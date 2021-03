In sieben hessischen Städten und Gemeinden fanden am Sonntag Bürgermeister-Stichwahlen statt. In Dietzenbach setzte sich der sozialdemokratische Amtsinhaber durch. Die Ergebnisse in der Übersicht.

Dietzenbachs Bürgermeister Dieter Lang (SPD) geht in seine zweite Amtszeit. In der Stichwahl am Sonntag bestätigten ihn die Wählerinnen und Wähler mit 60,1 Prozent. Herausforderer Jürgen Rogg (unabhängig) musste sich mit 39,9 Prozent geschlagen geben.

Dabei hatte es nach dem ersten Wahlgang noch so ausgesehen, als hätte Rogg ernsthafte Chancen auf den Bürgermeisterposten. Mit 36,2 Prozent hatte er knapp mehr Stimmen erhalten als Lang, der nur auf 34,8 Prozent kam. Der dritte Kandidat, René Bacher von den Grünen, war im ersten Wahlgang mit 28,9 Prozent ausgeschieden.

Die Wahlbeteiligung lag in der Stichwahl nur noch bei 39,3 Prozent. Vor zwei Wochen waren 46,4 Prozent der stimmberechtigten Dietzenbacher zur Wahl gegangen.

Siegbach hat wieder einen Bürgermeister

Nach knapp einem Jahr hat Siegbach (Lahn-Dill) wieder einen Bürgermeister. In der Stichwahl am Sonntag konnte der unabhängige Bewerber Maik Trumpfheller mit 79,8 Prozent mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereinen. Gegendkandidat Denis Heinrich (unabhängig) erhielt 20,2 Prozent der Stimmen.

Auch im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Trumpfheller mit 44,4 Prozent deutlich vor Heinrich gelegen (16,8 Prozent). Für die absolute Mehrheit - und damit einen Sieg ohne Stichwahl - reichte es damit allerdings nicht. Vier weitere Kandidaten, die ebenfalls allesamt ohne Partei im Rücken antraten, schieden aus.

Das Amt des Bürgermeisters war in Siegbach lange vakant: Trumpfhellers Vorgänger Berndt Happel (unabhängig) war wegen schwerer Krankheit im Mai 2020 vom Gemeindeparlament abgewählt worden. Der frühere Bürgermeister Eckhard Förster führte die Amtgeschäfte anschließend nach Rücksprache mit dem Kreis als "Staatsbeauftragter" weiter.

Wagner bleibt Oberbürgermeister von Wetzlar

In Wetzlar bleibt SPD-Mann Manfred Wagner Oberbürgermeister. Er setzte sich in der Stichwahl mit 59,4 Prozent gegen seinen Herausforderer Michael Hundertmark von der CDU (40,6 Prozent) durch.

Hier wird noch ausgezählt

Außerdem fanden am Sonntag Bürgermeister-Stichwahlen in Friedrichsdorf, Glashütten (beide Hochtaunus), Kelkheim (Main-Taunus), Limburg und Oberursel (Hochtaunus) statt. Zurzeit werden die Stimmen noch ausgezählt.

Auch in Marburg wurde am Sonntag ein Oberbürgermeister gewählt. Das Ergebnis steht aktuell noch nicht fest.

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 28.03.2021, 19.30 Uhr