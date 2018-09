Briefe schreibt kaum noch jemand, aber der Trend zur Briefwahl setzt sich bestimmt auch bei dieser Landtagswahl fort. Dabei kann niemand kontrollieren, ob alles mit rechten Dingen zu geht. Kein Grund zu großer Sorge, sagt Landeswahlleiter Kanther im Interview - noch nicht.

Nehmen Sie bei der Landtagswahl am 28. Oktober doch mal einen Verwandten mit in die Wahlkabine. Die Wahlhelfer werden Ihnen was husten. Schließlich ist es eines der hehren Prinzipien unserer Demokratie: Wahlen müssen nach Artikel 38 des Grundgesetzes nicht nur allgemein, unmittelbar, frei und gleich sein - sondern auch geheim. Bei immer mehr abgegebenen Stimmen könnten aber andere zuschauen oder gar die richtige Stelle fürs Kreuzchen diktieren.

Denn der Anteil der Briefwähler steigt und steigt - von der Landtagswahl 2008 zu der 2013 von 13 auf 23 Prozent. Vor zehn Jahren war die Pflicht entfallen, besondere Gründe dafür nennen zu müssen, am Wahlsonntag nicht ins Wahllokal gehen zu können. Der Trend könnte sich fortsetzen, wenn am Montag die Briefwahl beginnt . Anlass für ein Interview mit demjenigen, der die Rechtmäßigkeit der Wahl gewährleisten soll: Landeswahlleiter Wilhelm Kanther.

hessenschau.de: Briefkasten oder Urne – wie werden Sie ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben?

Wilhelm Kanther: Für mich hat sich die Frage nie gestellt. Ich gehe traditionell ins Wahllokal. Ich habe es auch nicht weit: Das Wahllokal liegt direkt neben meinem Haus.

hessenschau.de: So wie Sie machen es aber immer weniger Menschen. Der Trend zur Briefwahl muss Ihnen doch Sorgen bereiten. Sie können in immer weniger Fällen garantieren, dass die Wahl wirklich frei und geheim war.

Kanther: Beim derzeitigen Umfang von 20 bis 25 Prozent an Briefwählern bereitet mir das noch keine Sorgen. Angesichts des gesetzlichen Rahmens und der Rechtsprechung ist die Briefwahl völlig unproblematisch.

hessenschau.de: Aber keiner weiß doch, was zum Beispiel in Familien oder Heimen geschieht, wo Abhängigkeiten oft besonders groß sind. Trotzdem verteidigt auch das Verfassungsgericht die Briefwahl immer noch.

Kanther: Die Richter am Bundesverfassungsgericht haben differenziert: Es gilt demnach, mit der Allgemeinheit der Wahl und der Öffentlichkeit der Wahl zwei gleichermaßen wichtige Prinzipien zu wahren und in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Möglichst viele Bürger sollen wählen gehen können. Gleichzeitig sollen alle die Ordnungsmäßigkeit des Wahlaktes kontrollieren können, auch die notwendige Geheimhaltung.

Noch entspannt: Landeswahlleiter Wilhelm Kanther Bild © picture-alliance/dpa

Der Gesetzgeber kann mit guten Gründen das Ziel verfolgen, die Allgemeinheit der Wahl möglichst sicher zu stellen. Eine hohe Wahlbeteiligung ist für eine Demokratie ein so wichtiges Gut, dass dabei gewisse Einschränkungen hinsichtlich der Öffentlichkeit der Wahl und damit verbundene Unsicherheiten hinsichtlich der Geheimhaltung hinzunehmen sind.

hessenschau.de Damit die Wahlbeteiligung nicht weiter sinkt, muss man es mit der freien und geheimen Wahl bei Briefwählern nicht ganz so genau nehmen?

Kanther: Selbstverständlich gelten die Grundsätze von Freiheit und Geheimhaltung auch bei der Briefwahl. Es ist ja aber auch gewiss nicht so, dass bei 20 bis 30 Prozent der Briefwahlstimmen der Familienvater sagt, was gewählt wird, und alle setzen sich an den Küchentisch und kreuzen entsprechend an. Das wäre eine Unterstellung, die durch unsere Erfahrung nicht gerechtfertigt ist. Jemanden zum Wählen zu zwingen, ist schließlich eine Straftat und das Risiko, dabei erwischt zu werden, ist sehr groß. Gerade in Heimen würden das viele Menschen mitbekommen.

