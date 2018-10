Am 28. Oktober wählen die Hessen einen neuen Landtag. Doch im südhessischen Ober-Laudenbach können nicht alle Bürger mitwählen. Etwa 700 Bewohner dürfen erst in drei Jahren ihr Kreuzchen machen. Auch sonst läuft in dem Dorf einiges anders.

Das Ortswappen von Ober-Laudenbach an der Außenmauer des örtlichen Kindergartens. Bild © picture-alliance/dpa

Schon der Blick aufs Wappen von Ober-Laudenbach lässt erahnen: Irgendwas läuft hier schief – beziehungsweise gezackt. Der Stadtteil von Heppenheim darf sich aufgrund seines Grenzverlaufs einzigartig fühlen: Eigentlich gehört er zum südhessischen Landkreis Bergstraße, dank einiger territorialer Verwirrungen befindet sich inmitten der 700-Seelen-Gemeinde allerdings eine baden-württembergische Enklave. Das heißt konkret: Wird am 28. Oktober der neue hessische Landtag gewählt, darf ein Großteil der Ober-Laudenbacher nicht mitmachen.

In der Gemeinde gelten Bestimmungen und Regeln zweier Bundesländer. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Wahlen, sondern auch auf das gemeinschaftliche Leben der Bürger. So kommt es vor, dass die Bewohner ein und derselben Straße von verschiedenen Müllabfuhren bedient werden, unterschiedliche Postboten haben und auch in unterschiedlichen Einsatzgebieten der Polizei liegen: hier aus Heppenheim, dort aus Weinheim.

Spaziergänger werden zu Grenzgängern

Ortsbeirat Heinz Leib steht an einer Straße, die die Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen markiert. Bild © picture-alliance/dpa

Diese Situation hat sich nach Wirrungen und dem mehrmaligem Austausch von Gebieten im Laufe der Jahrhunderte so ergeben, wie Heinz Leib erzählt. Der 68 Jahre alte Sozialdemokrat ist Mitglied im Ortsbeirat und lebt seit der Kindheit in Ober-Laudenbach. Weitgehend unbemerkt werden Spaziergänger hier zu Grenzgängern, da sich die Trennlinie zwischen Hessen und Baden-Württemberg zumeist unbemerkt durch den Ort hindurch schlängelt.

"Wir kennen es gar nicht anders, natürlich wissen wir, dass unser Alltag für Außenstehende skurril wirken muss", sagt Leib. Der Kommunalpolitiker zuckt mit den Schultern. Im Umgang miteinander spiele das keine große Rolle, zumal relativ viele neue Bürger in den vergangenen Jahrzehnten nach Ober-Laudenbach gezogen seien. Für sie spiele die Frage nach dem Bundesland weniger eine Rolle mit Blick auf die Identität. Da gehe es mehr um praktische Erfahrungen.

Eine Straße, zwei Vorwahlen

Sicher, ab und zu necke man sich gegenseitig - aber auf harmlose Weise, sagt Reinhold Bichel. Der 66 Jahre alte Rentner muss es wissen. Er hat viele Jahre in der Straße "Finstertal" gelebt. Während hier auf der einen Straßenseite die Hessen leben, wohnen auf der anderen Seite die Baden-Württemberger.

Nirgends im Ort treibt der Grenzverlauf zwischen beiden Bundesländern seltsamere Blüten als hier. Wenn ein Nachbar gegenüber anrufen will, muss er entweder die Vorwahl für das hessische Heppenheim wählen - also die "06252" oder für das baden-württembergische Hemsbach die Nummer "06201". Liegt Schnee, kommt der Winterdienst erst aus dem einen Bundesland, dann aus dem anderen. "Meist sind die Badener früher dran", sagt Bichel.

In Sachen Wahl haben in diesem Jahr die Hessen die Nase vorn. Sie dürfen am 28. Oktober ihre Kreuze setzen, wenn es um die Zusammensetzung des neuen Landtags geht. Die Baden-Württemberger müssen sich noch einige Zeit gedulden. Im benachbarten Bundesland wird erst 2021 der kommende Landtag gewählt.