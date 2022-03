Gastwirten und Gästen stehen neue Corona-Regeln ins Haus. Ab Freitag heißt es wieder: geimpft, genesen oder negativ getestet? Doch rundum glücklich mit der 3G-Regel ist die Gastro-Branche nicht. Fortbestehende Abstandsregeln beschränken das Geschäft. Und es gibt noch mehr Sorgen.

Wenn am Freitag die zweite Stufe der Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft tritt, hat das auch Auswirkungen für Wirte und Gäste von Restaurants, Kneipen und Hotels in Hessen. Doch für Rainer Dietz ist das kein Grund für Euphorie. Der Inhaber des Posthotels und Restaurants Johannesberg in Lauterbach (Vogelsberg) blickt trotz erleichterter Zugangsbedingungen für die Besucher sorgenvoll in die Zukunft.

Denn die Öffnungsschritte gehen Dietz und vielen anderen mit Blick auf die Corona-Lage in Hessen nicht weit genug. "Ich bin enttäuscht, dass wir nicht schneller zurück zur Normalität kommen", sagt der 64 Jahre alte Gastronom. "Da sollte eigentlich mittlerweile mehr gehen", findet Dietz, der auch im Präsidium der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg sitzt.

3G-Regel überall

Essen und trinken in Innenbereichen von Restaurants, Hotels und Gaststätten durften zuletzt nur Besucher, die die 2G-plus-Regel erfüllen. Das bedeutet: nur Geimpfte oder Genesene mit einem aktuellen Schnelltest oder Geboosterte. Ungeimpfte durften gar nicht rein.

Für Innenbereiche ist aktuell noch die 2G-Regel angesagt. Ab Freitag aber gilt in der Gastronomie drinnen wie draußen die 3G-Regel. Das heißt: Auch Getestete erhalten wieder Einlass.

Neue Corona-Regeln im Überblick

Die zweite Stufe der gelockerten Corona-Regeln bringt ab dem 4. März Veränderungen:

Die 3G-Regel (genesen, geimpft oder negativ getestet) gilt in der Gastronomie (auch im Außenbereich), in Hotels, Sporthallen, Fitnessstudios, Hallenbädern, Saunen, Innenräumen von Zoos, Museen und botanischen Gärten sowie wie in Spielbanken, Spielhallen, Galerien, Gedenkstätten und bei allen körpernahen Dienstleistungen (wie etwa Kosmetik oder Friseur).

(genesen, geimpft oder negativ getestet) gilt in der Gastronomie (auch im Außenbereich), in Hotels, Sporthallen, Fitnessstudios, Hallenbädern, Saunen, Innenräumen von Zoos, Museen und botanischen Gärten sowie wie in Spielbanken, Spielhallen, Galerien, Gedenkstätten und bei allen körpernahen Dienstleistungen (wie etwa Kosmetik oder Friseur). Die 2G-plus-Regel (genesen oder geimpft samt Negativtest oder geboostert) gilt in Diskotheken und Clubs. Zuvor war dort nur Barbetrieb erlaubt.

(genesen oder geimpft samt Negativtest oder geboostert) gilt in Diskotheken und Clubs. Zuvor war dort nur Barbetrieb erlaubt. Bei Veranstaltungen werden wieder mehr Zuschauer zugelassen. Es gelten aber weiterhin unterschiedliche Vorgaben - je nachdem, ob sie unter freiem Himmel oder in Hallen stattfinden. Die Details stehen hier.

Auch in den Schulen tut sich was: Die Maskenpflicht am Sitzplatz entfällt ab Montag (7. März).

Nun also wieder weit verbreitet 3G. "Das schafft zwar eine Vergrößerung des Gästekreises in der Gastronomie. Aber auf längere Sicht ist diese Lockerung auch keine wirkliche Erleichterung. Der Aufwand bleibt: Impfnachweise und Test-Zertifikate müssen kontrolliert werden", kritisiert der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga Hessen, Julius Wagner.

Und viele Gastronomen sagen: Ihre (Stamm-)Kundschaft sei ohnehin geboostert. Eine spürbare Verbesserung sei das also nicht.

"Uns fehlt die Auslastung"

Ein noch viel größeres Problem sind aber die weiter bestehenden Abstandsregeln. "Dadurch fehlt uns die Auslastung und entsprechend Umsatz. Wir müssen leider auf viele Gäste verzichten und sie auf andere Tage vertrösten", sagt Rainer Dietz vom Posthotel und Restaurant Johannesberg. Er hat insgesamt eine Kapazität von 180 Plätzen. "Aber mit Abstandsregeln können wir nur etwa 100 Plätze anbieten", bedauert er.

