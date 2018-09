Egal wie die Wahl am 28. Oktober ausgeht: 25 Abgeordnete werden nicht mehr im neuen Landtag sitzen. Zu ihnen zählen eine Beinahe-Ministerpräsidentin, eine Tierschützerin mit Jagdschein und einer, der gern noch geblieben wäre.

"Hessen muss endlich Vorreiter in der Flüchtlingspolitik werden", "Nachrüstung von Dieselautos": Ganz ohne ist die 149. Plenarsitzung des Landtags am Donnerstag nicht. Für 25 der 110 Mandatsträger ist sie aus biographischem Grund etwas ganz Besonderes. Schon vor dem Wahltag am 28. Oktober ist klar: Sie werden nicht in den Landtag zurückkehren.

Von 47 CDU-Mandatsträgern kandidieren acht nicht mehr, bei der SPD sind es von 37 sogar elf. Jeweils zwei Politiker von Grünen, FDP und Linken hören ebenfalls auf. Einige von ihnen haben die Landespolitik lange geprägt, mancher hat heftige Aufs und Abs erlebt. Sechs prominente Beispiele.

Fast-Ministerpräsidentin mit Linksdrall, 19 Jahre Landtag

Andrea Ypsilanti (SPD) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In wenigen Monaten wurde sie 2008 von der strahlenden Wahlsiegerin zur geschmähten Buhfrau: Mit der Parteilinken Andrea Ypsilanti als Spitzenkandidatin holte die SPD die CDU damals fast ein. Doch ihr "Politikwechsel" in Form einer von der Linkspartei geduldeten rot-grünen Minderheitsregierung führte zu Empörung, dem Vorwurf der Lüge - und zu Widerstand in den eigenen Reihen. Denn vor der Wahl hatte die SPD eine Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen.

Die gefühlte Ministerpräsidentin nahm die Rolle einer Hinterbänklerin ein - als Vorsitzende des Petitionsausschusses immerhin allseits geachtet. Ans Rednerpult ging die Agenda-2010-Gegnerin und Rot-rot-grün-Befürworterin kaum noch. Die 61-Jährige nutzte andere Plattformen: die von ihr mit initiierte Denkfabrik "Institut Solidarische Moderne", ihr Buch "Und morgen regieren wir selbst" oder eine Festrede als die Linkspartei im Sommer ihre zehnjährige Präsenz im Landtag feierte.

Maschinenbauer mit Netzwerk, 14 Jahre Landtag

CDU-Landtagsabgeordneter Walter Arnold Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nicht nur mit seinem markanten Schnauzbart fiel der CDU-Wirtschafts- und Finanzexperte Walter Arnold im Landtag auf. Sondern von Berufs wegen: Der 69-Jährige, der als besonders gut vernetzt gilt, ist promovierter Maschinenbau-Ingenieur und Oberst der Reserve. Höhepunkt seiner politischen Karriere war für den Fraktions-Vize die Ernennung zum Finanzstaatssekretär.

Aus Wiesbaden gestaltete er den Boom in seiner Heimatregion Fulda politisch mit. Ungetrübt waren die letzten Landtagsjahre nicht: Aufsichtsratstätigkeiten führten zu Ermittlungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Fördergeldern. Und im Wahlkreis widerfuhr ihm, was kein Einzelfall ist: Erst innerparteilicher Widerstand und der Ruf nach Verjüngung stoppten den ursprünglichen Wunsch, noch fünf Jahre dranzuhängen.

Leiter der Abteilung Attacke, 23 Jahre Landtag

Norbert Schmitt (SPD) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Als Norbert Schmitt 1987 Chef der hessischen Jusos wurde, verlor die SPD gerade zum ersten Mal seit Kriegsende in einer Wahl den Ministerpräsidenten-Posten. Und als seine Partei unter Hans Eichel noch mal für zehn Jahre ans Ruder kam, managte er ihre Arbeit als Landesgeschäftsführer an zentraler Stelle.

In der nun schon langen Zeit der Opposition führte der 63-Jährige als SPD-Generalsekretär oder finanzpolitischer Sprecher häufig die Abteilung Attacke gegen die CDU-geführten Regierungen an. Wenn er nach der Wahl doch in Wiesbaden bleibt, dann um selbst zu regieren: Im Schattenkabinett von Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel ist der Heppenheimer Wirtschaftsminister.

Topverdiener, 32 Jahre Landtag

Clemens Reif (CDU) Bild © hr/Sebastian Reimold

Mit dem 69 Jahre alten Wetzlarer Clemens Reif verliert der starke Wirtschaftsflügel der CDU einen weiteren prominenten Vertreter. Studierter Wirtschaftswissenschaftler, gelernter Speditionskaufmann: Reif war einer der wenigen erfahrenen Unternehmer im Parlament.

Bis zuletzt war er einer der Top-Verdiener unter den Abgeordneten. Größten Einfluss in der CDU hatte er in der Ära Roland Koch, mit Schwarz-Grün arrangierte er sich dann. Dabei war er bundesweit unangenehm mit einem Zuruf an den da noch der Opposition angehörenden Grünen Tarek Al-Wazir aufgefallen. Den heutigen Wirtschaftsminister, dessen Vater aus dem Jemen stammt, nannte er "Student aus Sanaa", wie er hinterher sagte. Andere Abgeordnete wollten gehört haben: "Geh' zurück nach Sanaa".

Tierschützerin mit Jagdschein, 23 Jahre Landtag

Ursula Hammann (Grüne) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Seit 2012 gehört Grünen-Politikerin Ursula Hammann dem Präsidium des Landtags an – und hält sich seitdem etwas bedeckter. In die Politik kam die 62 Jahre alte gelernte Finanzkauffrau wie viele ihrer Parteikollegen: Sie wurde Umweltaktivistin gegen Sondermüllverbrennung und das inzwischen stillgelegte Atomkraftwerk Biblis.

Als Abgeordnete kämpfte sie unter anderem gegen Tierversuche und gegen eine Jagd, die als Sport begriffen wird. Dazu beschritt Hammann einen ungewöhnlichen Weg: Sie machte den Jagdschein, um mit den Jägern auf Augenhöhe diskutieren zu können, wie sie sagte.

Liberaler Levitenleser, 11 Jahre Landtag

Wolfgang Greilich (FDP) Bild © picture-alliance/dpa

Der Anwalt und Notar Wolfgang Greilich (FDP) könnte auch schon seit fast drei Jahrzehnten Landtagsabgeordneter sein. Doch als er 1990 als Nachrücker reinkam, währte das nur einige Monate. Erst 17 Jahre später war Greilich wieder MdL - um zu bleiben und einer der wichtigsten Liberalen der Hessen-FDP zu sein.

Zwischenzeitlich Fraktionschef, war der 64-Jährige eine der parlamentarischen Stützen der damaligen CDU-FDP-Landesregierung. In der Opposition trat er als besonders unbequemer Gegner der schwarz-grünen Regierung auf. Innenminister Peter Beuth ("Symbolpolitik") und Kultusminister Alexander Lorz ("Sie stellen sich vorsätzlich blind"), beide CDU, bekamen einiges zu hören.