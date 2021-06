Mehr Kontakte, weniger Maskenpflicht: Das hessische Corona-Kabinett hat weitreichende Lockerungen beschlossen. Bei der Vorstellung erinnerte Ministerpräsident Bouffier aber auch daran, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei.

Das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilten, sollen diese ab kommendem Freitag (25. Juni) für zunächst vier Wochen gelten.

"Wir haben eine erfreuliche Entwicklung", betonte Bouffier. Derzeit läge die 7-Tage-Inzidenz in allen hessischen Kreisen unter der Marke von 50. "Das gibt uns die Möglichkeit, verantwortlich weiter zu öffnen."

Konkret hat das Corona-Kabinett folgende Änderungen beschlossen:

Kontaktregeln : Die Kontaktbeschränkungen werden auch im öffentlichen Raum weitestgehend aufgehoben. Grundsätzlich sind somit Treffen mit einer unbegrenzten Zahl an Personen zulässig. Allerdings sollen Zusammenkünfte von mehr als 25 Personen als Veranstaltungen gelten - womit eine Erfassung der Teilnehmer notwendig wird, um Infektionsketten nachverfolgen zu können.

: Die Kontaktbeschränkungen werden auch im öffentlichen Raum weitestgehend aufgehoben. Grundsätzlich sind somit Treffen mit einer unbegrenzten Zahl an Personen zulässig. Allerdings sollen Zusammenkünfte von mehr als 25 Personen als Veranstaltungen gelten - womit eine Erfassung der Teilnehmer notwendig wird, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. Veranstaltungen : Veranstaltungen in Innenräumen bedürfen bis zu einer Teilnehmerzahl von 250 keiner Genehmigung mehr. Im Außenbereich dürfen sogar bis zu 500 Teilnehmer zusammenkommen. Größere Veranstaltungen müssen nach wie vor vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Tanzveranstaltungen dürfen vorerst nur im Freien stattfinden.

: Veranstaltungen in Innenräumen bedürfen bis zu einer Teilnehmerzahl von 250 keiner Genehmigung mehr. Im Außenbereich dürfen sogar bis zu 500 Teilnehmer zusammenkommen. Größere Veranstaltungen müssen nach wie vor vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Tanzveranstaltungen dürfen vorerst nur im Freien stattfinden. Schulen : Die Maskenpflicht wird für den Außenbereich aufgehoben. Auf den Fluren und in den Klassenräumen gilt die Maskenpflicht nur noch "bis zum Platz". Bedeutet: Während des Unterrichts dürfen die Masken abgesetzt werden.

: Die Maskenpflicht wird für den Außenbereich aufgehoben. Auf den Fluren und in den Klassenräumen gilt die Maskenpflicht nur noch "bis zum Platz". Bedeutet: Während des Unterrichts dürfen die Masken abgesetzt werden. Kitas: Die Kindertagesstätten sollen ab 5. Juli zum Regelbetrieb zurückkehren. Damit kann auch wieder gruppenübergreifend gearbeitet werden. Für die Erzieherinnen und Erzieher wird die Maskenpflicht aufgehoben.

Die Kindertagesstätten sollen ab 5. Juli zum Regelbetrieb zurückkehren. Damit kann auch wieder gruppenübergreifend gearbeitet werden. Für die Erzieherinnen und Erzieher wird die Maskenpflicht aufgehoben. Hotels: Beherbergungsbetriebe können wieder im vollen Umfang öffnen und ihre Kapazitäten voll ausschöpfen.

Beherbergungsbetriebe können wieder im vollen Umfang öffnen und ihre Kapazitäten voll ausschöpfen. Prostitution: Auch Prostitutionsstätten, die bislang noch gänzlich geschlosen waren, dürfen wieder öffnen. Allerdings besteht für Freier eine Testpflicht sowie die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung.

Auch Prostitutionsstätten, die bislang noch gänzlich geschlosen waren, dürfen wieder öffnen. Allerdings besteht für Freier eine Testpflicht sowie die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Maskenpflicht: Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum und damit auch auf Einkaufsstraßen wird aufgehoben, es bleibt lediglich die Empfehlung zum Tragen einer Maske. In Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr bleibt die Pflicht jedoch bestehen.

"Die Pandemie ist noch nicht vorbei"

Im Hinblick auf die sich auch in Hessen ausbreitende Delta-Variante des Corona-Virus betonte Bouffier, dass die Maßnahmen vorläufiger Natur seien: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei." Sollte sich die Situation wieder zuspitzen, könnten Lockerungen auch wieder zurück genommen werden. Zudem sei in den kommenden Wochen mit verstärktem Reiseverkehr zu rechnen, der sich ebenfalls auf die Infektionszahlen auswirken könnte: "Das sind Situationen, die wir bereits im Blick haben, aber nicht mit Sicherheit vorraussagen können."

In Hessen gilt seit Mitte Mai ein Zwei-Stufen-Plan zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Seinerzeit lag die Inzidenz noch bei etwa 117. Inzwischen ist die landesweite Inzidenz auf unter 10 gesunken.