Weitere Informationen Spätzünder Von Montag an sind bei den Wahlämtern der Kommunen die Unterlagen für die Briefwahl erhältlich. Seit 1957 bei Bundestagswahlen möglich, erlaubte das Land Hessen erst 1970 dieses Verfahren. Sogar ein Volksbegehren für die Briefwahl hatte es hier zuvor gegeben. Es scheiterte. Immerhin konnten die Bürger seit 1962 zu einer "Vorauswahl" schreiten: In einem speziellen Vorauswahl-Bezirk durften sie eine Woche vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgeben. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Manipulation gab es in Hessen aber schon. In der Wetterau hat ein Bürgermeister bei Hausbesuchen sogar dabeigesessen, als Briefwahl-Stimmzettel ausgefüllt wurden.

Kanther: Dieser Fall aus der Wetterau zeigt aber doch gerade: Das System funktioniert, es kommt irgendwie heraus und wird bestraft. Unsere Rückschau auf gut ein Jahrzehnt ergeben, dass es doch eine sehr überschaubare Menge an Vorgängen gab, bei denen ein Zweifel an der Rechtmäßigkeit vorlag. Es wird zwar auch Dinge geben, von denen wir nichts wissen. Aber insgesamt erscheint das Risiko angesichts des Anteils der Briefwahl doch hinnehmbar.

Weitere Informationen Briefwahlbetrug aufgedeckt Auffälligkeiten gab es bei der Briefwahl immer wieder einmal. Zwei Beispiele:

Bei der Kommunalwahl 2016 will ein Paar in Kelsterbach (Main-Taunus) im Wahllokal seine Stimmen abgeben und wird gestoppt. Ein Unbekannter hatte in ihrem Namen schon Briefwahlunterlagen beantragt.

Bei der Bürgermeister-Stichwahl in Hirzenhain (Wetterau) 2014 bringt der Amtsinhaber bei mehreren Hausbesuchen die Briefwahlunterlagen gleich mit. Und er sitzt dabei, als die Bürger ihre Kreuzchen machen. Der Mann wird wegen Wahlfälschung verurteilt. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de Wenn der Trend zur Briefwahl anhält, und danach sieht es aus: Bei welcher Größenordnung würde es Ihrer Meinung nach kritisch?

Kanther: Wenn die Frage der Öffentlichkeit und der Transparenz ganz in den Hintergrund treten würde, würde das Bundesverfassungsgericht gewiss neu nachdenken müssen. Ein Anteil von 50 Prozent Briefwählern wäre meiner Meinung nach zu viel. Aber das müsste zunächst in der Öffentlichkeit und unter Experten diskutiert werden. Zum Glück müssen wir uns in Hessen nicht festlegen, wir sind ja im 20-Prozentbereich.

hessenschau.de: Umständlich ist die Briefwahl auch noch. Wann kommt endlich das Online-Voting?

Kanther: Schon vor 15 Jahren ging die Diskussion tatsächlich in diese Richtung. Alles online, zack, zack - das war so die Stimmung. In Estland ist es ja auch so. Da können sie alles mit ihrer elektronischen Karte machen. Aber bei den Wahlen benutzen es nur wenige. Das ist nach der Erfahrung in der Sowjetunion und angesichts der Bedrohung durch Russland auch kein Wunder. Die Menschen wollen nach meinem Eindruck gesehen werden bei der Wahl und ihre Stimme nicht so lapidar ins Handy eingeben. Das ist eben ein wichtiger Akt der demokratischen Selbstvergewisserung. Da können wir von einer vergleichsweise jungen Demokratie einiges lernen.

hessenschau.de: Aber das Beispiel zeigt, dass Online-Voting ginge.

Kanther: So leicht, wie man eine Zeit lang dachte, sind die Sicherheitsprobleme aber auch nicht in den Griff zu bekommen. Es geht da auch um die öffentliche Wahrnehmung. Heute ist die öffentliche Nervosität im IT-Bereich und bei der elektronischen Kommunikation viel höher - und angesichts von Hackerangriffen auch gar nicht zu Unrecht. Wir haben bei der jüngsten Bundestagswahl in Hessen erlebt, zu welchem Wirbel schon eine vorhandene, aber im Grunde marginale Sicherheitslücke in einem nicht-amtlichen Vorsystem geführt hat.

hessenschau.de: Es gab diese Lücken in einem Programm, mit dem die Kommunen die Ergebnisse an Sie übermitteln.

Es war aber jegliche Beeinflussung des Wahlergebnisses ausgeschlossen. Wenn so etwas schon eine derartige Verunsicherung auslöst: Was meinen Sie, was erst an Misstrauen und Fake-News auf uns zukäme, wenn wir mit dem Handy wählen könnten?

Das Gespräch führten Sonia Bareiro und Wolfgang Türk