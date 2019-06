Erste Stadt in Hessen

Als erste Stadt in Hessen hat Wiesbaden den Klimanotstand verhängt. Damit verordnet sich die Landeshauptstadt in Zeiten des Klimawandels eine nachhaltigere Politik.

Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit einem entsprechenden Antrag von SPD, Grünen, Linken und Piraten zu. Bei Projekten und Prozessen der Stadt wird jetzt überprüft, ob sie dem Klima schaden. Wenn ja, sollen klimafreundlichere Alternativen gesucht werden. Das soll auch für städtische Gesellschaften gelten.

Wiesbaden ist die erste hessische Stadt, die den Klimanotstand ausruft. Zuvor hatten das in Deutschland knapp 20 Städte und Gemeinden getan. Die erste Stadt war Konstanz am Bodensee.

Frankreich verhängt Notstand im ganzen Land

Auch Frankreich hatte am Donnerstag auf Forderung der "Fridays for Future"-Bewegung den Klimanotstand erklärt. Dort werden in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 45 Grad erwartet.

Die Linken- und Piraten-Fraktion in Wiesbadener Rathaus bezeichnete die Klimafrage am Abend in einer Mitteilung als "wichtigstes Thema unserer Zeit" neben der sozialen Gerechtigkeit. Auch beim Bau dringend benötigter Wohnung müsse neben Bezahlbarkeit auf Klimafreundlichkeit geachtet werden.

Sendung: hr-iNFO, 27.6.2019, 21.30 Uhr