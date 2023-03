Für oder gegen Schoeller: Bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Kassel steht nur noch der Kandidat der Grünen auf dem Stimmzettel. Doch entschieden ist damit noch gar nichts.

Videobeitrag Video Oberbürgermeisterwahl Kassel – nur ein Kandidat in Stichwahl Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

In Kassel sind am Sonntag erneut rund 146.000 Wahlberechtigte an die Urnen gerufen. Das Interesse an einer Briefwahl lag dabei ähnlich hoch wie beim ersten Wahlgang, wie die Stadt mitteilte. Bis Freitag haben demnach 27.325 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt.

Obwohl zur OB-Stichwahl nur noch ein Kandidat antritt, ist dessen Wahl kein Selbstläufer. Denn damit Sven Schoeller Kassels erster grüner OB wird, müssen 50 Prozent der Stimmzettel mit "Ja" gekennzeichnet sein. Das ist derzeit keinesfalls sicher.

Denn im ersten Wahlgang kam Schoeller auf gerade einmal 27,8 Prozent der Stimmen. Der amtierende OB Christian Geselle landete mit 31,5 Prozent auf dem ersten Rang, womit er im Vergleich zu seinem Ergebnis von 2017 allerdings 25 Prozentpunkte verlor. Geselle verkündete noch am Wahlabend, nicht für eine Stichwahl zur Verfügung zu stehen. Da die Hessische Gemeindeordnung Nachrücker ausschließt, fällt die Wahlentscheidung nun für oder gegen Schoeller. Die Wähler können Ja oder Nein auf ihrem Stimmzettel ankreuzen.

Oberbürgermeisterwahl in Kassel Herausforderer Sven Schoeller: Der etwas andere Grüne Bei den Kasseler Grünen ist Sven Schoeller schon lange, doch erst seit 2021 sitzt er im Stadtparlament. Jetzt will der promovierte Jurist Oberbürgermeister werden. Er hat die stärkste Rathaus-Fraktion hinter sich - und könnte für ein breites Spektrum wählbar sein. Zum Artikel

Im Wahlkampf versprach Schoeller, Kassel zur ersten energieautarken deutschen Großstadt zu machen. Gelingen soll das mit mehr Solaranlagen, Nah- und Fernwärme. Kommunale Gelder will er anhand von Nachhaltigkeitszielen vergeben, die messbar sein sollen - etwa die Länge der Radwege oder die Zahl der Kita-Plätze. Beim Klimaschutz will der Grünen-Kandidat "auf die Tube" drücken.

Linke, Die Partei und AfD gegen Schoeller

Der Grünen-Kandidat bekommt bisher wenig Rückhalt von den anderen Parteien. Die Linkspartei, deren Kandidatin Violetta Bock vor zwei Wochen immerhin 9,2 Prozent erhielt, hat dazu aufgerufen, gegen Schoeller zu stimmen, ebenso die Satirepartei "Die Partei" - und die AfD, die zwar im ersten Wahlgang keinen eigenen OB-Kandidaten aufgestellt hatte, aber nun auf Plakaten für "Nein"-Stimmen wirbt.

CDU und SPD wollten keine Empfehlung abgeben, sondern riefen lediglich dazu auf, überhaupt zur Wahl zu gehen.

Und die Wähler des unabhängig angetretenen Noch-OB Geselle dürften von dessen Rücktritt von der Stichwahl zwar enttäuscht sein. Doch ob sie nun für Schoeller stimmen, lässt sich daraus nicht ableiten. Möglich ist auch, dass viele Wählerinnen und Wähler am zweiten Wahlgang nicht teilnehmen. Das ist bei Stichwahlen häufig so und mit nur einem Kandidaten noch wahrscheinlicher.

Stimmzettel verwirrt

Im Vorfeld gab es außerdem Kritik am Aufbau des Stimmzettels: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnten sich die Wähler zwischen "Ja: Schoeller" und "Nein: Grüne" entscheiden. Dabei stimmen sie mit Ja für den Grünen-Kandidaten Schoeller, mit Nein für eine Neuwahl.

Der Stimmzettel für die Stichwahl in Kassel. Bild © hr

Weitere Informationen Briefwahl noch kurzfristig möglich Für die Post ist es zwar zu spät, aber die Wahlbriefe können noch bis Sonntag um 18 Uhr in einem Rathaus‐Briefkasten oder im Briefwahlbüro abgegeben werden.



Übrigens: Wer seit dem erstem Wahlgang 18 Jahre alt geworden ist oder wegen Zuzugs erst bei der Stichwahl wählen darf, hat von der Stadt automatisch Briefwahlunterlagen erhalten. Mit denen darf auch im Wahllokal gewählt werden. Ende der weiteren Informationen

Was passiert, wenn Schoeller durchfällt

Eine Mindestwahlbeteiligung, damit die Wahl gültig ist, gibt es nicht. Erhält Schoeller am Sonntag weniger als 50 Prozent Ja-Stimmen, wird der komplette Wahlvorgang laut Stadt wiederholt. Das heißt, alle Parteien dürften wieder Kandidaten aufstellen. Den neuen Wahltermin müsste die Stadtverordnetenversammlung beschließen und dabei eine Frist von 90 Tagen zwischen Wahlbekanntmachung und Wahltag berücksichtigen.

Theoretisch dürfte dann auch OB Geselle erneut antreten. Seine jetzige Amtszeit endet am 21. Juli.

SPD spielt nur noch Nebenrolle

Vergangene Woche war Geselle nach dem andauernden Streit mit der SPD aus der Partei ausgetreten. Bei der OB-Wahl war er bereits ohne den Rückhalt der Sozialdemokraten angetreten, die mit Isabel Carqueville eine Gegenkandidatin aufgestellt hatten. Sie fuhr das historisch schlechteste Ergebnis der SPD bei einer OB-Wahl in Kassel ein.

Der SPD, die bei Kommunalwahlen lange Zeit stärkste Partei in Kassel war und viele Jahrzehnte den Oberbürgermeister stellte, droht damit die Bedeutungslosigkeit in der Stadtpolitik. Die grün-rote Koalition war im Streit um die Verkehrspolitik zerbrochen, seit Herbst regiert eine Jamaika-Koalition.