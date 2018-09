So unterschiedlich werben die Parteien um Wähler für die Landtagswahl am 28. Oktober.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl hängen die ersten Wahlplakate. Die Parteien im Landtag setzen auf sehr unterschiedliche Strategien: zuhören, anpacken oder Erfolge feiern. Wie bewertet ein Design-Experte die Plakate?

Ihre Kandidaten schauen zuversichtlich in die Zukunft, packen mit an oder loben ihre bisherigen Erfolge: Wenige Wochen vor der Landtagswahl am 28. Oktober haben die Parteien begonnen, ihre Wahlplakate aufzuhängen.

Wir haben uns die Designs der im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP genauer angesehen und bei den Parteien nachgefragt, welche Aussage dahinter stehen soll.

Außerdem hat der Frankfurter Designer Felix Kosok die Plakate für uns analysiert. Kosok hat 2016 sein eigenes Designstudio "Studio 069" gegründet und unter anderem für die Schirn Kunsthalle in Frankfurt gearbeitet.

Er hat an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung studiert und promoviert dort aktuell unter dem Arbeitstitel "Design und Demokratie". Dabei untersucht er, wie Design in der Gesellschaft wirkt.

Das ist zu sehen: René Rock in Nahaufnahme: Der Spitzenkandidat der FDP inszeniert sich nachdenklich, ohne Anzug und unrasiert, eben nach dem Vorbild von Christian Lindner. Sein Wahlslogan: "Erfolg ist kein Privileg. Die nächste Stufe Hessen."

Das will die Partei zeigen: Den Liberalen geht es um den nächsten "Schritt" für Hessen. FDP-Landesgeneralsekretärin Bettina Stark-Watzinger beschreibt Rocks Plakate so: "Ich würde sagen, da sitzt jemand, der einen klaren Blick hat, der fokussiert. Dem man anmerkt, dass er starke Überzeugungen hat und trotzdem ein Typ ist, der auch mal zuhören kann."

Das sagt der Experte: "Die FDP setzt ihre formalästhetisch sehr gelungene Kampagne aus der Bundestagswahl fort. Diesmal jedoch nicht mit Schwarz-Weiß-Fotos, sondern sogar in Farbe. Alles in allem eine gelungene Kampagne, die sich auch mal traut, ein bisschen Weißraum auf dem Plakat zu lassen und nicht alles mit Inhalten zukleistern zu müssen. 'Die nächste Stufe Hessen' spricht natürlich die typische FDP-Klientel der Karriereleiteraufsteiger an und verspricht Neuerung und Aufbruch, wieder vor allem im Digitalen."

Das ist zu sehen: Ein Macher in Aktion bei den Sozialdemokraten - so präsentiert die SPD ihren Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel. In Schwarz-Weiß mit hochgekrempelten Ärmeln trägt er einen Holzbalken auf seiner Schulter oder hilft einer Mutter mit dem Kinderwagen. "Zukunft jetzt machen" lautet der Wahlkampf-Slogan.

Das will die Partei zeigen: Es sehe aus, als ob Schäfer-Gümbel gleich selbst die fehlenden Mietwohnungen für Hessen bauen will, witzelte ein Wahlkampfstratege. SPD-Chef Schäfer-Gümbel gefällt dieser Gedanke: "Das ist natürlich der Anspruch. Deutlich zu machen: Es geht ums Machen, nicht ums Quatschen, nicht ums Labern. Und das ist der Unterschied zu dem, was wir seit einigen Jahren in Hessen erleben."

Das sagt der Experte: "Ist das Thorsten Schäfer-Gümbel oder Christian Lindner? Gut, beim gewollt inszenierten Anpacken und körperlicher Arbeit wird schon klar, dass es sich hier um die SPD handelt. Aber in ihren Wahlplakaten haben sich die Sozialdemokraten mehr als nur eine Scheibe von den Liberalen abgeschnitten. Was per se nicht schlecht ist - die Kampagne sieht optisch sehr gelungen aus. Allerdings hätte ich mir noch ein bisschen mehr Adaption als nur die klassischen SPD Farben und die Headline in Großbuchstaben gewünscht."

