Angespornt von der Fridays-for-Future-Bewegung haben seit 2019 immer mehr Städte den Klimanotstand erklärt - auch in Hessen. Nach rund zwei Jahren ziehen Klimaschützer eine gemischte Bilanz.

Brachttal hat es getan, Bad Hersfeld, Marburg, Rüsselsheim und auch Wiesbaden. Diese hessischen Gemeinden haben 2019 und 2020 den Klimanotstand ausgerufen - und sich damit selbst verpflichtet, alle kommunalen Projekte auf ihre Klimaverträglichkeit zu überprüfen. Das Ziel: einen Beitrag zu leisten, um die menschengemachte Erderwärmung aufzuhalten. Rechtlich verbindlich ist diese Selbstverpflichtung nicht.

Zurück geht sie auf Forderungen von Fridays for Future. Die Klimabewegung verband damit die Hoffnung, dass ein Ruck in Richtung Klimaschutz durch die Verwaltungen geht und diese drastische Maßnahmen ergreifen, um ihre CO2-Emissionen zu senken.

"Offene Türen eingerannt"

Den ersten Schritt in Hessen in Sachen Klimanotstand machte die 5.000-Seelen-Gemeinde Brachttal im Main-Kinzig-Kreis. "Wichtige Veränderungen fangen von unten an und multiplizieren sich", sagt Bürgermeister Wolfram Zimmer (CDU). Die Kommune sei schon länger klimatechnisch aktiv gewesen, produziere zum Beispiel so viel Strom aus regenerativen Energien, dass damit Gemeinden über Brachttal hinaus versorgt werden können. "Der Beschluss war dann, als ob Sie nach einer siebenjährigen Partnerschaft heiraten würden", berichtet Zimmer.

Mit ihrem Antrag, den Klimanotstand auszurufen, hätten die Initiatoren in der Tat "offene Türen eingerannt", bestätigt Heinrich Gunia von den Brachttaler Grünen. Seitdem müssen alle Beschlüsse und Projekte der Verwaltung auf Klimaschonung abgeklopft werden, zudem wurde eine Arbeitsgruppe "Energie-, Verkehr- und Nachhaltigkeitsthemen" eingesetzt.

E-Räder gefördert

Ähnlich sieht es in den größeren Städten aus, die den Klimanotstand ausgerufen haben: Sie stellten - teils unter Bürgerbeteiligung - Aktionspläne auf, deuteten Klimaschutzverantwortliche oder -manager aus oder etablierten Klimaschutz-Management-Systeme. Überall sollen sich Projekte und Beschlüsse am Klimaschutz orientieren.

Konkrete Projekte vermeldet zum Beispiel Marburg: Die Stadt investiere bis 2030 rund 130 Millionen Euro in den Klimaschutz, bislang seien etwa E-Fahrräder und E-Lastenräder gefördert, Stadtbusse elektrifiziert oder Zuschüsse für die Gebäudesanierung bereitgestellt worden, teilt sie auf Anfrage mit.

Die Stadt Rüsselsheim nennt unter anderem ein Mitarbeitenden-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr als Beispiel, zudem stünden allein 10,9 Millionen Euro für die Förderung der E-Mobilität bereit: So werde die Ladeinfrastruktur für Elektroautos 2021 ausgebaut, allein auf öffentlichen Parkplätzen werde es 555 Ladepunkte geben.

"Zu viel Kleinklein"

Klimaschützer sehen diese Ergebnisse mit gemischten Gefühlen. "Viele Mandatsträger wurden tatsächlich mitgerissen von dem Schlagwort 'Klimanotstand'", berichtet etwa Heinrich Gunia von den Brachttaler Grünen. Als problematisch empfinde er, dass nun Projekte parteipolitisch instrumentalisiert würden, die unabhängig von der Gemeinde entstanden seien. Das neue Solarprojekt eines Unternehmens sei so ein Beispiel.

Auch in Marburg sei die Ausrufung ein gutes Zeichen gewesen, "auch die breite Bürgerbeteiligung war gut", sagt Istemi Kuzu, Chemiker an der dortigen Uni und Mitglied von Scientists for Future. Allerdings enthalte der Klimaaktionsplan "viel Kleinklein, zu viele Zwischenziele, die zu viel Zeit kosten." Einige Ziele seien wenig konkret, ein Controlling fehle. Vor allem aber fehle der große Wurf zur Reduktion des CO2-Budgets, sagt Kuzu. Für ihn wäre ein wichtiges Zeichen, die Energieerzeugung komplett auf die Erneuerbaren umzustellen.

Land Hessen setzt auf Freiwilligkeit

Genau da sei aber keine Freiwilligkeit gefragt, sondern es brauche verbindliche Vorgaben des Landes, betont Sven Linow, Professor für Thermodynamik an der TU Darmstadt und ebenfalls Mitglied bei Scientists for Future. "Ansonsten verlieren wir weiter viel Zeit damit, immer wieder darüber zu reden, was der Einzelne tun muss oder ob das eine neue Windrad gebaut oder der eine Baum gefällt werden darf."

Gerade der Energiesektor entziehe sich inzwischen fast völlig dem Gestaltungsbereich der Politik, sagt Linow, und daran werde sich wohl auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Linow hat als Co-Autor eine wissenschaftliche Stellungnahme zum integrierten Klimaschutzplan für Hessen verfasst. Darin setze Schwarz-Grün auch weiterhin voll auf Freiwilligkeit, sagt Linow. Sein Fazit: "Es entsteht schon der Eindruck, dass sich das Land aus der Verantwortung zieht."