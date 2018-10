Landtagswahl: +++ Schäfer-Gümbel bleibt Hessen-SPD-Chef +++ Bouffier: Sondierungen noch diese Woche +++ Politisches Beben in Berlin +++

Liveticker Landtagswahl: +++ Schäfer-Gümbel bleibt Hessen-SPD-Chef +++ Bouffier: Sondierungen noch diese Woche +++ Politisches Beben in Berlin +++

SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel bleibt trotz Wahlniederlage Landesvorsitzender seiner Partei, Ministerpräsident Bouffier (CDU) will bereits in dieser Woche Sondierungsgespräche führen, und in Berlin löste die Landtagswahl ein politisches Beben aus. Der Tag danach im Liveticker.

