Spitzenrunde am Wahlsonntag im hr-fernsehen (v.l.): Tarek Al-Wazir (Grüne), Janine Wissler (Linke), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), hr-Moderatorin Ute Wellstein, Volker Bouffier (CDU), René Rock (FDP), Rainer Rahn (AfD)

Spitzenrunde am Wahlsonntag im hr-fernsehen (v.l.): Tarek Al-Wazir (Grüne), Janine Wissler (Linke), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), hr-Moderatorin Ute Wellstein, Volker Bouffier (CDU), René Rock (FDP), Rainer Rahn (AfD) Bild © picture-alliance/dpa

Nervenzehrende Wahlsonntage kennt Hessen. Doch diesmal geht es an einem Freitagvormittag ums Ganze in der Landespolitik: Das amtliche Endergebnis der Landtagswahl wird veröffentlicht. Fragen und Antworten zu einem Termin, der auf ungewohntes Interesse trifft.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Spannung vor Bekanntgabe des Hessenwahl-Ergebnisses [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Wenn der Landeswahlausschuss in den vergangenen Jahren zusammentrat, um das endgültige Ergebnis einer Landtagwahl festzustellen, schien das eher formelle Routine: prinzipiell wichtig für die Demokratie, aber fesselnd wie ein Beurkundungstermin beim Notar.

Denn die Mehrheitsverhältnisse waren schon seit dem vorläufigen Endergebnis in der Wahlnacht klar. Entsprechend gering war die mediale Beachtung. Diesmal ist deutlich mehr drin als eine Kurzmeldung aus Chronistenpflicht.

Wegen Wahlpannen klärt sich nun erst, welche Koalitionen definitiv denkbar sind - und ob es in Hessen zu einem Regierungswechsel kommen kann. Für die Sitzung des Gremiums am Freitag ab 10 Uhr im hessischen Innenministerium in Wiesbaden hat die Landeswahlleitung wegen der vielen Presseanfragen sicherheitshalber sogar einen größeren Saal reserviert.

Warum alle gespannt auf das amtliche Endergebnis warten

Es könnte die Karten neu mischen, weil alles so knapp war und allein in Frankfurt nach offiziellen Angaben rund 900 Stimmen falsch zugeordnet wurden. Es war nicht die einzige Wahlpanne.

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl am 28. Oktober sprach vieles für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP schien ebenso passé wie eine Ampelkoalition von Grünen, SPD und FDP.

Denn beides wollte die FDP nicht: Weil sie von Schwarz-Grün nicht gebraucht werde und weil sie in keiner von den Grünen geführten Regierung mitspielen wolle. Das alles könnte sich ändern.

Wie wahrscheinlich neue Koalitionsoptionen sind

CDU und Grüne hätten, wenn sie weitermachen wollen, bislang die hauchdünne Mehrheit von einem Mandat. Mit Wählerstimmen-Korrekturen könnte das platzen. Dann wäre Jamaika für die FDP wieder attraktiver. Landeswahlleiter Wilhelm Kanther hat allerdings vor einigen Tagen im Interview mit der Zeitung "Die Welt" zur Ergebniskorrektur gesagt: "Ich gehe heute nicht davon aus, dass es Auswirkungen auf die Sitzverteilung hat."

Ganz anders sieht es bei der Rechnung für eine Ampelkoalition aus: Die Grünen hatten als zweitstärkste Kraft landesweit nur 94 Stimmen mehr als die SPD. Überholt die SPD doch noch, hätte sie in einer Ampel Anspruch auf den Ministerpräsidenten-Posten. Diese Rangordnung erschien der FDP akzeptabler als ein grüner Ministerpräsident. Zuletzt sondierte das Trio am Donnerstag in Frankfurt.

Bliebe aber immer noch die Frage, ob die Grünen wollen. Als CDU-Partner sind sie zum Wahlgewinner geworden. Von der FDP trennt sie einiges. Und deren Fraktionschef René Rock hatte gegenüber der "Frankfurter Neuen Presse" aus einer ersten Sondierung ausgeplaudert : Die Grünen hätten signalisiert, eine Ampelkoalition unter einem SPD-Ministerpräsidenten sei für sie "unvorstellbar".

Welche Rolle der Landeswahlausschuss spielt

Das achtköpfige Gremium hat bei der Landtagswahl gewissermaßen das erste und letzte Wort. Die Mitglieder haben darüber befunden, welche Parteien die formalen Kriterien erfüllten, um bei der Wahl antreten zu dürfen.

Nun stellen sie in der öffentlichen Sitzung am Freitag das endgültige Wahlergebnis fest: wie viele Landesstimmen und Landtagsmandate die zugelassenen Parteien bekommen haben und welche Bewerber von den Listen gewählt sind. Geregelt ist das im Paragrafen 37 des Landtagswahlgesetzes .

Wer in dem Gremium sitzt

Vorsitzender ist Landeswahlleiter Wilhelm Kanther, Sohn des früheren Innenministers Manfred Kanther (CDU). Er beruft sechs wahlberechtigte Hessen in den Ausschuss - aber nicht nach Gutdünken, sondern auf Vorschlag des Landtags.

Als ausgewiesene Rechtsexperten sind außerdem zwei Richter des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes dabei.

Wie es am Freitag abläuft

Wenn die Sitzung um 10 Uhr beginnt, wird es wohl gleich mit der Landtagswahl losgehen. Das endgültige Ergebnis der Abstimmung über die Verfassungsreform wird auch noch festgelegt, aber anschließend.

Nach und nach werden die jeweiligen Berichte aufgerufen, die von den 26 Kreiswahlausschüssen des Landes nach Wiesbaden übermittelt wurden. Das geht üblicherweise zügig: Auf Kreisebene sind die Protokolle der 6.400 örtlichen Wahlvorstände bereits geprüft, in Frankfurt wurde nachgezählt.

Bis das endgültige Landtagswahlergebnis dann am Freitag feststeht, wird es wohl Mittag werden. Diesmal besteht wegen der Pannen in Frankfurt und Gießen vielleicht mehr Diskussionsbedarf als sonst.

Was noch passieren kann

Jeder Wahlberechtigte hat nach der Entscheidung am Freitag einen Monat lang Zeit, Einspruch zu erheben. Darüber entscheidet das Wahlprüfungsgericht des Landtags und - im Fall einer Beschwerde - der Staatsgerichtshof des Landes. Obwohl die Einspruchsfrist noch gar nicht läuft, liegen nach Angaben von Landeswahlleiter Kanther schon Einsprüche und Beschwerden vor.

Die Freien Wähler hatten angedroht, notfalls einen solchen Einspruch zu erheben, weil Stimmen offenbar zugunsten der Piratenpartei vertauscht worden waren. Die AfD witterte schon vor der Wahl die Gefahr von Unregelmäßigkeiten zu ihren Lasten und sprach später im Mainz-Kinzig-Kreis gar von Wahlbetrug. Die Wahlleitung dort wies das zurück.

Klar ist auch: Fehler, die bis zur Feststellung des Endergebnisses korrigiert sind, sind kein Grund mehr zur Anfechtung.