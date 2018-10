Tausende Erwachsene aus Hessen haben am Sonntag bei der Landtagswahl kein Stimmrecht. Sie haben nichts verbrochen, aber sie sind geistig behindert. In anderen Bundesländern dürften sie wählen.

Reinhard Anger sitzt auf seinem Bett mit dem kleinen Eintracht-Kissen und den vielen Kuscheltieren und überlegt. Aber nicht lange. Welche politischen Themen ihn beschäftigen? "Wenn die Wohnungen so teuer werden, müssen die Leute wegziehen. Das ist nicht gut", sagt der 61-Jährige. Und dann sind da noch die kaputten Straßen, für deren Reparatur kein Geld da war.

Seine Stimme für die Landtagswahl hat Anger schon abgegeben, Briefwahl. In den Jahren davor war für ihn keine Wahlbescheinigung in seinem Heim für betreutes Wohnen in Frankfurt gelandet. Wählte er eben nicht. Interveniert hat niemand. Wem hätte es groß auffallen sollen?

"Man sieht es ihnen nicht an"

Reinhard Anger ist behindert. An die 7.000 Menschen in Hessen, die es auch sind, bleiben auf richterlichen Beschluss bei der Landtagswahl am Sonntag außen vor. "Wir wissen in der Regel aus Gründen des Datenschutzes gar nicht, ob jemand aus unserer Einrichtung wählen darf oder nicht. Und man sieht es ihnen ja auch nicht an“, sagt Claudia Fischer, Sprecherin der Lebenshilfe Frankfurt.

Ihre Organisation gehört zu denen, die seit Jahren dafür kämpfen, dass es diesen Aussschluss von der Wahl bald nicht mehr gibt. Viele Betroffene leben wie Anger in einem Heim oder in einer Klinik. Dass sie nicht wählen dürfen, regelt Paragraf 3 des Landtagswahlgesetzes: "Nicht wahlberechtigt ist derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist", heißt es dort.

Noch steht es so gleichlautend auch im Bundeswahlgesetz. In Hessen ist es sogar doppelt zementiert durch die aus dem Jahr 1946 stammende Verfassung. Sie spricht in längst überholter Wortwahl noch von "Entmündigten" und Menschen mit "geistigen Gebrechen".

Pauschal ausgeschlossen

Eine Reform der Landesverfassung wird den Bürgern am Sonntag zur Abstimmung vorgelegt. Um das Wahlrecht für bislang ausgeschlossene Behinderte geht es aber nicht. Das war bei der Reformvorbereitung kein Thema. "Wählen ist ein zentrales Bürgerrecht. Und das ist die einzige Gruppe, die pauschal ausgeschlossen wird“, beklagt Oliver Knuf, Fachmann der Frankfurter Lebenshilfe für inklusive Pädagogik.

Allerdings ist das längst nicht mehr überall so . Nicht nur in Nachbarländern wie Österreich, Dänemark oder Italien haben auch vollbetreute Menschen das Wahlrecht. Auch die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben gestrichen, was in Hessen noch Gesetz ist. Denn der Ausschluss ist nach Ansicht der Kritiker nicht nur willkürlich, weil Gerichte häufig Vollbetreuung anordneten, ohne die Fähigkeit zur Wahlbeteiligung extra zu prüfen. Woran bemisst sich überhaupt, ob jemand eine "vernünftige" Wahlentscheidung treffen kann?

Debatte, AG, Testwahl

Außerdem verstoße der Ausschluss gegen völkerrechtliche Verpflichtungen Deutschlands. Gegen die UN-Behindertenrechtskonvention vor allem, nach der auch die gleichberechtigte Teilnahme behinderter Menschen am politischen Leben garantiert sein muss. Die Caritas-Einrichtung, in der Reinhard Anger lebt und betreut wird, nimmt diese Verpflichtung ernst. Montags trifft sich eine Gruppe zur gemeinsamen Diskussion über Themen aus der Zeitung. Und dann nimmt der 61-Jährige noch an einer Politik-AG teil.

"Es gibt einige behinderte Menschen, die gerne wählen würden und nicht dürfen. Und bei vielen anderen schlummert das Interesse. Durch ein Wahlrecht würde es geweckt", sagt Knuf. Wie groß das Interesse ist, hat gerade eine ungewöhnliche Veranstaltung gezeigt: Lebenshilfe, Caritas und Praunheimer Werkstätten hatten zu einem Landtagswahl-Workshop samt Testwahl eingeladen - für Behinderte mit und ohne Wahlrecht.

An die 60 Teilnehmer kamen, noch mehr als bei vergangenen Veranstaltungen zur OB- und Bundestagswahl. Wahlkabinen, Urnen: alles vorhanden. Die CDU lag vorne. AfD-Stimmen gab es auch.

Selbst Angehörige skeptisch

Ein ganz normales Ergebnis. Und doch sind selbst Angehörige skeptisch, wie Testwahl-Mitorganisator Claus Zahn weiß. "Dahinter steht die Sorge, dass jemand an der Urne steht, der nicht weiß, was er tut." Zahns Erfahrungen sind andere. Er vermutet: "Eine Gesetzesänderung dauert vielleicht auch so lange, weil diese Menschen von ihrer Zahl her keine wahlentscheidende Gruppe sind."

Auf Anfrage der FDP hat sich 2017 auch der Landtag mit dem Thema beschäftigt. Das Innenministerium verwies darauf, dass die Regelung vom Bundesverfassungsgericht noch überprüft, aber schon einmal für grundsätzlich rechtens befunden worden sei. Der liberale Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn, Ex-Justizminister Hessens, sieht es ähnlich: Wer seine Wahlentscheidung nach Einschätzung des Gerichts nicht absehen könne, dürfe nicht zugelassen werden.

Der Frankfurter Rundschau sagte er, "alles andere wäre ein Familienwahlrecht". Dahinter steht die Sorge, andere als der betroffene Behinderte würden bei einer Briefwahl am Ende das Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen.

Sensiblere Richter?

Landeswahlleiter Wilhelm Kanther sieht auch ohne Gesetzesänderung schon erste Verbesserungen. Die zuständigen Richter seien inzwischen vorsichtiger beim Anordnen einer Betreuung, die zum Verlust des Wahlrechts führt, sagte er hessenschau.de. Eine gesetzliche Neuregelung könne auch darin bestehen, einen solchen Ausschluss an genauere Bedingungen zu knüpfen.

Claudia Fischer von der Lebenshilfe glaubt dagegen, das ganze bestehende Rechtskonstrukt werde sich kaum halten lassen. Bis Frauen wählen durften, habe es ja auch etwas länger gedauert.