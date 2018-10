Der Ausgang der Landtagswahl in Bayern ist vom politischen Wiesbaden unterschiedlich aufgenommen worden. Während CDU und SPD mit Enttäuschung reagierten, fühlen sich Grüne und AfD gestärkt. Als richtungsweisend für Hessen sehen die meisten das Ergebnis dennoch nicht.

"Dieses Ergebnis ist mehr als schmerzhaft." Mit diesem Worten kommentierte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) das Abschneiden der Schwesterpartei CSU bei der Landtagswahl in Bayern am Montag in hr-iNFO. Die Gründe dafür sieht Bouffier vor allem in Berlin: "Der Streit in der Großen Koalition hat uns viel Vertrauen gekostet." Die Situation in Hessen sei eine ganz andere, gab sich Bouffier zwei Wochen vor der hiesigen Landtagswahl sicher. Die hessische schwarz-grüne Landesregierung regiere schließlich "ohne Streit, ohne ständige Krisengipfel, ohne Durcheinander" - er sei zuversichtlich, dass die Wähler dies honorieren würden.

Mit Blick auf die Hessenwahl am 28. Oktober erklärte Bouffier, man werde deutlich machen, "dass es jetzt allein um Hessen geht". Die CSU war nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Wahl in Bayern mit einem Verlust von rund zehn Prozentpunkten regelrecht abgestürzt und landete bei 37, 2 Prozent.

In Berlin berät die CDU-Führung mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen - die Parteispitze setzt darauf, dass im Wahlkampf für die Hessen-Wahl in zwei Wochen nicht erneut Personaldebatten die inhaltliche Auseinandersetzung überdecken. Im Anschluss wollen sich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der hessische Ministerpräsident Bouffier zur Lage äußern.

Schäfer-Gümbel: : "Richtig bittere Niederlage"

Noch schlimmer sah es in Bayern für die SPD aus. Sie kommt nur noch auf 9,7 Prozent und ist somit nur noch fünftstärkste Kraft. Hessens SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sprach in hr-iNFO von einer "richtig bitteren Niederlage". Die Situation in Hessen sei aber eine andere als in Bayern. In Hessen regiere seit fünf Jahren ein schwarz-grünes Bündnis und die Menschen seien mit vielen Dingen unzufrieden. "HEssen ist nicht Bayern", betonte Hessens SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.

Mit Blick auf die Große Koalition in Berlin kritisierte Schäfer-Gümbel: "Wir waren zu geduldig mit den Streithanseln von CDU und CSU. Das muss sich ändern, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn." Die SPD müsse klarmachen, wofür sie steht. In Hessen habe die SPD dies mit dem "Hessenplan" bereits getan. Deshalb sei er für die Wahl am 28. Oktober sicher, "dass wir in Hessen ein Kopf-an Kopf-Rennen erleben werden".

Grüne wollen in Hessen nachlegen

Jubel hingegen bei den Grünen, die kräftig auf 17,4 Prozent zulegen konnten. Die hessischen Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir erklärten, der klare Kurs ihrer Partei mit Verantwortungsbewusstsein und Veränderungsbereitschaft sei bestätigt worden. "Die bayerischen Grünen haben sensationell vorgelegt. Wir wollen in 14 Tagen nachlegen."

Die AfD sieht sich durch ihren Einzug in den bayerischen Landtag mit einem Stimmenanteil von 10,2 Prozent gestärkt. "Die AfD wird in zwei Wochen in Hessen noch stärker abschneiden als in Bayern", sagte Landessprecher Robert Lambrou. Man erwarte bei der Wahl in zwei Wochen "15 Prozent plus X".

Linke: "Klatsche für große Koalition"

Von einer "krassen Klatsche für die große Koalition" sprach die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler. Dass ihre Partei in Bayern nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kam, sei wenig überraschend. "Bayern ist ein schwieriges Pflaster für uns", erklärte sie. Sie glaube nicht, dass das Ergebnis große Auswirkungen auf Hessen habe.

"Das ist auf jeden Fall ein sehr bayerisches Ergebnis", meinte auch Hessens FDP-Fraktionschef René Rock, dessen Partei am Abend lange zittern musste, bis mit 5,1 Prozent der Einzug in den bayerischen Landtag feststand. In Hessen gebe es mit dem Diesel-Fahrverbot für Frankfurt ein richtiges Wahlkampfthema. "Das wird aus meiner Sicht wahlentscheidend sein."