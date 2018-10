Es grummelt bei den Genossen: In der Frankfurter SPD kursiert ein Aufruf, der massive Änderungen an der Bundesspitze fordert, getragen von vielen Amtsträgern. Der Vorstand rät zu Coolness.

Über ein Drittel des Stimmenanteils hat die SPD bei der Landtagswahl verloren, wurde nur noch drittstärkste Kraft. Der Anspruch war ein anderer: Eigentlich wollten die Sozialdemokraten künftig den Ministerpräsidenten stellen, nach 19 Jahren CDU. Entsprechend frustriert sind die Genossen, und von der Parteispitze bis zur Basis haben sie einen Hauptschuldigen ausgemacht: den Bundesvorstand, insbesondere die handelnden Personen in der Großen Koalition. Wie sehr es rumort, zeigt ein Aufruf aus den Reihen des Unterbezirks Frankfurt, der seit Dienstagmorgen auf Facebook kursiert .

Die Rede ist von einem "kollektiven Versagen der Bundesspitze". Es fehle nicht nur an "Lösungen für die Probleme der Zeit", sondern auch das "Gefühl für die Anliegen der Menschen". Zwei Punkte seien an den Wahlkampfständen besonders Thema gewesen: Die Agendapolitik und die fehlende Haltung in der Großen Koalition. "Wir tragen alle faulen Kompromisse mit", heißt es.

"Die SPD ist nicht am Abgrund, sie ist im freien Fall"

Den Aufruf haben unter anderem drei Vorstandsmitglieder, einige Ortsvereinsvorsitzende, Vorstände verschiedener Arbeitsgruppen und die Juso-Sprecher mitgezeichnet. Sie alle fordern neben einer sozialen Ausrichtung vor allem eine Neuwahl des gesamten Bundesvorstands durch eine Urwahl und einen Sonderparteitag in Hessen.

Lino Leudesdorff, Vorsitzender des Ortsvereins Höchst, hat den Text maßgeblich mitverfasst. Er sagt zu hessenschau.de: "Die SPD ist nicht am Abgrund, sie ist im freien Fall." Die Partei sei in ihrer Existenz gefährdet, es sei Zeit, die Reißleine zu ziehen. "Sogar die CDU macht den Wechsel an der Spitze ." Dass die SPD erst seit April eine neue Bundesvorsitzende hat, lässt er nicht gelten. "Das sind doch immer dieselben Leute, die da die Ämter untereinander hin- und hertauschen. Seit 1998 hat es keine wirkliche Erneuerung an der Spitze gegeben."

Basis soll "Motor für Veränderungen" sein

Die Forderung nach einem hessischen Sonderparteitag dagegen richte sich nicht gegen den Landesvorstand. Vielmehr wollen die Unterzeichner dort die Forderungen an die Bundesspitze diskutieren. Simon Witsch, Sprecher der Jusos, sagt: "Das Ergebnis ist so miserabel, dass wir miteinander sprechen sollten. Bei 19,8 Prozent können wir nicht alles richtig gemacht haben."

Schon in den ersten Stunden habe der Aufruf große Resonanz erfahren, sagt Leudesdorff: Auch andere Unterbezirke hätten angefragt, ob sie mitunterzeichnen dürften. Der Frankfurter Unterbezirk könne ein "Motor für Veränderungen" sein. Figen Brandt, die im Vorstand sitzt, sagt: "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Basis sagt: So geht es nicht."

Frankfurter SPD-Chef rät zu "Coolness"

Der Vorsitzende der Frankfurter SPD, Mike Josef, dagegen bremst: "Ich verstehe die Enttäuschung", sagt er. "Aber wir hatten nun drei Vorsitzende in drei Jahren." Statt eines neuen Führungswechsels brauche die SPD eine klare Kante und müsse Themen konkreter fassen, um sich besser von anderen Parteien abzugrenzen. "Statt besserer Mobilität sollten wir sagen, wir wollen den schienengebundenen Nahverkehr und Radwege ausbauen", nennt er als Beispiel. Josef rät zu "innerparteilicher Coolness", will aber dennoch mit den Ortsverbandsvorsitzenden am Dienstagabend über das Positionspapier und das Wahlergebnis insgesamt diskutieren. "Das gehört sich auch nach so einer Wahl."

Beim Landesverband gibt man sich zurückhaltend. "Jeder in der SPD hat das Recht, seine Meinung zu sagen", sagt Sprecher Christoph Gehring, aber man kommentiere keine informellen Äußerungen von Einzelpersonen. Ob es sich wirklich um Einzelmeinungen handelt, kann er nicht sagen - aus anderen Unterbezirken seien vergleichbare Papiere jedenfalls nicht bekannt.

