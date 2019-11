Nun hat Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann doch noch zum AWO-Gehalt seiner Frau Stellung genommen. Um die Vorwürfe zurückzuweisen, wählte der sonst nicht eben medienscheue SPD-Politiker ein höchst unübliches Verfahren. Gut kam das auch bei seinen Partnern nicht an.

Videobeitrag Video zum Video Feldmann äußert sich knapp zu AWO-Affäre [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Recherche-Anfragen des hr, Drängen der Koalitionspartner und der Opposition, vereinzelte Rücktrittsforderungen: Das alles hatte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann bislang nicht zu einer Stellungnahme bewegen können. Im Fall der ungewöhnlichen Versorgung seiner Frau als Kita-Leiterin der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt (AWO) hat sich der SPD-Politiker nun wie angekündigt am Mittwoch erstmals zu Wort gemeldet - aber anders als gedacht.

Kein öffentlicher Auftritt sollte es sein. Keine Gelegenheit für Journalisten zum Nachfragen sollte es geben, aber eine schriftliche Erklärung am Nachmittag des Tages. Dazu einzelne Hintergrundgespräche mit ausgewählten Journalisten im Römer. So lange wartete der sonst nicht medienscheue Feldmann aber nicht ab: Er verteidigte seine Frau und sich - in einem am Morgen veröffentlichten Interview mit der Bild-Zeitung.

Ein Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit und den SPD-Partnern in der Römer-Koalition, über das Bürgermeister Uwe Becker (CDU) sagt: "Das ist respektlos gewesen."

"Sie hat sich richtig reingekniet"

Der Bild-Zeitung sagte der OB genau das, was später auch in der um 16 Uhr verbreiteten Pressemitteilung stand. Er habe "auf die Vertragsgestaltung und Bezahlung keinerlei Einfluss genommen". Zudem betonte er, dass seine Frau den Job nicht aus Gefälligkeit bekommen habe.

"Sie hat sich in einem Auswahlverfahren gegen andere durchgesetzt - und sich richtig reingekniet." Feldmann selbst sagte von sich, er sei auch "nicht der Typ, der Gehaltszettel oder Verträge seiner Frau kontrolliert".

Zitat „Das alles hat sie sich auf einen Hauptschulabschluss aufgebaut. Darauf ist sie stolz, und ich auf sie.“ Zitat von Peter Feldmann Zitat Ende

Seine Frau schulde ihm auch keine Rechenschaft, was sie im Monat verdient. Außerdem würden die Gehälter "üblicherweise vom Arbeitgeber entschieden". Seine Frau werde zudem unterschätzt. Sie sei nicht ohne Berufserfahrung gleich zur Kita-Leiterin aufgestiegen, sondern habe mehr als zehn Jahre in diesem Bereich gearbeitet, eine Berufsausbildung gemacht und ein Doppelstudium draufgesetzt. Erst danach habe es die Stelle gegeben.

AWO weist Vorwürfe zurück

Feldmann steht unter Druck, nachdem der hr berichtet hatte, dass seine damalige Lebensgefährtin und heutige Ehefrau als Leiterin einer deutsch-türkischen AWO-Kita einen Dienstwagen und ein Gehalt bezog, das deutlich über dem von Kollegen in vergleichbaren Positionen lag. Über den Dienstwagen seiner Frau und ob er davon Kenntnisse hatte, sagte Feldmann im Interview nichts. Er war selbst vor seiner Wahl zum OB bei der Arbeiterwohlfahrt beschäftigt.

Die AWO hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Es seien "weder Vorteile noch Privilegien" gewährt worden. Die Berichte fallen in ohnehin bewegte Zeiten für die AWO. So ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche des Kreisverbands Frankfurt wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt.

Feldmann sagte der Bild-Zeitung: "Fehler müssen benannt und ausgeräumt werden." In seiner späteren Erklärung hieß es, außerdem: Er vertraue auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Koalitionspartner der SPD sind sauer

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Römer, Nils Kößler, zeigte sich verärgert darüber, dass Feldmann bis zum Nachmittag die CDU als Koalitionspartner nicht informiert habe. Zu Feldmanns Erklärung, er habe nichts vom Gehalt seiner Frau gewusst, sagte Kößler: "Das glaube, wer will. Einen Dienstwagen vor dem Haus kann er aber schlecht die ganze Zeit übersehen haben. Das ist ein Gehaltsbestandteil, wenn man nicht im Außendienst tätig ist oder das Fahrzeug anderweitig zwingend zur Berufsausübung braucht."

Jessica Purkhardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, nannte die Stellungnahme des OB enttäuschend: "Es wirft die Frage auf, warum es einer Woche bedurfte, um zu dieser Stellungnahme zu kommen." Nun gehe es darum, sowohl bei vielen ehrenamtlich bei der AWO engagierten Menschen wie auch bei der Stadtverwaltung Vertrauen wieder herzustellen. "Wir müssen uns jetzt genau ansehen, wie die AWO Mittel einsetzt, die ihr von der Stadt zur Verfügung gestellt werden", sagte Purkhardt.

33 Jahre, SPD, 100.000 Euro AWO-Gehalt

hr-Recherchen haben ergeben, dass nicht nur Gehaltsgestaltung und Dienstwagen für Frau Feldmann Fragen über die Verbindung des Wohlfahrtsverbands zur SPD aufwerfen. Zwei junge Parteipolitiker kamen ohne langjährige Berufserfahrung zu Topgehältern.

So erhielt der 33 Jahre alte Pressesprecher des AWO-Kreisverbands, der laut seinem Facebook-Profil noch als Student eingeschrieben ist, 2018 knapp 8.000 Euro im Monat. Die Stadtverordnete und frühere Frankfurter Juso-Sprecherin Myrella Dorn wurde 2019 von der studentischen AWO-Mitarbeiterin direkt zur mit Dienstwagen ausgestatteten Abteilungsleiterin im Ressort Jugend. Sie studiert laut Homepage der Stadt aktuell Soziologie. Die Abteilung der 30-Jährigen hat 26 hauptamtliche Mitarbeiter und zehn Honorarkräfte.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 27.11.2019, 16.45 Uhr