Die Abstandsregel besagt, dass zwischen den Tischen die Distanz mindestens 1,50 Meter betragen muss. Und pro Tisch dürfen auch nur zehn Gäste Platz nehmen. Früher wurde die Kapazität noch nach der Lokalgröße berechnet. Da hieß es noch: pro fünf Quadratmeter ein Gast. Doch mittlerweile ist nur noch der 1,50-Meter-Abstand maßgebend.

Diese Einschränkungen kosten die Gastronomie-Betriebe Geld. "Sie müssen auf etwa ein Drittel der Gäste und des Umsatzes verzichten", berichtet Dehoga-Sprecher Wagner. So können die Plätze nur zu etwa zwei Dritteln belegt werden. Diese Einbußen würden auch nicht durch Wirtschaftshilfen vom Staat kompensiert. "Die Abstandsregeln sind daher ein Riesenproblem in der Branche", betont Wagner.

"Es wird spannend"

Die bangen Blicke richten sich deshalb bereits zur dritten Stufe der Corona-Lockerungen, die am 20. März in Kraft tritt. "Es wird spannend, wie es weitergehen soll", kommentiert Wagner. "In den kommenden beiden Wochen muss die Politik entscheiden, ob die Abstandsregel endlich aufgehoben wird." Zuletzt wurde auch in einer Landtagsdebatte in Wiesbaden über den richtigen Weg gestritten.

Gastronom Dietz in Lauterbach hofft auch auf bundesweit einheitliche Corona-Regeln für die Branche. Diese würden Wettbewerbsverzerrungen vermeiden und man müsse bei Buchungsanfragen nicht lang und breit erklären, welche Corona-Regeln in Hessen gelten.

40 Prozent weniger Umsatz im Vorjahr

Die Branche ist arg gebeutelt durch die Corona-Pandemie. Nach neuesten Zahlen sind die Geschäftseinbußen massiv: Im Jahr 2021 habe die Branche in Hessen 40 Prozent weniger Umsatz gemacht im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie. Fast 64 Prozent der Unternehmer sehen ihre Betriebe in ihrer Existenz bedroht - und das mit wachsender Tendenz, wie der Dehoga in einer jüngsten Umfrage von seinen Mitgliedern erfuhr.

Und als gäbe es nicht genug Probleme, macht sich auch das Mega-Thema Fachkräfte- und Mitarbeitermangel stärker denn je bemerkbar. "Das ist das größte Problem neben Corona. Und die Pandemie hat den Trend noch weiter verstärkt", berichtet Wagner. Weil viele Betriebe über lange Zeit in Kurzarbeit waren, haben sich viele Beschäftigte aus der Branche verabschiedet.

"Brutal große Lücke"

Nach Angaben des Dehoga wurden zuletzt 12.000 festangestellte Mitarbeiter weniger gezählt im Vergleich vor der Pandemie. "Das ist eine brutal große Lücke", sagt Wagner. Animieren könnte Interessenten, dass ab 1. März die Tariflöhne um 8,5 Prozent steigen. "Als Ungelernter bekommt man dann mehr als zwölf Euro pro Stunde", erklärt Wagner.

Um mehr Menschen für einen Job in der Gastronomie zu begeistern, macht der Verband zusammen mit dem hessischen Wirtschaftsministerium in Wiesbaden eine Fachkräfte-Anwerbekampagne . In Kürze wird auch eine Werbeoffensive in Social-Media-Kanälen wie TikTok beginnen.

Wirten wie Rainer Dietz fehlen aber auch die Aushilfen. Die seien für die Bewirtung vor allem größerer Festgesellschaften unverzichtbar. Wenn nicht genug Personal verfügbar ist, können Betriebe nur mit einer Einschränkung der Öffnungszeiten reagieren. "Möglich, dass dann einige nur von Donnerstag bis Sonntag öffnen", sagt Dehoga-Sprecher Wagner.

Gastwirt Dietz macht sich sich zudem über die Besetzung der Azubi-Stellen Sorgen. "Das Interesse, in die Gastro zu gehen, ist gering. Bewerberinnen und Bewerber sind rar." Die Zukunftsperspektiven - sie sind angespannt für die Branche.

Weitere Informationen Ausblick: dritte Stufe der Corona-Lockerungen Alle Kontakt- und Zugangsbeschränkungen, die bis dahin noch gelten, fallen am 20. März weg. Die neue Corona-Verordnung gilt deshalb lediglich bis zum 19. März. Auch die Homeoffice-Pflicht läuft dann aus.

Lediglich grundlegende Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot sollen bleiben, wie es zuletzt hieß. Das ist aber an die Voraussetzung geknüpft, dass sich die Lage im Gesundheitswesen nicht doch unerwartet extrem verschlechtert. Ende der weiteren Informationen