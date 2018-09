Bildung ist ein Top-Thema, und hinter 800.000 Schülern stehen jede Menge Wähler. Am Wahlkampf kommt Landeselternbeirats-Vorsitzender Korhan Ekinci da nicht vorbei. Und sein SPD-Parteibuch? Die Schublade "Lorz, schlechter Kultusminister" hat er nicht, sagte Ekinci im Interview.

Asylpolitik? Innere Sicherheit? Dieselfahrverbot? Der hr-Hessentrend hat gerade gezeigt: Mit weitem Abstand ist Bildung und Erziehung wenige Wochen vor der Landtagswahl das Top-Thema für die meisten Menschen. Vor der Entscheidung am 28. Oktober legen sich deshalb nicht nur die Spitzenkandidaten und Experten der Parteien auf diesem Gebiet besonders ins Zeug, sondern auch der Landeselternbeirat.

Das Gremium ist eine besondere "Lobbyvereinigung": Sein Mitbestimmungsrecht ist im Landesschulgesetz verankert, seine Klientel mit 800.000 Schülern und deren Eltern für Politstrategen gerade in Wahlkampfzeiten von besonderem Gewicht. Überparteilichkeit ist Pflicht. Und das in der jahrzehntelang unter den Parteien so heftigst umkämpften hessischen Schullandschaft. Harte Zeiten für Korhan Ekinci, den Vorsitzenden des Landeselternbeirats. Als heikel empfindet er sie nicht.

hessenschau.de: Wie läuft der Wahlkampf, Herr Ekinci? Stressig vermutlich.

Korhan Ekinci: Wahlkampf bedeutet für uns als Eltern Interessenvertretung. Wir veranstalten selbst Podiumsdiskussionen. Wir nehmen aber auch zum Beispiel auf Einladung der Politik oder auch von Lehrervertretungen an solchen Veranstaltungen teil. Da versuchen wir immer, mit einem oder mehreren Vertretern dabei zu sein. Ein bisschen Stress ist das schon.

hessenschau.de: Sie müssen ja gleich doppelt ran: Sie wollen am 28. Oktober Bürgermeister in Schlangenbad im Rheingau werden.

Ekinci: Das ist allerdings eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich habe mich nun einmal beruflich zur Kandidatur für ein kommunalpolitisches Amt entschieden. Da muss ich das ertragen.

hessenschau.de: Kommen Sie im Landeselternbeirat nicht in Rollenkonflikte? Sie sind ja Mitglied der SPD. Und die wirft der Landesregierung bei Lehrerversorgung und Ganztagsangeboten zum Beispiel schwere Versäumnisse vor.

Ekinci: Wenn Sie sich mein Profil und meinen ehrenamtlichen Werdegang angeschaut haben, dann haben Sie gewiss bemerkt: Ich kann Parteiinteressen von diesen Ämtern und der inhaltlichen Arbeit weghalten. In Schlangenbad kandidiere ich deshalb bewusst als parteiübergreifender Bürgermeister. Es war im Landeselternbeirat auch noch nie so, dass ich Punkte der SPD nach außen vertreten hätte, die sonst keiner vertritt. Alles, wofür ich eintrete, ist mit dem Gremium abgestimmt.

hessenschau.de: Und es gibt keine Beschwerden, wenn Sie wie am Samstag in Frankfurt an einer Groß-Demo der Bildungsgewerkschaft GEW teilnehmen? Sie vertreten auch Eltern, die CDU wählen und deren Kultusminister Alexander Lorz vielleicht hervorragend finden.

Ekinci: Solche Beschwerden sind mir noch nicht zugetragen wurden. Wir haben im Landeselternbeirat einige Vertreter, die CDU-Mitglieder sind und die auch in Gemeindevertretungen für ihre Partei sitzen. Der Kurs, den wir fahren, wird aber vom gesamten Landeselternbeirat an der Sache orientiert und parteineutral getragen. Das Leben ist nie nur schwarz oder weiß. Und die Schublade 'Lorz, schlechter Kultusminister' gibt es bei uns nicht. Wenn Eltern mir sagen: Der Herr Lorz macht doch gute Arbeit, dann rede ich gerne mit ihnen über das, was er gut macht. Dann reden wir aber auch darüber, was nicht so optimal läuft.

hessenschau.de: Was müsste die neue Landesregierung verbessern?

