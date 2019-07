Sven Gerich war in Wiesbaden ein Oberbürgermeister der Extreme: Mal wurde der SPD-Mann in den Himmel gelobt, mal verteufelt. Und nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Ein Interview zum Abschied von der politischen Bühne.

Der Sieg vor sechs Jahren gegen den amtierenden CDU-Oberbürgermeister Helmut Müller war in Wiesbaden für die ganze Stadt eine Überraschung: Der SPD-Kandidat Sven Gerich jubelte eindrücklich. Er kommt aus einfacheren Verhältnissen, wurde adoptiert und arbeitete in einer Druckerei, als er zur Politik kam. Ein Shooting-Star.

Es gab ein dickes Lob von Gerhard Schröder hier, rauschende Auftritte bei der Mainzer Fastnacht da. Gerich ist bei Facebook beliebt bis umjubelt, er ist "bei de Leut", ist ein Macher. Man kann sagen: eine Persönlichkeit. Gerich war ganz weit oben, doch es folgte ein tiefer Fall nach Vorwürfen der Vorteilsannahme. Als Konsequenz kündigte der Oberbürgermeister im Januar an, er trete nicht mehr an zur nächsten Wahl. Anlässlich seines letzten Arbeitstags am Montag haben wir mit ihm gesprochen.

hessenschau.de: Herr Gerich, was sind ihre drei größten Verdienste?

Sven Gerich: Die Zusammenlegung von ESWE Verkehr und Wibus. Das war nicht ganz einfach. Aber wenn wir uns heute unseren Verkehrsbetrieb ansehen, schaut die ganze Republik auf ESWE Verkehr. Das zweite ist, wie geräuschlos die Stadt die Flüchtlingskrise über die Bühne gebracht hat, mit Hilfe der Bevölkerung und der Stadtverwaltung. Ich glaube, es war richtig, dass der Oberbürgermeister da die Verantwortung übernommen hat.

Und bei der Wilhelmsstraße 1 wird dank eines Bürgerentscheids ein neues Museum entstehen. Es gab ein gutes Jahr lang Diskussionen, und am Ende musste ich mit Reinhard Ernst unter vier Augen die Punkte klären, die die Juristen nicht klären konnten. Es gäbe 300 Themen zu nennen, aber sie haben ja nach dreien gefragt.

hessenschau.de: Was waren bei all dem Jubel zum Amtsantritt Ihre Träume und Ziele?

Gerich: Ich habe kein weiteres politisches Ziel im Auge gehabt, ich träume nicht von Höherem. Aber man sieht sich im Leben immer zwei Mal. Ich bin froh, wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommt, dass ich unschuldig bin. Ich glaube, dass es so kommen wird. Dann schließe ich nicht aus, dass ich noch einmal politisch aktiv werde. Ich gehe ohne Groll aus dem Amt, und das hat mir große Freude gemacht.

hessenschau.de: Haben Sie sich durch die Vorwürfe verändert, sind Sie nachdenklicher, gehen Sie weniger feiern, sind Sie vorsichtiger bei Freundschaften geworden?

Gerich: Ich habe in meinem Leben schon Einiges erlebt. Wie tief menschliche Abgründe sein können, das hatte ich nicht vermutet. Ich bin vorsichtiger geworden, aber das hat nicht immer etwas mit Freundschaften zu tun. Ich bin auch vorsichtiger geworden, wenn Menschen mit inhaltlichen Ideen auf mich zukommen. Jetzt gucke ich lieber zwei Mal nach, was das für Gründe haben könnte, außer denen, die vorgetragen werden.

Weitere Informationen Nachfolger Mende im Amt Gert-Uwe Mende ist neuer Oberbürgermeister von Wiesbaden. Der SPD-Politiker übernahm am vergangenen Samstag offiziell die Amtsgeschäfte. Ende der weiteren Informationen

Ansonsten gilt: Einen Sven Gerich verändert man nicht. Ich werde deswegen kein anderer Mensch, die Menschen haben mich gewählt, weil ich so bin, wie ich bin, und ich will auch so bleiben. Ich werde weiter viel in der Stadt zu sehen sein, weil ich die Stadt liebe, und weil ich Teil dieser Stadtgesellschaft bin.

hessenschau.de: Sie haben zwei Mal Urlaub mit sehr reichen Freunden gemacht und haben sich zum Teil einladen lassen. Nun wird Ihnen das vorgeworfen. Sind sie bei den einfacheren Verhältnissen, aus denen sie kommen, besonders anfällig für die Welt der Reichen und Schönen?

Gerich: Nein, ich glaube, das hat weniger mit der Herkunft aus kleinen Schichten zu tun. Das hat mehr damit zu tun, dass ich ein positiv denkender Mensch bin und in jedem Menschen erst einmal das Positive sehe. Ich bin jetzt das erste Mal damit so richtig heftig vor eine Wand gelaufen, und ich weiß, dass ich da in Zukunft ein bisschen besser aufpassen muss und vielleicht auf die eine oder andere kritische Stimme eher hören muss.

hessenschau.de: Was werden Sie jetzt machen?

Gerich: Am 1. Juli habe ich meinen letzten Arbeitstag im Rathaus, und am 2. Juli geht es in einem neuen Leben weiter, bei einer Sicherheitsfirma. Ich habe schon viele verschiedene Dinge gemacht, immer etwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Ich werde mich mit dem Personal dort beschäftigen, freue mich da riesig drauf und bin positiv gestimmt.

Ich freue mich auch auf mehr Freizeit, mehr Zeit für echte Freunde, für Familie, auch mein Mann freut sich riesig. Ich werde eine 38,5-Stunden-Woche haben, mit freien Wochenenden, das gab es in den letzten sechs Jahren nur sehr selten. Und ich freue mich auch, ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit zu stehen. Wenn die eine oder andere Kamera weniger auf mich gerichtet ist, tut mir das, glaube ich, eher gut.

Die Fragen stellte Andrea Bonhagen.