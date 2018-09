Unter der Lupe: Was will die AfD für Hessen - und mit wem?

Unter der Lupe: Was will die AfD für Hessen - und mit wem? Bild © Imago

Die AfD könnte bald in den Landtag einziehen und im Plenarsaal Platz nehmen. Aber wer käme da überhaupt ins Parlament, was hat die Partei inhaltlich vor und wie stark ist sie in Hessen? Ein Überblick.

Die AfD ist keine unbekannte Partei - aber in Hessen kann sie nach der Wahl am 28. Oktober ein Neuling im Landesparlament werden. Zuletzt machten hesssiche AfD-Politiker daher einen gemeinsamen Ausflug nach Wiesbaden, um sich, so ihre Begründung, "einen eigenen Eindruck von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz und den Redebeiträgen der Parlamentskollegen zu machen".

Dass die Partei nach der Wahl Abgeordnetenbüros beziehen kann, ist wahrscheinlich: Auf rund 14 Prozent kommt sie AfD laut dem aktuellen Hessentrend. Aber was hat sie im Landtag vor? Ein Überblick in vier Fragen und Antworten.

1. Was sind die Schwerpunkte im Wahlprogramm?

Das Wahlprogramm der AfD hat insgesamt 90 Seiten unter dem Motto "Hessen. Aber sicher!". Fragt man den hessischen Parteivorsitzenden Robert Lambrou nach den drei wichtigsten Themen für Hessen, nennt er als erstes die "Flüchtlingskrise". Im Wahlprogramm finden sich dazu die bundespolitischen Forderungen: Außengrenzen dicht machen, für Asylbewerber nur noch Sachleistungen, Flüchtlinge sollen in "Auffangszentren" in den Herkunftsländern bleiben.

An zweiter Stelle kommt für Lambrou die Innere Sicherheit. Die "gefühlte Sicherheit“ der Bürger nehme ab, sagt Lambrou, er habe zudem Zweifel an der Richtigkeit von Kriminalstatistiken - im Programm heißt das "Mut zur Wahrheit in der Kriminalstatistik". Unter dem Punkt "Strategien gegen eine Islamisierung" fordert die AfD ein gesetzliches Verbot von Vollverschleierung und Kopftüchern in der Öffentlichkeit.

Das dritte Thema haben alle hessischen Parteien auf der Agenda: Hohe Mieten in den Ballungsräumen. Das AfD-Wahlprogramm spricht in diesem Kontext von "Staatsversagen auf allen Ebenen“. Die AfD wünscht sich weniger Staat und mehr Markt: Sie ist gegen die Mietpreisbremse und für die Abschaffung der Grunderwerbssteuer auf Wohngebäude und -grundstücke. Sozialen Wohnungsbau hält sie für "ein Fass ohne Boden".

Gleich der erste Punkt im Wahlprogramm widmet sich übrigens einem anderen großen AfD-Anliegen: Den "mit Zwangsabgaben finanzierten" öffentlichen-rechtlichen Rundfunk will die Partei abschaffen.

2. Wer sind die wichtigsten Akteure?

Die meisten der 30 AfD-Listenkandidaten sind in der Landespolitik noch unbeschriebene Blätter. Spitzenkandidat Rainer Rahn ist in Frankfurt durch seine wechselvolle Geschichte in der Stadtverordnetenversammlung bekannt: Er begann als Gegner des Flughafenausbaus, wechselte zur FDP, dann ins Zweck-Dreierbündnis "Römer-Fraktion", und war anschließend fraktionslos - bis ihn sein politischer Weg in die AfD führte.

Auf der Liste folgen ihm die Landesvorstände Robert Lambrou (Platz 2) und Klaus Herrmann (Platz 3), die auf sich aufmerksam machten, als sie erfolglos versuchten, Mitglied bei Eintracht Frankfurt zu werden – aus Protest gegen Eintracht-Präsident Peter Fischer, der mehrfach öffentlich gegen die AfD gewettert hatte.

Lambrou gilt als gemäßigt. Er betont, dass seine Partei zwar ein breites, aber demokratisches Spektrum abdecke. Er sagte hr-iNFO, es gebe die Nationalliberalen, die Parteimitte - zu der Lambrou sich selbst zählt - und die Nationalkonservativen. Die Partei sei "nur komplett mit diesen drei Strömungen".

Zur Strömung der Nationalkonservativen zählt Lambrou den wohl umstrittensten Kandidaten der Partei auf Listenplatz 5, Andreas Lichert. Denn der hat Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung. Die Identitäre Bewegung wird in Hessen vom Verfassungsschutz beobachtet - trotzdem wird Lichert stets von der Parteispitze verteidigt. Auf der hessischen AfD-Facebookseite hieß es zu Licherts Person, er wolle dass die AfD "aus dem Ghetto ausbricht, welches durch das Establishment errichtet wurde".

