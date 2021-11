Bild © Sina Best

Sina Best Bild © Sina Best

Sina Best wird neue Bürgermeisterin in Gudensberg

Das nordhessische Gudensberg (Schwalm-Eder) hat ein neues Stadtoberhaupt. In der Stichwahl setzte sich die unabhängige Kandidatin Sina Best durch.

Best konnte im entscheidenden zweiten Wahlgang 2.345 und damit 58,79 Prozent der Stimmen erringen. Auf ihren ebenfalls parteiunabhängigen Kontrahenten Gerd Fröhlich entfielen 1.644 beziehungsweise 41,21 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,18 Prozent.

Unterstützung von der SPD

Bereits in der ersten Wahlrunde am 7. November hatte Best 46,47 Prozent deutlich vor ihren beiden Mitbewerbern gelegen. Auf Fröhlich entfielen seinerzeit 28,77 Prozent, auf Karsten Heyner, der von Bürgerliste unterstützt wurde, 24,76 Prozent.

Im Wahlkampf hatte Best zwar die Unterstützung der SPD genossen, sie selbst ist jedoch nicht Parteimitglied. Damit wird zum ersten Mal seit 1992 kein Sozialdemokrat an der Spitze des Gudensberger Rathauses stehen.