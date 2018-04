Schon mal mit dem Fahrrad an der Ampel neben einem Laster gestanden? Das fühlt sich bedrohlich an - und ist es auch. Nach schweren Unfällen setzt sich auch der Landtag für verpflichtende Lkw-Abbiege-Assistenten ein. Aus guten Gründen.

Abbiege-Assistenten für Laster retten Fahrradfahrern das Leben - davon sind nicht nur die Grünen im Landtag überzeugt. Sie machten Unfallschutz für Radfahrer am Donnerstag zum Thema einer Aktuellen Stunde im Plenum und stießen auf ungeteilte Zustimmung.

Alle fünf im Parlament vertretenen Fraktionen befanden es in seltener Einmütigkeit für gut, dass sich Hessen kürzlich einer Bundesratsinitiative angeschlossen hat, mit der Assistenz-Systeme für alle Lastwagen ab 7,5 Tonnen zur Pflicht werden sollen. Das Thema steht am Freitag auf der Tagesordnung im Bundesrat.

Darum ist das Thema dringend

Unfall in Frankfurt: Beim Abbiegen erfasste ein Laster eine Radfahrerin. Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach Recherchen des Fahrradclubs ADFC kamen 2017 bundesweit 38 Radfahrer bei Unfällen mit abbiegenden Lastwagen ums Leben - jeder zehnte der 383 beim Radfahren Getöteten. In Hessen hatte es in den vergangenen Monaten mehrere schwere und auch tödliche Unfälle von Radfahrern gegeben. Vor zehn Tagen war in Frankfurt eine 34 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Abbiegen an einer Kreuzung im Bahnhofsviertel die geradeaus fahrende Radfahrerin offenbar übersehen.

Ende 2017 ereigneten sich in Darmstadt binnen weniger Tage zwei tödliche Unfälle. Ein Radfahrer und eine Radfahrerin wurden von abbiegenden Lastwagen erfasst. Die Stadtverordneten sprachen sich daraufhin für Rechtsabbiegepfeile nur für Radfahrer an bestimmten Kreuzungen sowie eine spezielle Haltezone für Radfahrer an roten Ampeln aus.

Das sagt die Politik

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) betonte am Donnerstag: "Der Ausdruck 'toter Winkel' bekommt leider allzu oft eine traurige wörtliche Bedeutung." Assistenz-Systeme könnten einer Studie der Versicherer zufolge mehr als 40 Prozent der Unfälle von Lastwagen mit Fußgängern und Radfahrern vermeiden.

Weitere Informationen Die Aktuelle Stunde in Videos Die Videos mit allen Rednern während der Aktuellen Stunde zum Abbiege-Assistenten für Lkw sehen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Al-Wazir forderte entsprechende Vorrichtungen nicht nur bei Neuzulassungen, sondern auch eine Nachrüstpflicht. Dafür solle sich die Bundesregierung europaweit einsetzen. Zudem müsse die Große Koalition Investitionen in solche Systeme fördern. "Auch die Versicherer könnten etwas zu ihrer Verbreitung beitragen, wenn sie Rabatte gewähren für Fahrzeuge, die entsprechend ausgerüstet sind", sagte Al-Wazir.

Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler sagte, notwendig sei eine komplett andere Fahrrad-Infrastruktur. "Unsere Städte sind nach wie vor an den meisten Stellen vom Auto her gedacht", sagte sie. Daher verdienten die angestrebten Bürgerentscheide in Frankfurt und in Darmstadt Unterstützung.

Das ist technisch möglich

Trotz moderner Spiegel- und Kameratechnik ist der tote Winkel beim Lkw ein lebengefährliches Problem geblieben. Elektronische Abbiege-Assistenten sollen das in Zukunft ändern. Sie überwachen mittels Sensoren die Bereiche vor und neben dem Lkw. Das System erkennt Radfahrer oder Fußgänger im direkten Umfeld eines Fahrzeugs und warnt den Lkw-Fahrer beim Abbiegen - zum Beispiel akustisch oder optisch. Der Abbiege-Assistent verhindert gegebenenfalls, dass der Laster anfährt. Reagiert der Fahrer nicht, kann es eine Bremsung einleiten.

Seit November 2015 sind automatische Notbrems-Assistenten (AEBS) in neuen Lkw über acht Tonnen vorgeschrieben. Damit sollen beispielsweise Unfälle am Stau-Ende auf Autobahnen verhindert werden. Der ADAC resümierte nach einem Test von Lkw-Norbrems-Assistenten , die gesetzlichen Anforderungen an das System in den Lkw lägen sehr weit unter den technischen Möglichkeiten.

Der CDU-Abgeordnete Ulrich Caspar wies am Donnerstag darauf hin, dass sich Notbrems-Assistenten deaktivieren lassen, "beispielsweise in Baustellen oder beim Rangieren, und sie werden nicht automatisch wieder aktiviert". Die Abschaltbarkeit von Assistenzsystemen müsse auf Geschwindigkeiten von unter 30 Stundenkilometer begrenzt werden, sagte Caspar. Bei höheren Geschwindigkeiten müssten diese automatisch (wieder) aktiviert werden.

Das sagen Transportunternehmen

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logisitik und Entsorgung (BGL) fordert nach eigenen Angaben aus dem November 2017 seit Jahren die verbindliche Einführung von Abbiege-Assistenten. Auch der Lkw-Fahrer gehöre bei Unfällen indirekt zu den Opfern. "Er muss für den Rest seines Lebens das Wissen um den Unfall ertragen."

Dieses Risiko wollten immer mehr Transportunternehmen und Speditionen ihren Fahrern nicht mehr zumuten. Manch einer greife deswegen sogar zur Selbsthilfe. Ein Mitgliedsunternehmen habe mehrere seiner Lkw "zusätzlich zu einem Kamerasystem mit Ultraschallsensoren für den Nahbereich rechts des Fahrzeuges ausgerüstet, die im Gefahrenfall akustisch warnen".

Der Verband rief "alle an der Zulassung und Entwicklung von Abbiege-Assistenten beteiligten Institutionen und Firmen dazu auf, ihre Anstrengungen noch weiter zu verstärken".

Sendung: hr-iNFO, 26.04.2018, 12 Uhr