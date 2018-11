Bis hierhin war alles in Ordung: Stimmzettel zur Landtagswahl in Frankfurt. Erst bei der Auszählung gab es Probleme.

Vergessene Stimmzettel, geschätzte Ergebnisse: Bei der Auszählung der Landtagswahl-Ergebnisse lief vor allem in Frankfurt manches schief. Wie es dazu kam und was jetzt - kurz vor Veröffentlichung des amtlichen Endergebnisses - die Konsequenzen sind.

Mit großer Spannung erwartet Hessen das amtliche Wahlergebnis am Freitag. Grund ist das enge vorläufige Ergebnis der Landtagswahl, demzufolge beispielsweise das Rennen um Platz 2 unter den Parteien noch völlig offen ist. Nur 94 Stimmen liegen die Grünen bislang vor der SPD. Sollte sich das noch ändern, dann könnte das auch Auswirkungen auf mögliche Koalitionen haben.

Zusätzliche Brisanz bekommt die Veröffentlichung, weil sich die Berichte über Pannen bei der Auszählung und Übermittlung der Wahlergebnisse mehren. Vor allem in Frankfurt, aber auch in anderen Teilen Hessens kam es offenbar zu Unregelmäßigkeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie berichtet, waren einige Ergebnisse vor allem in Frankfurt höchst unplausibel. Das kam daher, dass beispielsweise einige Stimmzettel zwar ausgezählt, die Ergebnisse aber nicht dem Wahlamt mitgeteilt wurden. Zudem hatte die Übermittlung von manchen Stimmbezirken an das Wahlamt in der Wahlnacht nicht geklappt, woraufhin die Mitarbeiter des Wahlamts die Ergebnisse schätzten. Andere Stimmen wurden den falschen Parteien zugeordnet.

Aber auch außerhalb Frankfurts kam es zu Pannen. Beispielsweise wurden in einigen Wahllokalen die Ergebnisse von Piratenpartei und Freien Wählern vertauscht, berichtete die FNP am Mittwoch.

Kern des Problems ist ein Softwarefehler. Eigentlich sollten bei dieser Wahl die einzelnen Stimmbezirke ihre Ergebnisse telefonisch an die Gemeindewahlleiter melden, diese sollten sie in die Software Wahlweb Hessen eintragen. Dieses Programm macht dann eine eigene Plausibilitätsprüfung und übermittelt die Ergebnisse anschließend direkt an den Landeswahlleiter in Wiesbaden.

Soweit die Theorie. Tatsächlich war das Programm aber am Wahlabend zwischen 19 und 21 Uhr, also zur wichtigsten Zeit, völlig überlastet, und die Gemeindewahlleiter konnten keine Ergebnisse eintragen und abschicken. In Frankfurt führte das dann beispielsweise dazu, dass die Mitarbeiter aus den Stimmbezirken über lange Zeit immer auf besetzten Telefonen anriefen.

Grund für den Systemausfall waren die hohen Sicherheitsanforderungen, sagt Ute Wachsmuth, Sprecherin des Statistischen Landesamts, das Wahlweb betreibt. Die Software führte ständig Zwischenspeicherungen durch, was das Programm langsam machte. Erst als IT-Experten des Landesamts die Speicherprozesse bündelten, lief die Software besser.

Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, vermutet weniger ein Software- als ein organisatorisches Problem als Ursache für die Pannen. Man habe offensichtlich nicht ausreichend getestet, ob die Software den Belastungen standhält. "Man hätte das vorher feststellen können und müssen", sagte Neumann dem hr.

Landeswahlleiter Kanther sagte dagegen, die Software sei seit 2002 in Betrieb und habe bisher nie Probleme gemacht. Ein Lasttest habe überwiegend gut funktioniert. "In den großen Städten gab es einzelne Probleme", sagte Kanther. Daraufhin habe das Statistische Landesamt die großen Kommunen gebeten, den Test nochmals durchzuführen, "danach gab es keine uns bekannten Probleme mehr".

Wichtig ist in dem Zusammenhang aber, dass Wahlweb Hessen dieses Jahr zum ersten Mal benutzt wurde, um die Ergebnisse aus den Gemeinden nach Wiesbaden zu übermitteln. In der Vergangenheit hatte diese Aufgabe das Programm PC-Wahl übernommen, bis der Chaos Computer Club bei der Bundestagswahl 2017 hier auf gravierende Mängel hinwies. Wahlweb Hessen hatte bis dato lediglich die Ergebnisse aus den Gemeinden zusammengerechnet.

Rechtlich hat es zunächst keine Folgen, wenn das vorläufige Endergebnis Mängel aufweist. Es zählt allein das amtliche Endergebnis, das der Landeswahlleiter am Freitag mitteilen will. Mehrere Parteien, darunter die AfD und die Freien Wähler, haben bereits angekündigt, das amtliche Endergebnis genau zu prüfen und gegebenenfalls Einspruch einzulegen. Die Frankfurter FDP forderte, alle Frankfurter Stimmzettel neu öffentlich auszuzählen.

Politisch ist die Folge, dass die Sondierungsgespräche für die künftige Landesregierung nun ins Stocken geraten sind, weil unklar ist, wie die Kräfteverhältnisse sind. Zahlreiche Parteien haben zudem beklagt, dass durch die Pannen das Vertrauen in den Wahlprozess massiv erschüttert werde.

Für die PC-Panne ist das Statistische Landesamt und in letzter Konsequenz auch Landeswahlleiter Kanther verantwortlich. Allerdings verweist Kanther darauf, dass eine demokratische Wahl auch ohne Computer durchführbar sein müsse. Falls die Rechner ausfallen, sollten die Gemeinden die Ergebnisse per Hand notieren und auf Plausibilität prüfen. Für die Pannen in den einzelnen Kommunen seien daher die örtlichen Wahlämter verantwortlich.

Der in Frankfurt zuständige Dezernent Jan Schneider (CDU) machte dagegen den langen Software-Ausfall und damit das Land für die Pannen verantwortlich. Er forderte, die Stadt solle künftig eigene IT-Systeme verwenden dürfen. Kanther verspricht dagegen, dass Wahlweb Hessen bei künftigen Wahlen problemlos funktionieren werde.

Absolut nicht. Wie Landeswahlleiter Wilhelm Kanther mitteilte, hatten bei der vergangenen Landtagswahl 2013 elf Parteien mehr Stimmen erhalten als zunächst angenommen, die anderen sieben weniger. Am meisten hinzugewonnen hatten die CDU mit 744 Stimmen, die SPD mit 585 und die AfD mit 487. Wahlleiter Kanther sagte am Mittwoch, die Änderungen in diesem Jahr seien voraussichtlich sogar etwas kleiner als 2013.

Kanther gab sich gelassen: "Es gab wie in jeder Wahl in einer Reihe von Wahllokalen und Wahlämtern in ganz Hessen Probleme, das war aber nicht außergewöhnlich." Aber im Gegensatz zu 2018 spielten diese Abweichungen bei vorigen Wahlen politisch kaum eine Rolle. Die gravierendste Auswirkung bei der Bundestagswahl 2017 war etwa, dass die FDP im amtlichen Endergebnis 0,1 Prozent weniger Zweitstimmen erhalten hatte als im vorläufigen.