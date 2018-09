Wähler und Läufer könnten sich am 28. Oktober in die Quere kommen.

Wähler und Läufer könnten sich am 28. Oktober in die Quere kommen. Bild © picture-alliance/dpa (Collage: hr)

Schlechtes Timing: Zeitgleich zur Landtagswahl am 28. Oktober findet in Frankfurt auch der Marathon statt. Zehntausende Frankfurter sind wegen gesperrter Straßen von ihren Wahllokalen abgeschnitten. Die Stadt hat einen Plan, wie trotzdem alle ihre Kreuzchen machen können.

Für tausende Frankfurter könnte der Weg zur Wahlkabine am 28. Oktober kompliziert und hindernisreich werden. Denn gleichzeitig zur Landtagswahl findet auch der Frankfurt Marathon statt. Das bedeutet: dutzende gesperrrte Straßen, rund 26.000 Läufer und nach Schätzungen des Veranstalters etwa eine halbe Million Schaulustige.

35.000 wahlberechtigte Frankfurter trifft es laut Informationen der Stadt besonders hart: Sie sind durch den Marathon von ihrem Wahllokal abgeschnitten und müssen die Marathonstrecke überqueren, bevor sie ihr Kreuzchen setzen können.

Stadt will Chaos vorbeugen

Damit es unter diesen erschwerten Bedingungen am Wahltag nicht zu Chaos kommt, will die Stadt vorsorgen. "Alle betroffenen Wahlberechtigten erhalten vor der Wahl ein individuelles Anschreiben, in dem neben dem Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl auch eine Karte mit der Streckenführung im jeweiligen Wohnumfeld enthalten ist", sagt der zuständige Stadtrat Jan Schneider (CDU).

Außerdem seien in dem Schreiben Stoßzeiten genannt, in denen voraussichtlich die meisten Läufer an der betreffenden Stelle vorbeikommen. "Der Zugang zu allen Wahllokalen ist jederzeit möglich", betont auch der Renndirektor des Frankfurt Marathons Jo Schindler. "Eventuell müssen kurze Wartezeiten in Kauf genommen werden, wenn gerade das große Hauptfeld der Läufer vorbeikommt." Auch die Wahlhelfer seien extra geschult.

31.000 Euro Extrakosten

Der Stadt entstehen durch die Maßnahmen zusätzliche Kosten in Höhe von insgesamt etwa 31.000 Euro für Porto, Druck und Personal. Für eine derart wichtige, weltweit beachtete Sportveranstaltung und die reibungslose Durchführung der Landtagswahl sei das gut angelegtes Geld, heißt es von der Stadt.

Den Marathon zu verschieben sei nicht möglich gewesen, sagen sowohl die Stadt als auch der Veranstalter. Denn der Termin sei langfristig für den letzten Sonntag im Oktober geplant gewesen und hänge auch fest mit den Terminen anderer Läufe zusammen.

Beim Ratschlag an die betroffenen Wähler sind sich Stadrat Jan Schneider und Renndirektor Jo Schindler einig: Sie empfehlen, beide Ereignisse unter dem Motto "Wählen und Anfeuern" zu verbinden.