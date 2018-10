Auch Japan schaut auf die "Schicksalswahl" in Hessen

Hessenwahl? Am Sonntag steht mehr auf dem Spiel. Das Medieninteresse an der Landtagswahl ist wegen der möglichen bundespolitischen Folgen so groß wie nie – und international.

Der auf der Mailbox hinterlassenen Bitte um Rückruf kommt Landtagssprecher Pascal Schnitzler nach: prompt, freundlich, ein wenig außer Atem. Drei Tage vor der Landtagswahl ist das nicht anders zu erwarten. Aber diesmal ist es richtig heftig.

Das Medieninteresse an der Landtagswahl am Sonntag ist wegen der bundespolitischen Bedeutung außergewöhnlich groß. "Bis jetzt liegen uns für den Wahlabend Akkreditierungen von rund 90 Sendern und für ungefähr 800 Menschen vor. Aber es kommen täglich neue hinzu", sagt Schnitzler.

Andrang und Spekulationen

Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren hatten sich am Ende rund 500 Medienvertreter angemeldet. Das mit Abstand größte Aufgebot stellen ARD und ZDF.

Hinter dem Andrang stehen angesichts des Bayern-Wahlergebnisses und des Umfragetiefs von CDU und SPD in Hessen Spekulationen über Konsequenzen in Berlin: Zerbricht die Große Koalition? Enden Kanzlerschaft und/oder Parteivorsitz von Angela Merkel (CDU) vorzeitig? Und der Vorsitz von Andrea Nahles in der SPD gleich mit?

"Schicksalswahl: Angela Merkel kämpft um ihre Zukunft", "Warum Hessen zur Schicksalswahl für Andrea Nahles wird" – angesichts von Schlagzeilen wie diesen wird auch die Reichweite der Berichterstattung deutlich größer als sonst ausfallen. Auch wenn beide Politikerinnen diese Bedeutung des 28.Oktobers für sich bestreiten. Journalisten aus rund zehn Staaten haben sich bisher angekündigt. Darunter sind auch zwei Vertreter japanischer Sender.

"Erstaunliche Ausmaße"

Entsprechend international gefragt sind auch Politik-Experten als Interviewpartner. Das erfährt gerade auch der Politikwissenschaftler Eike-Christian Hornig. Der Professor der TU Darmstadt, der auch Zuschauern von Wahlsendungen des Hessischen Rundfunks bekannt ist, meldet via Twitter: Die Aufmerksamkeit für die Hessenwahl nehme "erstaunliche Ausmaße" an.

Allen aktuellen Umfragen zufolge müssen CDU und SPD mit heftigen, vielleicht zweistelligen Verlusten bei der Landtagswahl am Sonntag rechnen. Die Grünen können auf erhebliche Gewinne hoffen. Noch vor der Linken und der FDP würde auch die AfD erstmals einziehen und zwar als viertstärkste Kraft. Für eine Neuauflage von Schwarz-Grün könnte es demnach nicht reichen.

Sendung: hr-fernsehen, #hrWahl - Hessen hat gewählt, 28.10.2018, 20:15 Uhr