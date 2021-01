Warmlaufen für den Corona-Wahlkampf in Hanau

In Hanau bringt sich CDU-Politiker Jens Böhringer in Stellung für die Oberbürgermeisterwahl. Er will den amtierenden OB Claus Kaminsky (SPD) ablösen. Die Corona-Zeiten bringen für den Wahlkampf neue Herausforderungen mit sich.