent war der Grüne Marcus Bocklet schon vor fünf Jahren stark, aber nur Zweiter hinter dem SPD-Mann. Jetzt hat er den Wahlkreis 38 unangefochten gewonnen. Im Landtag war er in der vergangenen Legislaturperiode schon - über die Liste.

Darmstadt-Stadt I: Einen grünen Oberbürgermeister hat die Stadt schon, jetzt in Hildegard Förster-Heldmann auch eine direkt gewählte Landtagsabgeordnete. Ihr Vorsprung war mit 6 Prozentpunkten vor dem SPD- und mehr als 14 Prozentpunkte vor dem CDU-Bewerber beträchtlich.