Insgesamt dominieren Männer die Partei. Auf den 30 Listenplätzen der AfD für den Landtag sind nur vier Frauen vertreten, auf Platz 12 ist Alexandra Walter aus dem Kreisverband Groß-Gerau die erste Bewerberin. In den AfD-Fraktionen anderer Landesparlamente liegt der Frauenanteil einer Studie zufolge durchschnittlich lediglich bei 14 Prozent.

3. Wie gibt sich die Partei in der Öffentlichkeit?

Die Spitze der AfD in Hessen versucht, sich von extremen Positionen abzugrenzen, das führt teils zum Zurückrudern oder Relativieren nach Kritik. Ein Beispiel dafür war ein Facebookpost der AfD-Kreistagsfraktion Hochtaunus, in dem über Gewalt gegen Journalisten fabuliert wurde: "Staatsberichterstatter" sollten daran denken, dass bei "Revolutionen" Medienhäuser gestürmt und Journalisten auf die Straße gezerrt würden.

Zunächst hieß es von der AfD, das sei als "Denkanstoß", nicht als Drohung zu verstehen. Entsprechend riefen die Landesvorstände Lambrou und Herrmann Funktionsträger in ihrer Partei auf, "jegliche Meinungsäußerungen zu unterlassen, die Anlass zu Fehl- oder Überinterpretationen geben könnten". Demokratie und Pressefreiheit seien wichtig, wurde betont, und Gewalt sei kein Mittel der Auseinandersetzung.

Kurz darauf wetterte die AfD-Kreistagsfraktion in Bad Homburg in einer Debatte allerdings schon wieder gegen "Staatsmedien in Funk und Fernsehen" und "geschönten und getürkten Medienberichten", wie die Frankfurter Rundschau berichtete .

Dass längst nicht alle dem gemäßigten Kurs der Parteispitze folgen, zeigen AfD-Seiten in den Sozialen Netzwerken. Ein Beispiel ist der Heusenstammer AfD-Fraktionschef Carsten Härle. Er wurde im vergangenen Jahr von Facebook zeitweise gesperrt, weil er eine 15-jährige Schülerin als "Denunziantin" beschimpft hatte. Sei war dafür ausgezeichnet worden, dass sie sich gegen Nazi-Parolen von Mitschülern wehrte. Schon zuvor hatte Härle bei Facebook über die "Plausibilität und Effektivität" des Massenmords mit Zyklon B sinniert - ohne Konsequenzen.

4. Was weiß man über die AfD in anderen (Landes-) Parlamenten?

Hessen und Bayern sind aktuell die einzigen Landtage ohne AfD-Fraktion. Wie sich die noch junge Partei im parlamentarischen Alltag behauptet, haben Forscher vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) anhand von zehn Landtagsfraktionen untersucht - die Ergebnisse können einen Hinweis geben, was Hessen erwartet.

Parlamentarische Theorie und Praxis: Die Neulinge in den Parlamenten haben laut der Studie nur zögerlich die nötigen Kompetenzen für die parlamentarische Arbeit erworben: Bei der Ausschussarbeit liegen die AfDler bei der Mitarbeit weit hinter anderen Parteien zurück. Auch der Aufbau eines funktionierenden Fraktionsapparats mit den nötigen Mitarbeitern dauert. Viele Abgeordnete bringen keine oder wenig Erfahrung aus Parlamenten mit.

Bühnenshow im Plenum: Das öffentliche Plenum nutzt die AfD als Bühne, in den nicht-öffentlichen Ausschüssen sind sie deutlich weniger aktiv, urteilt die Studie. Im Bundestag musste die AfD nach anfänglicher demonstrativer Dauerpräsenz im Plenum einsehen, dass der Bundestag ein Arbeitsparlament ist: Die leeren Reihen entstehen, weil die Abgeordneten in zahlreichen Ausschüssen, Unterausschüssen und Arbeitskreisen aktiv sein müssen, die oft zeitgleich mit den Debatten im Plenarsaal stattfinden.

Dominierende Themen: Die traditionellen AfD-Themen Asyl, Flüchtlinge und Migration nehmen vergleichsweise viel Raum bei den Landtagsfraktionen ein - sogar doppelt so viel wie in anderen Parteien, haben die Forscher des WZB herausgefunden.

Provokation: Die AfD zielt auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. In den Landesparlamenten gehören dazu laut der WZB-Studie teils minutiös geplante Aktionen bei den Plenardebatten, etwa das geschlossene Verlassen des Saals. Auch im Bundestag hat die AfD diese "Strategie" schon angewandt. In den Parlamenten gehe es der AfD "weniger um eine konstruktive Kontrolle der Regierung, sondern vielfach um Protest und Provokation", schlussfolgern die Forscher.