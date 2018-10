Wenn am Sonntagabend die Wahllokale schließen, dann fiebern alle auf die Bekanntgabe der ersten Zahlen hin. Um Punkt 18 Uhr gibt es bei uns im Hessischen Rundfunk die Prognose zur Landtagswahl. Doch wie entsteht die eigentlich?

Die 18-Uhr-Prognose ist einer der Höhepunkte am Wahlabend. Obwohl sie genau im Moment der Schließung der Wahllokale veröffentlicht wird, gibt sie meist schon ein recht genaues Bild über den Wahlausgang. Die Abweichungen betragen häufig nur noch 1-2 Prozentpunkte zum späteren Endergebnis. Damit das so ist, ist ein komplexes System und harte Arbeit nötig.

Befragung geht fix, ist freiwillig und anonym

Die fleißigen Bienen hinter den Zahlen sind keine Hellseher, sondern Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap, das die Prognosen und Hochrechnungen im Auftrag der ARD durchführt. In 195 Wahllokalen in ganz Hessen lassen sie rund 25.000 Wähler nach ihrem Gang zur Urne nochmal abstimmen. "Es geht ganz fix. Die Bürger bekommen einen Fragebogen in die Hand und füllen diesen selbst aus. Dort setzen sie noch einmal ihr Kreuz bei der Erst- und Zweitstimme und ergänzen Alter und Geschlecht", erklärt Stefan Merz von infratest dimap und versichert: "Selbstverständlich ist die Angabe freiwillig und anonym." Aber: Je mehr Bürger an der Umfrage teilnehmen, desto genauer ist die 18-Uhr-Prognose.

Ist der Bogen ausgefüllt, kommt er in eine blaue Box. Und die wird nicht erst um 18 Uhr geleert, sondern stündlich. In jedem der 195 Wahllokale ist ein Mitarbeiter von infratest dimap stationiert. Er ist den gesamten Wahltag vor Ort und gibt die Ergebnisse in regelmäßigen Abständen telefonisch an eine Zentrale durch. Die leitet die Ergebnisse dann an das Wahlstudio in Wiesbaden weiter. "Es ist eine logistische Herausforderung die Ergebnisse von etwa 25.000 Teilnehmern in Echtzeit auszuwerten und grafisch umzusetzen. Das gehört technisch und logistisch nicht zum Standardrepertoire", stellt Merz, Direktor der Abteilung Wahlen, fest.

Wie wählen die Bürger, die kurz vor 18 Uhr kommen?

Um die Ergebnisse für die Prognose zu berechnen, braucht es nicht nur komplexe Rechensysteme, sondern auch Erfahrungswerte. Denn mit dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr muss alles schon berechnet sein. Wie wählen die Bürger die erst knapp vor Schließung der Wahllokale kommen? Wo haben die Briefwähler ihre Kreuze gesetzt? "Das müssen wir schätzen", sagt Merz und erklärt: "Wir müssen außerdem abschätzen, welche Menschen nicht an der Befragung teilnehmen."

Alle Komponenten in der Prognose zu erfassen, sei eine Herausforderung und ein Grund dafür, dass das 18-Uhr-Ergebnis noch nicht 100 Prozent exakt sein kann.

Nobelviertel sind genauso dabei wie soziale Brennpunkte

Ebenfalls eine schwierige Aufgabe war es, im Vorfeld, die Wahlbezirke repräsentativ auszuwählen. Die 195 Stimmbezirke sollen eine Art "Miniatur-Hessen" abbilden. Dabei geht es nicht darum, möglichst durchschnittliche Wahlbezirke herauszusuchen. Im Gegenteil: Die 195 Wahlbezirke sollen Hessen in seiner Vielfalt abdecken. Nobelviertel sind genauso dabei wie soziale Brennpunkte. Und mehr noch: "Es müssen städtische und ländliche Wahllokale dabei sein, Parteihochburgen genauso wie Wahlbezirke mit niedriger und mit hoher Wahlbeteiligung", sagt der 44-Jährige studierte Politikwissenschaftler. Ausgangspunkt ist dabei der Datensatz der letzten Landtagswahl 2013 mit den Ergebnissen der Wahllokale.

Nach der Prognose folgt dann bald die erste Hochrechnung. Der Unterschied: In sie fließen schon reale Ergebnisse aus den Wahllokalen ein. "Die Auszählungen in den Wahllokalen sind öffentlich. Unsere Mitarbeiter vor Ort rufen uns sofort an, wenn die Auszählung in einem Wahllokal beendet ist", sagt Merz. Und so nähern sich die Wahlforscher mit jeder Hochrechnung dem Wahlergebnis ein Stückchen mehr.

Eins steht schon vor 18 Uhr fest. "Wir leben davon, dass die Bürger bei uns gerne mitmachen und den Fragebogen ausfüllen", sagt Merz und wünscht sich: "Für möglichst genaue Zahlen sind wir auf auskunftswillige Wähler angewiesen und auf ehrliche, denn in der Wahlkabine ist jeder allein". Und das ist ja auch gut so: "Es hat ja gute Gründe, dass Wahlen anonym sind".