Ekinci: Vor allem die Ausbildung der Lehrer. Wir bilden deutlich zu wenig Lehrkräfte aus, an den Hochschulen fehlen Studienplätze. Es geht aber auch um Qualität. Durch die letzten Maßnahmen der Landesregierung haben wir relativ viele Lehrkräfte an Schulen bekommen, die eine Lehrerlaubnis haben und keine fertigen Lehrer sind. Sie haben nicht das 2. Staatsexamen, manche nicht einmal das erste. Andere sind Seiteneinsteiger, denen es an pädagogischen Kenntnissen fehlt. Da ist vieles nachzuholen. Und außerdem müssen wir deutlich besser darauf reagieren, wenn Lehrer ausfallen.

hessenschau.de: Kultusminister Alexander Lorz bestreitet, dass das Land seine Unterrichtsgarantie nicht erfüllt. Und er könne nicht für alle Krankheitsfälle eine Art Schattenkollegium bereithalten.

Ekinci: Die Schulen melden uns aber: Selbst wenn alle Stellen besetzt sind, haben sie überhaupt keine Kapazität, Ausfälle zu kompensieren. Wenn jemand in Elternzeit geht oder wegen Krankheit länger ausfällt, muss der Unterricht auch länger ausfallen. Die Schulen sollten eigentlich Listen mit Ersatz haben. Aber diese Listen sind entweder leer, oder es sind Lehrkräfte aufgeführt, neben denen entsprechende Kommentare stehen.

hessenschau.de: Welche Kommentare?

Ekinci: Da steht dann zum Beispiel: "Bitte diesen auf keinen Fall nehmen!" oder "Mit Vorsicht zu genießen!“. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen mehr gut ausgebildete Lehrer. Das fordern wir von einer neuen Landesregierung ein.

hessenschau.de: Und was läuft gut?

Ekinci: Die Einbeziehung der Eltern in die Schulpolitik, das funktioniert sehr gut. Wir haben ja seit 60 Jahren eine gesetzliche Garantie, dass wir bei Änderungen der Lerninhalte befragt werden müssen. Seit ich ins Amt gekommen bin, sind wir gut informiert worden. Bei einer ganzen Reihe von Vorlagen zu Verordnungen ist das Kultusministerium unseren Stellungnahmen auch gefolgt und hat die Verordnungen geändert. Auf diesem konstruktiven Niveau möchten wir auch mit der neuen Landesregierung zusammenarbeiten.

hessenschau.de: Der Landeselternbeirat hat die Parteien mit Wahlprüfsteinen konfrontiert , von der Chancengleichheit über den Islamkundeunterricht bis zur Frage nach einem Spind für jeden Schüler. Waren die Antworten Grund zur Politikverdrossenheit?

Ekinci: Es ist das erste Mal, dass wir die Politik mit einer solchen Bandbreite an zum Teil sehr schwierigen Fragen drangsaliert haben. Die Reaktion war dann auch: "Wow, dafür brauchen wir Zeit." Die Antworten zeigen aber auch, dass sich die Parteien insgesamt sehr dezidiert mit den eben sehr komplexen Problemen auseinandersetzen. Eine Partei ist nicht so in die Einzelheiten gegangen, vielleicht aus Mangel an Erfahrung oder wegen des zeitlichen Drucks. Sie hat sich eher mit den Überschriften befasst und die Antworten zu ganzen Blöcken zusammengefasst…

…die Sie auch separat veröffentlicht haben. Es war die AfD.

Ekinci: Das spielt keine Rolle. Es geht uns nicht um Parteiwerbung. Wir formulieren auch keine Wahlempfehlung, sondern geben diese Antworten ganz wertneutral an die Eltern weiter. So können sie sich selbst ein Urteil darüber bilden, welche Parteien in Zukunft Schulpolitik gestalten sollen. Alle Parteien haben sich jedenfalls bemüht, uns Rede und Antwort zu stehen. Das zeigt, dass die Eltern und Kinder ihnen wichtig sind.

hessenschau.de: Und die Zeit der harten Polarisierung scheint vorbei. Da ging es früher im Wahlkampf in Hessen bei Themen wie Gesamtschule oder G8/G9 ganz anders zu Sache, oder?

Entscheidend ist, dass man inzwischen in der hessischen Schulpolitik mehr mit Schülern und Eltern reden will als über sie. Das schützt vor Vereinfachungen. Die Themen werden in ihrer Komplexität ernster genommen, wir streiten weniger laut, mehr in der Sache und mehr im Detail um Verbesserungen. Ich umarme diese Entwicklung. Dadurch ist die Bildungspolitik weniger als früher geeignet, mit simplen Slogans Stimmung zu machen. Auf den Wahlplakaten sehen wir jetzt zwar, dass es trotzdem versucht wird. Aber das werden die Eltern so vereinfacht nicht annehmen.

Das Gespräch führte Wolfgang Türk

