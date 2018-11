Landtagswahl: +++ CDU will früher entscheiden, Frankfurter Ergebnis nach Software-Panne korrigiert, Grüne watschen Rock ab +++

Ticker Landtagswahl: +++ CDU will früher entscheiden, Frankfurter Ergebnis nach Software-Panne korrigiert, Grüne watschen Rock ab +++

Die Sondierungsgespräche laufen, aber womöglich ändert sich das knappe Wahlergebnis noch entscheidend. In Frankfurt wurden die Stimmen in elf Wahlbezirken genau überprüft. Tag 10 nach der Hessenwahl in unserem Ticker.

Sollten Sie Darstellungsprobleme haben, können Sie den Ticker hier separat öffnen.