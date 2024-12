Wirtschaftsminister Mansoori (SPD) hat sich gegen einen weiteren Stellenabbau beim Autobauer Opel in Rüsselsheim ausgesprochen.

Er unterstützte den Betriebsrat in seiner Forderung, weiterhin am Standort Rüsselsheim Prototypen zu bauen. Ein Abbau bei Zukunftsbereichen müsse verhindert werden, Arbeitsplätze dürften nicht ins Ausland verlagert werden, betonte er bei einer Betriebsversammlung am Freitag. "Das Engineering in Rüsselsheim muss abgesichert werden." Zuletzt hatte Opel wegen Absatzproblemen zeitweise eine Schicht gestrichen.