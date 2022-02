Das Auto praktisch vor der Tür abstellen und dafür rund 30 Euro im Jahr bezahlen: Anwohner in Hessens Städten parken (noch) günstig. Aber ist das ein zukunftsweisendes Konzept? Die Städte wollen etwas ändern - und haben Rückenwind aus Berlin.

Audiobeitrag Audio Kommunen können Preise für Anwohnerparken erhöhen Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Um das Frankfurter Westend zu erkunden, können Autofahrer ihren Wagen in einem Parkhaus in der Hamburger Allee unterstellen und in aller Ruhe den Tag nutzen: Wer länger als sechs Stunden bleibt, zahlt dafür 39 Euro am Tag.

Tiefgaragenplätze in der Gegend haben teure Mieten und sind rar. Mit einem Bewohnerparkausweis kostet Endlosparken auf den Straßen Frankfurts hingegen 25 Euro im Jahr. Aber hat das noch Zukunft?

Nein, hat der Bund im Oktober entschieden und die Obergrenze der Kosten von rund 30 Euro aufgehoben, die bisher Anwohnern fürs Parken aufgedrückt werden durften. Hessen hat die Vorgabe vom Bund nun umgesetzt, die Städte und Kommunen dürfen selbst über die Kosten entscheiden: Und sie wollen das künftig auch nutzen.

Frankfurt will teurer werden

"Der Autoverkehr trägt seine Kosten in einer kommunalen Kostenrechnung nicht", sagte Heiko Nickel vom Dezernat für Mobilität der Stadt Frankfurt. Deswegen sei es "langfristig unumgänglich", Autofahrer stärker an den Kosten zu beteiligen.

Dabei könne eine Gebührenerhöhung in Betracht kommen, die möglicherweise auch einen Unterschied bei der Größe des Autos macht. Noch gebe es aber keine konkrete Planung, sagte Nickel dem hr. Sie müsste sowieso erst von der Stadtpolitik abgesegnet werden.

Laut der Frankfurter Neuen Presse (FNP) denkt man in der Rathauskoalition allerdings schon über eine Erhöhung von 25 Euro im Jahr auf 120 Euro nach. Dass ein großes Auto dann mehr kostet, findet die mobilitätspolitische Sprecherin der Grünen in Frankfurt, Katharina Knacker, eine gute Idee. So seien "sozial gerechtere" Preise möglich, sagte sie der FNP.

Im Luftreinhalteplan wurde bereits Ende 2020 festgestellt, dass es Änderungen geben müsse: Parkflächen nähmen "überproportional viel Raum pro Fahrzeug ein", heißt es da. Und das, obwohl die Fahrzeuge im Schnitt am Tag nur wenig bewegt werden.

"Abzocke der Stadtbewohner" oder notwendige Erhöhung?

Über hundert hessenschau.de Nutzer und Nutzerinnen kommentierten am Wochenende die Meldung über die Aufhebung der Gebührenobergrenze von 30,70 Euro durch den Bund - Verfechter einer Gebührenerhöhung genauso wie Autofahrer, die eine "Abzocke von Stadtbewohnern" befürchteten. Eine 30-fache Erhöhung und eine Staffelung nach Größe des Autos, forderte etwa Rainer Schäfer aus Frankfurt-Nied.

Ähnlich sah es Bruno Albert: Die Preise sollten so hoch sein wie die von privat gemieteten Auto-Stellplätzen - er fragte, warum mit Steuergeldern Parkplätze für wenige zum "Schnäppchenpreis" angeboten werden sollten. Einige der Nutzer schlugen eine Angleichung an das hessenweite Seniorenticket vor: Das wären 365 Euro im Jahr, für jeden Tag einen Euro.

Gebühren-Obergrenze fällt Anwohnerparken könnte deutlich teurer werden Müssen Anwohner in Hessen bald zehnmal so viel Geld wie bisher für ihren Parkausweis bezahlen? Nach einer Gesetzesänderung dürfen die Kommunen über ihre Gebühren nun frei entscheiden. Dabei könnte auch die Größe des Autos eine Rolle spielen. Zum Artikel

Darmstadt will autoarm werden

Noch deutlich billiger, aber teurer als woanders ist das Darmstädter Modell: Die Stadt hat bereits ein Konzept für zentrale Quartiere in der Innenstadt, wo Anwohner 120 Euro im Jahr bezahlen. Die Anwohner haben eine Ausnahmegenehmigung und müssen kein Ticket am Parkscheinautomaten bezahlen, für Besucher gibt es Besucherkarten.

Es gebe durchaus Beschwerden über die vermeintlich hohen Gebühren, teilte die Stadt dem hr mit. Allerdings sei das Darmstädter Modell anders als anderes Bewohnerparken nicht auf gesondert ausgeschilderte Bereiche begrenzt.

Darmstadt versuche außerdem, die Idee von "autoarmen" Städten zu verfolgen: Die Abkehr von einer autogerechten Verkehrsplanung hin zu Alternativen, in denen ÖPNV, Fuß- und Radverkehr gleichberechtigt sind.

