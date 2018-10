Die Spannung steigt: Seit Sonntagmorgen sind knapp 4,4 Millionen Hessen zur Landtagswahl aufgerufen. Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab. Die Spitzenkandidaten der Parteien zeigten sich unisono optimistisch.

SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat am Sonntagvormittag als einer der ersten Spitzenkandidaten in Lich (Gießen) seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Er sei nach wie vor optimistisch, sagte der Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit Blick auf das Wahlergebnis. "Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass wirklich viel in Bewegung ist".

Weitere Informationen #hrWAHL - Die Landtagswahl im hr Das hr-fernsehen berichtet ab 17.45 Uhr live über die Landtagswahl - in einer sechsstündigen Sendestrecke. Der lange Wahlabend in hr-iNFO startet mit einem Spezial um 17.30 Uhr. Und das Neueste zur Wahl gibt es selbstverständlich den ganzen Tag über bis in die Nacht hinein bei hessenschau.de, unter anderem im Live-Ticker. Neben Ergebnissen, Reaktionen und Analysen zur Landtagswahl finden Sie hier auch die Ergebnisse aller 35 kommunalen Direktwahlen. Ende der weiteren Informationen

Wenig später gab der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir seine Stimme ab. Er hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung und setzt auf ein starkes Wahlergebnis für die Grünen: "Ich glaube, wir haben eine Chance, als Grüne ganz gut abzuschneiden", sagte er in Offenbach. Er wünsche sich ein Ergebnis, dass die Grünen so stark mache, "dass an uns keiner vorbeikommt".

Am Mittag war dann Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Bouffier in Gießen an der Reihe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass seine CDU bei der Landtagswahl stärkste Kraft wird: "Wir haben eine hohe Anerkennung für unsere Arbeit erzielt und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir ein erneutes Mandat bekommen." Die CDU habe den Anspruch, als entscheidende Kraft die neue Landesregierung zu bilden.

Wahlbeteiligung bei 38,8 Prozent

Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine etwas niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab, damals fand der Urnengang aber auch parallel zur Bundestagswahl statt. Die Landeswahlleitung in Wiesbaden sprach am Sonntag von 38,8 Prozent bis um 14 Uhr. Das hätten Abfragen in den fünf kreisfreien Städten Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Kassel ergeben. 2013 hatte der Wert zu der Uhrzeit demnach bei 40,0 Prozent gelegen. Bei der Landtagswahl 2009 waren um 14 Uhr nur 29,7 Prozent und damit deutlich weniger als nun gezählt worden.

Kann Schwarz-Grün weiter regieren?

Kann die 2014 als Experiment gestartete schwarz-grüne Landesregierung ihre Arbeit fortsetzen? Müssen CDU und SPD Verluste verkraften, wie sie sich zuletzt in Umfragen andeuteten? Und zu was führt das in der Bundespolitik? Selten war die Spannung vor einer hessischen Landtagswahl so groß. Jetzt hat das Warten bald ein Ende.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr haben die Wähler Zeit ihre Kreuzchen zu machen. Aufgerufen zur Wahl sind rund 4,38 Millionen Wahlberechtigte. Sie entscheiden, wer in den 20. Hessischen Landtag kommt und wer in den kommenden fünf Jahren von Wiesbaden aus das Land regiert. Insgesamt 23 Parteien treten an. 110 Mandate sind eigentlich zu vergeben. Einiges aber spricht dafür, dass der neue Landtag wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten größer werden könnte.

Das Programm am Wahlsonntag ist noch umfassender. 34 Bürgermeisterwahlen stehen an, dazu eine Landratswahl im Kreis Limburg-Weilburg und vier Bürgerentscheide. Und nicht zuletzt wird landesweit über 15 Änderungsvorschläge für eine Reform der hessischen Verfassung abgestimmt. Das Ergebnis hierfür wird es am Sonntag allerdings noch nicht geben.

Kommt das politische Erdbeben?

Bei der Landtagswahl 2013 war die CDU mit 38,3 Prozent als stärkste Partei ins Parlament gekommen, gefolgt von SPD (30,7%), Grünen (11,1%), Linke (5,2%) und FDP (5,0%). Die Vorwahlumfragen wie der hr-Hessentrend deuteten zuletzt übereinstimmend auf erhebliche Veränderungen hin: zweistellige Verluste für CDU und SPD, fast zweistellige Gewinn für die Grünen, die AfD als viertstärkste Kraft sicher über der 10-Prozent-Marke und FDP und Linke deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde.

Weitere Informationen Was Sie über die Landtagswahl wissen sollten Ausgangslage, Verfahren, Verfassungsreform - hier Antworten auf wichtige Fragen zur Landtagswahl in Hessen. Ende der weiteren Informationen

Die AfD würde damit zum ersten Mal dem Landtag in Wiesbaden angehören. Kommt es so, wie die Umfragen es andeuten, dann könnte die Regierungsbildung schwierig werden. Voraussichtlich würden dann nur Drei-Parteien-Bündnisse zu Mehrheiten führen. Beobachter rechnen deshalb mit wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen. Die Zeit wäre da: Die Legislaturperiode endet erst 2019, die konstituierende Sitzung des Landtag ist am 18. Januar geplant.

Bundespolitik und Landesthemen

Das Medieninteresse an der Hessen-Wahl ist so groß wie nie. Denn wenn die Einbußen für CDU und SPD sehr schmerzlich werden, dann könnte das bei beiden Parteien auf der Bundesebene Folgen haben. Sei es bei Personaldebatten um die Vorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Andrea Nahles (SPD), oder sei es für die Zukunft der Berliner Groko.

Um 18 Uhr wird die erste Prognose Hinweise liefern, wie es tatsächlich kommt. Bis 19 Uhr folgt die erste Hochrechnung. Das Endergebnis wird erst gegen Mitternacht erwartet.

Weitere Informationen Wen wählen? Wer tritt wo an? Wir haben alle Landtagskandidaten zum Kandidatencheck eingeladen, 548 sind gekommen und erklärten in Videointerviews, was sie im Landtag umsetzen wolle. In unseren 55 Wahlkreischecks finden Sie alles Wissenwerte über die Landtagswahl und Ihre Region. Ende der weiteren Informationen

Erste grundlegende Verfassungsreform

Gleichzeitig mit der Landtagswahl sind die Bürger aufgerufen, über die erste grundlegende Reform der Landesverfassung abzustimmen, deren erste Fassung aus dem Jahr 1946 stammt. Insgesamt geht es um 15 Punkte, von der Stärkung der Kinderrechte bis zur Abschaffung der Todesstrafe. Die Todesstrafe kam nie zur Anwendung, da sie im Grundgesetz 1949 bundesweit abgeschafft wurde.

Über die Reformvorschläge können die Wähler im Paket abstimmen oder auch einzeln. Angenommen sind alle Punkte, für die es eine einfache Mehrheit gibt. Warum wir eine Verfassungsänderung brauchen? Die wichtigsten Punkte im Video: