Wahl-Krimi in Gießen: Wright und Becher gehen in OB-Stichwahl

Dreikampf bis nach Mitternacht: Die Oberbürgermeisterwahl in Gießen geht in vier Wochen in die Verlängerung. In der ersten Runde setzten sich Alexander Wright (Grüne) und Frank-Tilo Becher (SPD) durch. Dem Sohn des Ministerpräsidenten blieb nur Platz drei.

Videobeitrag Video zum Video Super-Wahlsonntag in Gießen [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bundestagswahl, Landratswahl und Oberbürgermeisterwahl - die Einwohnerinnen und Einwohner von Gießen waren am Sonntag gleich dreifach zum Wählen aufgerufen. Die Oberbürgermeister-Kandidaten mussten daher lange warten, bis die Entscheidung weit nach Mitternacht feststand.

Dabei setzten sich Alexander Wright (Grüne) mit 30,7 Prozent und Frank-Tilo Becher (SPD) mit 30,3 Prozent hauchdünn durch. Für Frederik Bouffier (CDU) blieb nur der undankbare dritte Platz (29,5 Prozent) - mit 314 Stimmen weniger als der zweitplatzierte Becher. Der 30 Jahre alte Sohn des Ministerpräsidenten Volker Bouffier lag lange Zeit unter den Top 2, beim Auszählen der letzten Wahlbezirke konnte aber vor allem Wright zulegen und an die Spitze ziehen.

Die Kandidaten für die Stichwahl:

Alexander Wright (Grüne): Der 34-Jährige arbeitet als Berufsschullehrer im benachbarten Wetzlar. Außerdem ist er Fraktionsvorsitzender der Gießener Grünen.

Der 34-Jährige arbeitet als Berufsschullehrer im benachbarten Wetzlar. Außerdem ist er Fraktionsvorsitzender der Gießener Grünen. Frank-Tilo Becher (SPD): Der 58-Jährige ist eigentlich Pfarrer. 2018 wurde er dann in den Landtag gewählt.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Zur OB-Wahl in der Universitätsstadt waren fünf Kandidaten angetreten. Neben Wright, Becher und Bouffier hatten sich Marco Rasch (Die Partei) und Thomas Dombrowski (unabhängig) zur Wahl gestellt. Im Januar hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) überraschend angekündigt, dass sie ihren Posten nach zwei Amtszeiten nicht mehr verteidigen will. Ihr fehle es an der "Motivation und frischer Begeisterungsfähigkeit" für weitere sechs Jahre, sagte die 64-Jährige. Grabe-Bolz war die erste Oberbürgermeisterin in Gießen.

Sendung: hr-fernsehen, #hrWahl – Hessen hat gewählt, 26.09.2021, 20.15 Uhr