Ein Schlüssel dabei sei auch, dass das Parken an der Straße mehr ins Private verlagert werden soll: Wer also eine Hofeinfahrt oder Garage hat, soll sein Auto dort hineinstellen und es nicht etwa als Abstellraum nutzen und währenddessen den öffentlichen Raum zuparken. "Ein Anrecht auf einen Parkplatz auf öffentlicher Fläche", gebe es nicht, teilte die Stadt mit.

Kassel begrüßt den Rückenwind vom Bund

Beim Kasseler Verkehrsdezernenten Christof Nolda (Grüne) kam die Entscheidung vom Bund gut an: "Die Höhe der Anwohnerparkgebühren sind ein Steuerungsinstrument, das Kommunen bisher nicht bei der Hand hatten", sagte er dem hr. Er werde sich dafür einsetzen, dass es in Kassel bald auch "seine Wirkung entfaltet" und entsprechende Vorschläge im Rathaus einbringen. Pro Jahr vergibt Kassel rund 5.200 Bewohnerparkausweise.

Die Stadt will schon länger von einer Autostadt zu einer klimaneutralen Stadt für alle Verkehrsteilnehmer werden. Bis zum Jahr 2030 soll das passieren - im besten Fall. Der Klimarat, ein Expertengremium, hatte die Gebühren längst in den Blick genommen. Er hatte empfohlen, die Stadt solle die Gebühren für Anwohnerparkausweise auf die Basis der Nutzung von Flächen im öffentlichen Straßenraum erhöhen und jährlich anpassen.

Das heißt: Es könnte deutlich teurer werden. Das Präsidium des Deutschen Städtetags hatte bereits im Jahr 2015 Gebühren bis 200 Euro empfohlen. Der Klimarat nennt auch Beispiele aus der Schweiz als möglichen Richtwert: In Basel oder Zürich zahlen Anwohner über 260 Euro im Jahr.

Zehn Mal so teuer in Wiesbaden?

In Wiesbaden hatte die Stadtverordnetenversammlung vor Weihnachten beschlossen, die jährlichen Kosten auf 120 Euro zu verzehnfachen - bisher sind es nur 11,75 Euro pro Jahr. Selbst eine Erhöhung auf 120 Euro im Jahr, würde auf den Tag umgerechnet nur rund 30 Cent kosten. Im Vergleich mit einem Fahrschein im ÖPNV, der in den meisten Städten zwei bis drei Euro kostet, wäre das immer noch wenig.

Marburg will im Herbst ein Konzept vorstellen, in dem das Bewohnerparken Thema ist - vorher könne man allerdings nicht sagen, ob die Gebühren verteuert werden. Das Konzept umfasse auch deutlich mehr Fragen zur Verkehrsplanung als nur das Parken von Anwohnern.

Befürworter der Gebührenerhöhung unter den hessenschau.de-Nutzern, die das Thema diskutiert haben, verwiesen auch darauf, was im Vergleich andere Unterbringungen von Autos kosten: 105 Euro zahle er für einen Tiefgaragenplatz monatlich im Frankfurter Westend, schrieb ein Nutzer, es gebe auch welche für 250 Euro:

"De facto ist unser Parkplatz teurer als Sprit, Steuer und Versicherung zusammen!" Für einen Park-and-ride-Parkplatz in Wächtersbach (Main-Kinzig) zahle man 31 Euro im Monat, schrieb ein Nutzer, sogar eine Erhöhung auf 120 Euro beim Anwohnerparken sei da doch "ein Witz".

"XXL-Autos" und das Thüringer Modell

Ein Gegner der Gebührenordnung drehte den Spieß allerdings um: Wenn mit dem eingenommenen Geld die Park-and-ride-Parkplätze subventioniert würden oder der ÖPNV kostenlos werde, dann ja - das Geld verschwinde aber wohl eher im "Stadtsäckl".

"Warum zahlt man eigentlich Kfz-Steuer?", fragte ein anderer. Darin sei die Größe des Fahrzeugs doch bereits berücksichtigt. Eines der größten Modelle von BMW, ein SUV X5, kostet bei der KFZ-Steuer zwischen 320 und rund 360 Euro im Jahr und ist etwa fünf Meter lang.

Das seien "XXL-Autos", kritisierte ein Nutzer und schlug für große Autos deswegen Anwohner-Parkgebühren von 320 Euro vor. Das würde dem Vorschlag des Tübinger Oberbügermeisters Boris Palmer (Grüne) nahe kommen. Auch Baden-Württemberg hat wie Hessen die Obergrenze abgeschafft.

Der bekennende E-Bike-Fahrer Palmer wollte das Anwohnerparken für SUV zwölfmal teurer machen als bisher: 360 Euro für SUVs, 180 Euro für Mittelklassewagen. Er kam nicht damit durch. Tübingen verteuerte das Anwohnerparken für SUVs auf 180 Euro pro Jahr.