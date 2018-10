Was Minimal-Koalitionären Mut macht - und was nicht

Nur einen Sitz mehr als die Opposition hätte eine Neuauflage von Schwarz-Grün. In Hessen haben solche hauchdünnen Mehrheiten schon mehr als einmal funktioniert. Anderswo gehen "Knapper-geht's-nicht"-Bündnisse aber gerne mal in die Brüche.

Hessische Verhältnisse sind sprichwörtlich: In diesem Bundesland geht es bei Landtagswahlen häufiger knapp zu, und es fehlt gerne einmal an breitem parlamentarischen Rückhalt. Schon einige Ministerpräsidenten mussten hierzulande mit nur einer Stimme Mehrheit im Landtag auskommen.

Es ist kein Zufall, dass unabhängig voneinander Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Vize Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag daran erinnerten. Denn die Fälle, die es bislang in Hessen gab, liefen in dieser Hinsicht gut.

Dreimal probiert, dreimal ist nix passiert

Alle diese Koalitionen hielten ihre Legislaturperiode durch. Zu Neuauflagen kam es anschließend aber nicht mehr.

Walter Wallmann führte von 1987 bis 1991 eine CDU-FDP-Koalition an, die 56 der 110 Stimmen im Landtag hatte.

Abgelöst wurde er von Hans Eichel (SPD), dessen rot-grüne Landesregierung ebenfalls gerade so die erforderliche Zahl der Mandate zusammen bekam.

Roland Koch (CDU) schaffte 1999 gegen Eichel die erneute Wende und hielt sein schwarz-gelbes Bündnis eine Wahlperiode lang - wieder mit nur einem Landtagssitz Mehrheit - aufrecht. Bouffier war damals Innenminister.

In guter Gesellschaft

Auch in anderen Bundesländern greift man schon einmal nach der knappsten aller Möglichkeiten, wenn andere fehlen oder unerwünscht sind. In zwei Nachbarländern Hessen läuft es gerade so.

In Nordrhein-Westfalen hat es Bouffiers Amts- und Parteikollege Armin Laschet im vergangenen Jahr gerade mit einer CDU-FDP-Koalition vorexerziert. Im Düsseldorfer Landtag wurde er von 100 der insgesamt 199 Abgeordneten gewählt.

In Thüringen ist Bodo Ramelow seit 2014 im Amt - gewählt von einer rot-rot-grünen Ein-Stimmen-Mehrheit. Zwischendurch waren es mal zwei Stimmen mehr, als ein AfDler zur SPD-Fraktion wechselte. Dann aber schloss sich ein SPD-Abgeordneter der oppositionellen CDU an.

Wenn Politik auf Kante genäht ist

Es gibt allerdings mehr als einen Fall, in denen solche knappen Bündnisse den Machern in Einzelteilen vor die Füße fielen.

Vergangenen Sommer erst sprengte in Niedersachsen die grüne Hinterbänklerin Elke Twesten die Eine-Stimmen-Mehrheit von Rot-Grün und wechselte zur CDU. Sie war sauer, weil sie von ihrer Partei nicht mehr als Direktkandidatin nominiert worden war. Bei der folgenden Landtagswahl verloren die Grünen stark, die SPD regiert seitdem mit der CDU.

Besonders spektakulär war das Scheitern der damaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) 2005 in Schleswig-Holstein. Gerade einmal eine Stimme mehr als nötig hatten SPD, Grüne und Südschleswigscher Wählerverband, auf die Simonis am Tag ihrer erhofften Wiederwahl vertraute. Aber bei allen vier geheimen Wahlgängen im Landtag fehlte ihr diese eine Stimme. Simonis warf hin, es kam zu einer CDU-geführten Großen Koalition.

Disziplinierend und riskant

Knappe Verhältnisse wirken disziplinierend auf die Koalitionspartner – so lautet dagegen die Erfahrung, die Bouffier seit Sonntagabend gerne mit anderen teilt. In seiner ersten Amtszeit als Chef einer schwarz-grünen Koalition konnten sich beide Partner aufeinander verlassen: Nicht einmal die konfliktträchtige Aufarbeitung des Kasseler NSU-Mordes oder Irritationen um den zum rechten CDU-Flügel gehörenden Hans-Jürgen Irmer störten die Harmonie erkennbar.

Allerdings hatten CDU und Grüne nach der Wahl 2013 gemeinsam auch 61 Stimmen – fünf Stimmen mehr als zum Regieren nötig. Am Ende waren es nur noch vier: Die Grünen-Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk verließ aus Verärgerung über die Asylpolitik der Landesregierung Fraktion und Partei. Die Regierungsmehrheit gefährdete das nicht. Das wäre bei einer Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen nun anders.