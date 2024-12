Der Sturz des Assad-Regimes löst bei den Syrern in Hessen große Freude aus. Der Deutsch-Syrische Verein plant eine Kundgebung in Darmstadt, um das Ende der Diktatur zu feiern. Doch gleichzeitig bleibt die Unsicherheit darüber, wie es mit der Zukunft des Landes weitergeht.

In Neumünster (Schleswig-Holstein) feierten Menschen am Sonntag bei einer Kundgebung den Sturz des syrischen Assad-Regimes - eine ähnliche Kundgebung ist für den Nachmittag in Darmstadt geplant.

In der Nacht haben islamistische Rebellen das Regime in Syrien gestürzt und die Hauptstadt Damaskus offenbar kampflos übernommen. Präsident Baschar al-Assad ist Berichten zufolge geflüchtet.

Viele der rund 63.000 Syrer und Syrerinnen, die in in Hessen leben oder hierher geflüchtet waren, haben die Ereignisse aus ihrer Heimat verfolgt – über Kontakt mit Freunden, Familie und in sozialen Netzwerken.

Nahla Osman bleibt der 8. Dezember 2024 schon jetzt als "unbeschreiblicher Tag" in Erinnerung. "Das ist der erste Morgen für die Syrer in Freiheit und ohne Diktator", sagt die die stellvertretende Geschäftsführerin vom Deutsch-Syrischen Verein in Darmstadt am Sonntag. "Wir können es kaum glauben. Wir weinen, wir zittern, wir lachen."

"Nichts ist schlimmer als Assad"

Es grenze an ein Wunder, dass die Aufständischen die syrischen Städte in den vergangenen Tagen "ohne einen Schuss" befreiten, betonte sie. "Wir hoffen, dass es so bleibt wie jetzt." Die Rebellen waren in den vergangenen Tagen schnell vorgerückt, Assad war kurz zuvor aus Damaskus geflohen, ehe sie in den Präsidentenpalast eindrangen.

Sie habe aber auch Angst davor, was nun auf diese Ereignisse folge. Aber nach 46 Jahren Herrschaft eines Regimes, das wahllos verhafte und vor Kindern, Frauen und unschuldigen Studenten nicht Halt mache, glaube sie an eine bessere Zukunft Syriens: "Wir Deutsch-Syrerinnen und Syrer sind der festen Überzeugung, dass es nicht schlimmer sein kann als Assad."

Bei den Rebellen, die den Sturz Assads erreicht haben, handele es sich nicht um Dschihadisten, betonte die Anwältin. "Es sind Freiheitskämpfer für ihr Land." Als Anwältin erhalte sie bereits viele Anfragen von Syrern aus Hessen, die in ihr Heimatland zurückkehren wollten, um ihre Stadt und ihr Land wieder aufzubauen.

Deutsch-Syrischer Verein hofft auf Demokratie

Safouh Labanieh, Geschäftsführer des Deutsch-Syrischen Vereins in Darmstadt, sieht in den jüngsten Ereignissen einen Kurswechsel nach Jahrzehnten autoritärer Macht in seiner Heimat.

"Es wird jetzt eine zivile Übergangsregierung gebildet und wir hoffen auf freie Wahlen und auf eine demokratische Regierung", sagte er am Morgen. In der vergangenen Nacht habe er zusammen mit dem Vereinsteam kaum geschlafen, "weil für uns klar war, dass es jetzt das Ende des Regimes ist".

Safouh Labanieh ist Geschäftsführer des Deutsch-Syrischen Vereins in Darmstadt. Bild © Petra Demant (hr)

Kundgebung in Darmstadt geplant

Es sei das eingetreten, was "alle Syrer wollten", sagt Labanieh, der in engem Kontakt mit Familien und Freunden in Aleppo steht. Der Verein unterstützt Krankenhäuser in Syrien, organisiert humanitäre Hilfe und hat Zentren für psychologische Hilfe in Syrien aufgebaut.

Überall in Syrien werde nun gefeiert. "Das syrische Volk hat die Macht übernommen", betonte er. Das wolle man feiern, auch in Darmstadt. Dazu plane der Verein am Sonntagnachmittag um 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Luisenplatz in Darmstadt.

"Er hätte sich so gefreut"

Nur eine Sache stimmt Osman an diesem Tag traurig, wie sie erzählt. Dass ihr Vater, der 1959 mit 18 Jahren nach Rüsselsheim kam, vom Sturz des Assad-Regimes nicht mehr erfahre.

"Mein Vater hat von Anfang an gegen dieses Regime friedlich demonstriert. Mein Vater durfte über 46 Jahre nicht in seine Heimat." Vor einigen Wochen sei er gestorben. "Er hätte sich so gefreut", sagt sie.