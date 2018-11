Landtagswahl: +++ SPD wittert Chancen für Machtwechsel +++ Weitere Wahlpanne in Frankfurt? +++

Ticker Landtagswahl: +++ SPD wittert Chancen für Machtwechsel +++ Weitere Wahlpanne in Frankfurt? +++

Die CDU will nun doch das amtliche Endergebnis der Landtagswahl abwarten, die Grünen erneut mit der FDP reden. Und die SPD? Sieht die Ampel am Horizont. Tag 11 nach der Hessenwahl in unserem Ticker.

Sollten Sie Darstellungsprobleme haben, können Sie den Ticker hier separat öffnen.