Das ist zu sehen: Die CDU präsentiert ihren Spitzenmann, Ministerpräsident Volker Bouffier, als Macher, der schon geliefert hat: "So viele Lehrer wie noch nie“ oder "So viele Arbeitsplätze wie noch nie", steht auf Plakaten. Dazu der Slogan "Damit Hessen stark bleibt" oder "#starkesHessen" als Schlagwort mit Hashtag (Raute) im Stile der sozialen Medien. Dabei übergroß im Bild der Mann, der diese Aussagen für sich reklamiert: Volker Bouffier.

Das will die Partei zeigen: CDU-Generalsekretär Manfred Pentz erklärt den Gedanken hinter den Plakaten so: "Das ist die Erfolgswelle - das werden wir skizzieren auch im Bild. Der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat wird immer bei den Plakaten im Gespräch oder porträtiert zu sehen sein."

Das sagt der Experte: "Die CDU inszeniert die dynamischen Portraits ihres Spitzenkandidaten und will die bisher geleistete Regierungsarbeit mit ihrem Slogan untermauern: #starkesHessen. Dies wird dann noch mit einer kleinen Pfeilspitze geschmückt, um in die Zukunft zu weisen. Das Design der Plakate ist erstmal sehr ansprechend. Alleine die Titel wie "So viel Lehrer wie noch nie" oder "So viel Polizei wie noch nie" klingen für mich ein bisschen leer."

Das ist zu sehen: Bei den hessischen Grünen ist kein Spitzenkandidat zu sehen, sondern es werden Themen gezeigt: Für Gleichberechtigung und Umweltschutz, gegen Rassismus. Aus dem Wahlspruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ("Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben"), basteln die Grünen ein Plakat mit einem homosexuellen Paar und dem Satz "Für ein Land, in dem wir gut und gerne LIEBEN". Ihr Motto: "Vernunft gestaltet geiler".

Das will die Partei zeigen: Aus Sicht von Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist Vernunft das Gegenteil zu US-Präsident Donald Trump und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): "Vernunft ist, sich mit Sachpolitik auseinanderzusetzen und um die bessere Lösung zu kämpfen. Gestaltung ist das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben."

Das sagt der Experte: "Die Grünen setzen neben Porträts ihrer Kandidaten auch auf inhaltliche Themen, was ich sehr wichtig für einen gelungenen Wahlkampf finde. Dabei erweisen sie mit Motiven Gespür für den kritischen Zeitgeist und auch ironische Selbstreflexivität. Und Gott sei Dank haben sie das Magenta in Kontrast zu dem Grün reduziert. Dass sie die kursive Schrift auch noch schräg gesetzt haben, ist wie eine doppelte Unterstreichung von: Wir sind hier die Dynamischen!"

Das ist zu sehen: Auch bei den Linken stehen die Inhalte im Vordergrund. Ihre Botschaften sind klar formuliert und einfach zu verstehen: "Mehr für die Pflege ist besser für alle", "Mehr bezahlbarer Wohnraum", "Deine Stimme gegen Rechts". Ihr Slogan lautet "Mehr für die Mehrheit!".

Das will die Partei zeigen: Spitzenkandidat Jan Schalauske begründet diesen Slogan damit, dass viele Bürger zu wenig haben. Deswegen sei das die Hauptbotschaft der Kampagne. "Wir wollen damit die soziale Frage und die Spaltung zwischen Arm und Reich in den Mittelpunkt stellen. Mit "Mehr für die Mehrheit" stellen wir selbstbewusst den Anspruch, dass wir in vielen Fragen die Interessen der großen Mehrheit zur Sprache bringen wollen."

Das sagt der Experte: "Die Linke verzichtet so wie während des Bundestagswahlkampfs auf die Porträts ihrer Kandidaten und verlässt sich ganz auf die Themen. "Mehr für die Mehrheit" ist aufgrund der Doppelung auch ein sehr merkbarer Slogan. Nur die Grafiken im Hintergrund wirken beliebig und zeigen nur die anonyme Masse, die zusammenkommt, als wirklich die angesprochenen Themen zu illustrieren."