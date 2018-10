Mit der AfD will sich niemand einlassen, und auch ein Bündnis aus CDU und Linken ist ausgeschlossen. Ansonsten sind verschiedene Koalitionen nach der Hessen-Wahl am 28. Oktober denkbar. Ein spekulativer Überblick.

Die Alleinregierung einer einzigen Partei ist völlig außer Reichweite. Aber davon abgesehen ist vor der Landtagswahl am 28. Oktober lediglich klar, wer auf keinen Fall miteinander kann: Ein Bündnis mit der AfD haben alle anderen Parteien ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist auch eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken. Legt man aktuelle Umfragen zugrunde, bleiben immer noch mehrere Koalitionsoptionen:

Schwarz-Grün

CDU und Grüne würden gerne gemeinsam weitermachen, auch wenn beide eine klare Koalitionsaussage vermieden haben. Die Ex-Erzfeinde haben zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gefunden. Der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist nicht mehr das "Schreckgespenst", als das ihn die CDU vor der Wahl noch verhöhnte. Es knirscht immer mal wieder im Bündnis, vor allem bei Fragen der Inneren Sicherheit. Aber die Koalition hat unter Führung von Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir Wege gefunden, Konflikte auszuräumen oder durch Formeln zu entschärfen. Laut letztem Hessentrend ist Schwarz-Grün für die Wähler mittlerweile die beliebteste Regierungskonstellation. Allerdings: Seit vielen Monaten signalisieren die Umfragen, dass Schwarz-Grün keine Mehrheit mehr hätte. Grün hat zwar zugelegt, aber die Union schwächelt. Nun hoffen manche, dass Überhangmandate eventuell doch eine knappe schwarz-grüne Mehrheit der Parlamentssitze sichern könnten.

Jamaika-Bündnis: CDU-Grüne-FDP

Rein rechnerisch wäre ein solches Dreierbündnis, folgt man den Umfragen, möglich. CDU-Landeschef Bouffier hatte sich auf Bundesebene für ein Jamaika-Bündnis eingesetzt, das dann wegen der FDP scheiterte. Die FDP in Hessen hat eine solche Konstellation nicht ausgeschlossen. Die Liberalen lassen seit geraumer Zeit deutlich erkennen, dass sie wieder in eine Regierung wollen. Nach einer Phase der demonstrativen Entfremdung reden CDU und FDP in letzter Zeit wieder freundlicher übereinander. Die FDP sieht die größten Schnittmengen mit der CDU. FDP und Grüne müssten einige Brocken aus dem Weg räumen, um zueinander zu finden. Die FDP versteht sich gegen die Grünen als Stimme der Windkraftgegner, auch beim Thema Diesel hat sie Schwarz-Grün hart angegriffen. Knackpunkt ist aber vor allem, dass die FDP den Grünen das Wirtschafts- und Verkehrsministerium abnehmen möchte. Jamaika wäre nur möglich, wenn man beim Zuschnitt von Ressorts geschickt vorginge. Die FDP will nicht als bloßes Anhängsel von Schwarz-Grün verstanden werden.

Große Koalition: CDU und SPD

Im Grunde wollen dies weder die CDU noch die SPD. Die Leitfiguren Volker Bouffier und Thorsten Schäfer-Gümbel würden es vermutlich schaffen, tiefe persönliche Gräben zu überspringen, wenn dieses Bündnis gewollt wäre. Aber für beide wäre es ein erheblicher Kraftakt, ihre Parteien von einer Großen Koalition zu überzeugen. Fraglich ist vor allem, ob sich in der SPD noch eine Hand für die Große Koalition rührt - nach den Erfahrungen auf Bundesebene. Der letzte Hessentrend zeigte auch, dass die GroKo in Hessen in der Beliebtheit hinter allen anderen Konstellationen rangiert. Allerdings: Inhaltlich würden CDU und SPD vermutlich in zahlreichen Punkten schnell zusammenfinden, zum Beispiel bei der Inneren Sicherheit. Volle Kassen würden auch helfen, den Streit um die Infrastruktur zu entschärfen. Und: Falls die SPD nicht stärkste Partei würde, wäre die GroKo für SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel wohl die einzige Möglichkeit, in eine Regierung eintreten zu können. Vielleicht die letzte: Es ist Schäfer-Gümbels dritter Anlauf.

Rot-Rot-Grün

Diese Option ist mit dem letzten Hessentrend wieder in die Diskussion gekommen, weil eine solche Mehrheit rein rechnerisch zwar derzeit nicht vorhanden, aber auch nicht völlig ausgeschlossen ist. Die linke Fraktionschefin Janine Wissler sagt, sie sei für Gespräche im Falle eines Falles offen. Allerdings fügt Wissler im zweiten Atemzug hinzu, dass die Grünen sich erheblich verändern müssten, die zum "Mehrheitsbeschaffer für die CDU" geworden seien. Tatsächlich ist bei den Grünen wenig Lust verspürbar, mit der Linken in Gespräche einzutreten. Sie halten die Linkspartei in Hessen nicht für regierungsfähig. SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel hat diesmal ein solches Bündnis nicht ausgeschlossen, weil er vor der Wahl 2013 damit ins Stolpern geraten war. In Fragen des Wohnungsbaus und der Kita-Gebühren sind sich SPD und Linke nah. Die SPD wäre in einem solchen Bündnis vermutlich stärkste Kraft, Schäfer-Gümbel würde wohl Ministerpräsident. Aber die Hürden sind nach allen Seiten hoch.

Die Ampel: SPD-Grüne-FDP

Dies scheint Schäfer-Gümbels Lieblingsoption zu sein. Auch FDP-Fraktionschef René Rock steht ihr aufgeschlossen gegenüber. Gern wird dabei aufs Nachbarland Rheinland-Pfalz verwiesen, wo die Ampel weitgehend geräuschlos funktioniert, obwohl die Gräben zwischen FDP und Grünen tiefer schienen. Allerdings: Für eine Ampel müsste insbesondere die SPD noch deutlich zulegen und die CDU möglichst als stärkste Kraft ablösen. Die SPD-Spitze hält das für möglich. In der Grünen-Spitze lässt sich keine Begeisterung für eine Ampel erkennen. Der Hessentrend zeigte aber kürzlich, dass grüne Wähler einen Ministerpräsidenten Schäfer-Gümbel besser fänden als Bouffier. In der Bildungspolitik dürften die drei Ampel-Partner schnell zueinander finden, größer sind die Unterschiede bei den Themen Energie, Straßenbau und Sozialstaat. Aber nicht unüberwindbar.