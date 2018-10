Ausgezählt wird bei der Landtagswahl erst am Sonntag ab 18 Uhr. Wir haben schon vor der ersten Hochrechnung jede Menge interessante Ergebnisse für Sie: von Null bis 5,5 Millionen.

Wer hat gewonnen, wer verloren? Auf die entscheidenden Zahlen der Hessenwahl am Sonntag müssen wir zwar noch ein wenig warten. Wissenswerte Kennziffern liefert die 20. Landtagswahl im Bundesland aber auch schon jetzt.

Wann die Ungewissheit ein Ende hat

Die erste Prognose gibt es pünktlich mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Sie basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter Wählern direkt nach ihrer Stimmabgabe. Zwischen 18 und 19 Uhr wird die erste Hochrechnung bekannt gegeben. Dafür werden zufällig bestimmte Stimmbezirke ausgewählt und deren Ergebnisse hochgerechnet. Erst gegen Mitternacht - also 0 Uhr - wird das vorläufige Endergebnis erwartet.

Was der Steuerzahler investiert

So eine Wahl ist nicht nur ein enormer organisatorischer Aufwand, sondern auch ganz schön teuer. 5,5 Millionen Euro muss das Land für die Wahlorganisation hinblättern. Die meisten Kosten verursachen die Herstellung und der Versand der Wahlbenachrichtigungen, Erstattungen an Mitglieder der Wahlvorstände, die Portokosten für Versand und Rückversand der Briefwahlunterlagen, aber auch der Druck der Stimmzettel und Briefwahlunterlagen.

Was die Parteien investieren

Auch die einzelnen Parteien lassen sich den Wahlkampf einiges kosten. Die CDU investiert nach eigenen Angaben zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro in den Wahlkampf, ungefähr so viel wie beim letzten Landtagswahlkampf. Wesentlich weniger geben die Linken zur Wählergewinnung aus und zwar rund 400.000 Euro. Ähnlich sieht es bei der FDP aus, die etwas mehr, also 450.000 Euro, für Wahlwerbung ausgab. Auch die AfD nahm eine sechsstellige Summe (die genaue Zahl wollte man uns nicht nennen) für unter anderem 50.000 Wahlplakate in die Hand.

Das Budget des Landesverbandes der Grünen beträgt 800.000 Euro. Hinzu kommen die Kreis- und Ortsverbände, die in ihren Etats eigene Budgets für den Wahlkampf einplanen. Die SPD will ihre Wahlkampfkosten erst nach der Wahl offen legen.

Wer in der Überzahl ist (I)

Bei rund 4,38 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind solche Summen keine Überraschung. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl in 2013 ist diese Zahl leicht zurückgegangen und zwar um 0,4 Prozent - oder in absoluten Zahlen 16.800. Mit einem Anteil von rund 52 Prozent der Wahlberechtigten sind Frauen leicht in der Überzahl.

Wer in der Überzahl ist (II)

Hessens Wähler sind relativ alt: 35 Prozent der Wahlberechtigten sind 60 Jahre oder älter, 29 Prozent sind zwischen 45 und 59 Jahre alt und 27 Prozent sind im Alter zwischen 25 und 44 Jahren. Die jüngste Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen ist mit nur 9 Prozent vertreten. Von diesen 9 Prozent sind 61.700 Erstwähler und 284.900 Jungwähler, also zwischen dem 23.09.1995 und dem 28.10.2000 Geborene, die erstmals zur Teilnahme an einer Landtagswahl aufgerufen sind, aber theoretisch schon an anderen Wahlen wie der Bundestagswahl hätten teilnehmen können.

Wie viele gewählt werden wollen (I)

Auf dem Stimmzettel befinden sich 23 Parteien mit einer Landesliste sowie je ein Vertreter von vier kleineren Parteien, die keine Landesliste haben (Anarchistische Pogo-Partei, ÖkoLinx, Demokratie in Bewegung und nichtparteigebundene Einwohner-Vertreter). Eine klare Steigerung zur vorigen Landtagswahl in 2013, als 18 Parteien antraten.

Wie viele gewählt werden wollen (II)

Insgesamt stehen 797 Kandidaten zur Wahl. Männer sind klar überrepräsentiert und machen mehr als zwei Drittel aus. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 691 Bewerber, in den Wahlkreisen sind 413 Bewerber direkt wählbar.

Wer der Älteste ist – und wer die Jüngste

Hessen ist das einzige Bundesland, in dem das Mindestalter für Abgeordnete (passives Wahlrecht) noch auf 21 Jahre festgelegt ist und nicht auf 18. Die jüngste Kandidatin erreicht erst einige Tage vor der Wahl das vorgeschriebene Alter und ist bisher noch 20 Jahre jung. Der älteste Kandidat ist stolze 83 Jahre alt. Im Durchschnitt kommt der hessische Landtagskandidat auf 46 Jahre.

Wie viele Abgeordnete in den Landtag kommen...

Nach der Wahl werden zunächst 55 Direktmandate – für die jeweiligen Gewinner der 55 Wahlkreise – vergeben und dann die restlichen 55 Plätze im Landtag je nach prozentualem Anteil über die Landesliste verteilt. Insgesamt ergibt sich daraus dann ein Landtag aus 110 Abgeordneten, sofern keine Überhangmandate zum Ausgleich vergeben werden müssen.

... und wie viele Parteien

Hessen ist der einzige Landtag, in dem die AfD noch nicht vertreten ist. Letztes Mal schaffte es die Partei nicht über die 5-Prozent-Hürde. Diesmal scheint ihr Einzug gewiss. Aktuelle Umfragen sehen die AfD bei über 10 Prozent. Mit CDU, SPD, Grünen, Linkspartei und FDP wären dann 6 statt 5 Parteien im neuen Landtag.

Was in Hessen sonst noch gewählt wird

Am 28. Oktober findet aber nicht nur die Landtagswahl statt, sondern auch 34 Bürgermeisterwahlen, 1 Landratswahl, 4 Bürgerentscheide und eine Volksabstimmung über 15 Gesetzesänderungen zur Verfassungsänderung.