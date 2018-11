Nur zehn Stimmen für die CDU, nur zwei für die AfD - in manchen Frankfurter Stimmbezirken erscheinen die Ergebnisse der Landtagswahl sehr unplausibel. "Es ist vermutlich zu Fehlern gekommen", sagt ein Sprecher des zuständigen Stadtrats. Das könnte Folgen für das hessische Gesamtergebnis haben.

Das Ergebnis der Landtagwahl ist extrem knapp. Und womöglich ging die Wahl anders aus, als zunächst gedacht. Denn es scheint, als ob es wieder zu einer Panne bei der Wahl kam, und wieder in Frankfurt: In mehreren Wahlbezirken wirken die vorläufigen Ergebnisse der Landtagswahl höchst unplausibel. "Es ist vermutlich zu Fehlern gekommen", bestätigte am Freitag ein Sprecher des zuständigen Stadtrats Jan Schneider (CDU) dem hr. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Auffälligkeiten berichtet.

Beispielsweise holte die CDU im Stimmbezirk Gruneliusschule in Oberrad gerade mal zehn Stimmen. Das wären aber immer noch 6,9 Prozent - weil die Wahlbeteiligung im gesamten Bezirk rätselhafterweise nur bei gut 14 Prozent lag. Im Einzelbezirk Kasinoschule in Höchst käme die CDU sogar nur auf 4,4 Prozent, im Nachbarbezirk Helene-Lange-Schule dagegen auf über 20.

Fehler lag bei der Software

Und die CDU ist nicht die einzige Partei, bei der es Auffälligkeiten gab. So kommt die AfD im Stimmbezirk Freiherr-von-Stein-Schule in Sachsenhausen seltsamerweise auf nur zwei Stimmen und damit 0,3 Prozent, im benachbarten Bezirk dagegen holt sie mehr als zehn Prozent. All das sind bislang nur Verdachtsmomente, die kontrolliert werden müssen. Hans-Joachim Grochocki, Leiter der Geschäftsstelle Wahlen in Frankfurt, sagt denn auch dem hr, man könne keine Fehler bestätigen, die Niederschriften aus den Stimmbezirken würden aber ohnehin noch einzeln überprüft.

Eine Fehlerquelle könnte die bei dieser Wahl zum ersten Mal eingesetzte zentrale Software Wahlweb Hessen gewesen sein, die die Ergebnisse aus den Stimmbezirken direkt an den Landeswahlleiter in Wiesbaden überträgt. Dort kam es am Wahlabend zu Schwierigkeiten - vorgesehen war, an 40 Arbeitsplätzen gleichzeitig die Zahlen einzugeben, allerdings konnten sich nur 20 Personen gleichzeitig anmelden, berichtet der Sprecher von Stadtrat Schneider. Dies war wohl auch der Grund, warum sich die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses am Wahlabend so stark verzögert hatte, wie die Frankfurter Rundschau berichtete.

Der Wahlausschuss der Stadt Frankfurt wird kommenden Mittwoch das endgültige Ergebnis mitteilen. Dann wird auch bekannt, ob wegen großer Ungereimtheiten die Stimmen noch einmal nachgezählt werden.

Immer wieder Pannen in Frankfurt

Die Landtagswahl war denkbar knapp ausgegangen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis landeten die Grünen mit nur 94 Stimmen Vorsprung auf Platz zwei vor der SPD, beide holten 19,8 Prozent. Derzeit könnte die seit 2013 regierende schwarz-grüne Landesregierung in dieser Konstellation weiter regieren, hätte aber nur eine Stimme Vorsprung im Parlament. Das gleiche gilt für ein mögliches CDU-SPD-Bündnis oder eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP.

Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Pannen im Zusammenhang mit Wahlen in Frankfurt. So musste vor der Landtagswahl noch kurzfristig der Zuschnitt der Wahlkreise geändert werden, weil sie sonst gegen das Wahlgesetz verstoßen hätten. Grund war hier ein Rechenfehler in der Stadtverwaltung. Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister im März hatte die Stadt versehentlich Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Und bei der ersten Runde der OB-Wahl Ende Februar hatte die Stadt lange Zeit eine viel zu hohe Wahlbeteiligung kommuniziert, weil sie von der falschen Anzahl von Wahlberechtigten ausgegangen war.