Im TV-Duell zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier ( CDU) und dem SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel im hr gab es einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. So zumindest sahen es viele Medien. Hier die Presseschau.

Es gab am Mittwochabend keinen klaren Sieger, es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, es wurde viel über die Topthemen Bildung, Wohnen und Dieselfahrverbot gesprochen. Zu diesen Ergebnissen kommen Zeitungen in ihren Analysen zum TV-Duell zwischen den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen, Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) im hr. In puncto Koalitionsaussagen und Auswirkungen der Bayern-Wahl hätten sich die Kandidaten dagegen eher schmallippig präsentiert. Hier kommt das Presse-Echo:

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Und plötzlich eine Schicksalswahl"

Nach Meinung der FAZ gab es keinen klaren Sieger, doch Schäfer-Gümbel habe sich ohne Krawatte gelöster gezeigt als Bouffier mit Krawatte. "Vielleicht auch, weil er trotz des allgemeinen Niedergangs der SPD mit relativer Sicherheit ein Ergebnis einfahren wird, das über dem Trend liegt - momentan steht seine Partei bei 23 Prozent. Beide suchten fast wortgleich Distanz zu den Ergebnissen der jeweiligen Parteifreunde in Bayern herzustellen mit dem Verweis, dass Hessen 'anders', beziehungsweise, dass 'Hessen, Hessen' sei. Woraus sie aber naturgemäß sehr unterschiedliche Schlüsse zogen." (Zum Artikel )

Frankfurter Rundschau: "Hessen ist Hessen"

Die Kontrahenten wollten die Hessen-Wahl am übernächsten Sonntag nicht als bundespolitischen Härtetest einordnen, stellt die FR in ihrem Kommentar zum TV-Duell fest. Bouffier habe sich im Anzug mit Krawatte als souveräner Landesvater gegeben, während Schäfer-Gümbel - ohne Schlips - nach Wahrnehmung der FR häufiger auf Angriff schaltete. Beide lehnten Rückschlüsse auf die Bundespolitik ab. "Bei aller Bedeutung für den Bund", sagte Bouffier: "Es geht um Hessen." Schäfer-Gümbel formulierte es ähnlich: "Hessen ist Hessen." [...] (Zum Artikel )

Frankfurter Neue Presse: "Schlagabtausch auf Augenhöhe"

Die FNP sah die Kandidaten im Duell auf Augenhöhe und zitiert in ihrem Kommentar Thorsten Schäfer-Gümbel. "Die Luft ist raus aus der Regierung, bei allen Verdiensten." Diese Randbemerkung sei nur ein Beispiel für den fairen Umgang der Kontrahenten miteinander gewesen, kommentiert die Zeitung, und schreibt weiter: "Bouffier nutzte gestern Abend erneut die Gelegenheit, seinem Herausforderer für die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise zu danken. [...] Dennoch konnte er [Schäfer-Gümbel] sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht nur dann, wenn wir es schaffen, die Probleme der Menschen zu lösen." (Zum Artikel )

Süddeutsche Zeitung: "Bouffier und Schäfer-Gümbel geben sich im TV-Duell gesittet"

Die SZ stellt fest, dass die beiden Kandidaten ähnliche Probleme haben, inhaltlich und mit ihren jeweiligen Bundesparteien. In puncto Wohnungsnot hätten sich die Kandidaten gegenseitig Vorhaltungen gemacht. In dem Kommentar heißt es: "In den ersten zehn Minuten des Disputs könnte man den Eindruck gewinnen, da bereiteten sich zwei auf eine Zusammenarbeit vor. [...] Dankenswerterweise wird das Duell dann etwas lebhafter." Im Laufe des Gesprächs habe sich Schäfer-Gümbel deutlich angriffslustiger gezeigt als Bouffier. (Zum Artikel )

Spiegel Online: "Die Stellvertreter"

Der Spiegel hat ein "lebhaftes" TV-Duell gesehen und schreibt in seinem Kommentar: "Das Duell ist nicht komplett langweilig. Schäfer-Gümbel muss angreifen - und er greift an: 'Stillstand hat in Hessen einen Namen', sagt der SPD-Mann: 'Schwarz-Grün'. Bouffier dagegen verweise auf die wirtschaftlich solide Entwicklung des Landes, die geringe Arbeitslosigkeit und die Zufriedenheit der Bürger mit der Landesregierung.

Schäfer-Gümbel brachte laut Spiegel Online geschickt seine eigene Lebensgeschichte ins Spiel, seinen Aufstieg aus einfachen Verhältnissen. Bouffier wollte damit punkten, dass er es nach eigenen Angaben geschafft hat, ein Bündnis von zwei sehr unterschiedlichen Partnern 'ohne Krach, Krawall und ständige Krisengipfel' zu führen." (Zum Artikel )

Hannoversche Allgemeine: "TV-Duell in Hessen ohne klaren Gewinner"

Die HAZ erkannte bei der Veranstaltung im hr am Mittwoch einen angriffslustigen Herausforderer Schäfer-Gümbel und einen sachlich-ruhigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). Sie kommentiert: "Hessens SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel attackiert – inhaltlich, mit Zwischenrufen und süffisanten Bemerkungen." Einigkeit herrschte laut HAZ beim Thema möglicher Koalitionen: "So wortreich sich beide Spitzenpolitiker bei den Topthemen im hessischen Landtagswahlkampf - Bildung, Wohnen und Dieselfahrverbot - duellieren, so schmallippig werden Bouffier und Schäfer-Gümbel bei Koalitionsaussagen oder den Auswirkungen der Landtagswahl in Bayern auf die Machtverhältnisse im Bund." (Zum Artikel )