Platz 152! Kein Kandidat der bevorstehenden Landtagswahl steht so weit hinten auf einer Parteiliste. Eine Zumutung? Ganz im Gegenteil, sagt der junge SPD-Politiker Julius Emmel aus Mörfelden-Walldorf im Interview.

Das kann nicht aufgehen, und soll's ja auch nicht: Fast 800 Politiker bewerben sich bei der Wahl am 28. Oktober um eines der 110 Mandate im hessischen Landtag. Zu denen, die ganz bestimmt leer ausgehen, zählt der 25 Jahre alte Sozialdemokrat Julius Emmel aus Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau).

Seine Partei, die SPD, hat mit Abstand die längste Landesliste von allen. Sie schickt sage und schreibe 152 Bewerber ins Rennen. Und Emmel ist ganz hinten gelandet.

hessenschau.de: Vielleicht schaffen Sie es ja doch in den Landtag, Herr Emmel. Die SPD muss einfach alle 110 Mandate holen und 42 Parteikollegen, die vor Ihnen stehen, müssen absagen. Schon wären Sie drin.

Julius Emmel: Richtig (lacht). Und wenn dann noch mehr ausfallen, können wir nicht einmal alle Mandate besetzen, weil ich der letzte Nachrücker bin. Vielleicht hätten wir die Liste doch noch etwas länger machen sollen. Aber im Ernst: Ein Einzug in den Landtag ist selbstverständlich ein völlig utopisches Szenario.

hessenschau.de: Aber warum gehen Sie auf einem so völlig aussichtslosen Platz in eine Wahl?

Emmel: Zunächst wusste ich ja gar nicht, dass ich der Letzte auf der Liste bin. Das habe ich erst gemerkt, als wir zum Nominierungsparteitag gekommen sind. Da habe ich die Tischvorlage gleich durchgeblättert und gesehen: Okay, ganz hinten gelandet.

Kunst und Europa

Julius Emmel (25) hat gerade in Frankfurt sein Studium der Kunstgeschichte abgeschlossen. In der Politik liegt ihm vor allem Europa am Herzen - mit der "Überwindung des Nationalismus und der Stärkung der demokratischen Institutionen in der EU".

