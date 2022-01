Nach dem KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude warnt das Land Hessen vor einem Sanierungsstau.

Es sei sehr wichtig, dass die Förderung durch die staatliche Bank rasch wieder aufgenommen werden könne, sobald neue Haushaltsmittel in Berlin bereitstünden, so das Wirtschaftsministerium am Donnerstag. "Wir hoffen, dass dies zeitnah geschieht."