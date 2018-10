Die CDU will kämpfen, die SPD freut sich über reichlich Spannung, Grünen, FDP und Linke fühlen sich im Aufwind. Und die AfD sieht sich einer Diffamierungskampagne ausgesetzt. Die Reaktionen der Parteien wenige Tage vor der Landtagswahl auf den Hessentrend.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Verluste und Höhenflüge beim Hessentrend [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, wurde im Hessentrend gefragt: CDU und SPD können mit dem Ergebnis kaum zufrieden sein.



12,3 Prozentpunkte würden die Christdemokraten im Vergleich zur Landtagswahl 2013 verlieren und kämen dann nur noch auf 26 Prozent. Ein Ergebnis, das Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag auf die schlechte Stimmung in Berlin schob: Die Hessen-CDU würde von den Wählern abgestraft, weil die Arbeit der schwarz-roten Koalition im Bund nicht ankomme.

CDU: Es geht aber um Hessen

Die genaue Frage lautete: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Hessen Landtagswahl wäre? Bild © hessenschau.de

Hessen sei aber anders als der Bund: "Wir streiten nicht ununterbrochen, wir haben sehr gute Ergebnisse", sagte er dem hr mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den Grünen. Die hätten offensichtlich "einen Lauf", erklärt Bouffier, auch, weil sie "nirgendwo dabei sind, sie können voll gegen die Groko fahren". Für Bouffier geht es deswegen nun um die unentschiedenen Wähler, laut Hessentrend wissen 40 Prozent der Wähler noch nicht, wo sie am 28. Oktober ihr Kreuzchen setzen.

SPD: Spannend für die Demokratie

Aber nicht nur die CDU muss sich mit möglichen Verlusten rumschlagen, auch die 21 Prozent im Hessentrend für die SPD wären ein historisches Tief für die Partei: "Spannende zehn Tage", stünden jetzt bevor, interpretierte SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel das Umfrageergebnis. "Etwas Spannenderes kann es für die Demokratie nicht geben", war seine Losung, mit der er am Donnerstag auch den deutlichen Verlust für die SPD versuchte, wegzustecken.

9,7 Prozent weniger als 2013 sagt die Umfrage voraus. Zu Koalitionsoptionen wollte sich sich Schäfer-Gümbel nicht äußern und zitierte einen Satz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU): "Wenn-dann-Fragen werden nicht beantwortet."

Grüne: Die Leute trauen uns

Weit rosiger sind die Aussichten für die Grünen. "Wir haben Rückenwind, die Leute trauen uns was zu", freute sich Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. Und doch tritt es etwas auf die Euphorie-Bremse: "Stimmungen sind noch keine Stimmen". Es müsse bis zum Ende gekämpft werden, warnte Al-Wazir. Ein gutes Grünen-Ergebnis könnte ihn sogar zum Ministerpräsidenten machen. Doch das wollte Al-Wazir am Donnerstag nicht kommentieren. Nur so viel: "Ich möchte, dass wir so stark werden, dass an uns keiner vorbeikommt".

AfD: Ergebnis von Diffamierungskampagne gegen AfD

"Das ist Ergebnis einer eindrucksvollen Diffamierungskampagne gegen die AfD in den letzten Wochen", sagte AfD-Sprecher Robert Lambrou dem hr am Donnerstag zum Ergebnis des Hessentrends. Wegen der Wahlen in Bayern und Hessen laufe eine "massive Kampagne" gegen seine Partei, die "über andere Parteien geschickt lanciert" werde. Ziel sei die Machtsicherung im Bund sicherzustellen. "Ein Kurswechsel ist am 28. Oktober nur mit der AfD möglich", sagte Lambrou. 12 Prozent im Hessentrend seien immer noch ein toller Erfolg, aber er bleibe bei dem erklärten Ziel der AfD für die Landtagswahl: 15 Prozent plus X.

FDP: CDU ist paralysiert

Zu den Gewinnern gehört auch die FDP, 9 Prozent der Stimmen wären ein Zugewinn von 4 Prozentpunkten. Für René Rock Grund für viel Motivation: "Wir sind bereit, uns noch weiter in den Wahlkampf reinzuhängen", sagte er. Und verteilte sogleich einen Seitenhieb: "Wir haben den Eindruck, die CDU ist paralysiert". In Bezug auf eine mögliche Koalitionen mit den Christdemokraten betonte er, dass die FDP gerne die "starke Stimme der Vernunft und der Mitte" sein wolle.

Linke: Bestätigung für linke Themen

Bestätigt in ihren Themen fühlte sich Janine Wissler, die Linken konnten laut Hessentrend um 3,2 Prozentpunkte zulegen und würden damit 8 Prozent erreichen. Das zeige, dass die Partei gute Arbeit mache und auf die richtigen Themen setze, sagte die Spitzenkandidatin der Linken. Bouffiers Warnung vor einer möglichen rot-rot-grünen Koalition konterte sie: "Warnungen vor Rot-Rot-Grün werden langsam ein bisschen albern".