Landesparteitag in Kassel

Mit einem schwächeren Ergebnis als vor fünf Jahren ist Janine Wissler erneut zur Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl bestimmt worden. Auch bei ihren Wahlkampfthemen bleibt die Partei sich treu.

Janine Wissler und Jan Schalauske werden die Linke als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl im Oktober führen. Das haben rund 160 Vertreter der Kreisverbände auf einem Parteitag am Samstag in Kassel entschieden.

Linken-Politiker Jan Schalauske Bild © picture-alliance/dpa

Die 36 Jahre alte Fraktionsvorsitzende Wissler bekam 84,5 Prozent der Stimmen. Das war deutlich weniger als vor fünf Jahren. Damals wurde sie mit rund 90 Prozent auf den Spitzenplatz gewählt. Den 37 Jahre alten Parteichef Schalauske wählten 89 Prozent auf den zweiten Platz der Landesliste. Beide Politiker hatten keine Gegenkandidaten.

Für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit

In ihren Bewerbungsreden betonten Wissler und Schalauske noch einmal die Wahlkampf-Schwerpunkte: Armutsbekämpfung, bezahlbarer Wohnraum, Chancengleichheit in der Bildung, ökologische Verkehrswende, Engagement gegen Rüstungsexporte aus Hessen. "Wir brauchen endlich wieder eine Politik für die vielen, nicht für die wenigen", sagte Schalauske. Er sprach sich für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine reformierte Erbschaftssteuer aus, damit Millionäre und Milliardäre an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt würden.

Wissler hatte zuvor zu hr-iNFO gesagt, für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit brauche es eine starke Linke im Landtag. Dass es nach der Wahl wie 2013 wieder zu Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen über eine mögliche rot-rot-grüne Koalition komme, sei zwar denkbar, aber nicht wahrscheinlich. "Es geht zuerst um Inhalte, und da haben mich die Grünen in den fünf Jahren ihrer Regierungsarbeit nicht optimistisch gemacht", sagte Wissler.

Auf dem Parteitag in Kassel warf Wissler der schwarz-grünen Landesregierung vor, sie habe "völlig versagt, Hessen sozialer und gerechter zu machen und der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich entgegenzuwirken". Wohnen sei ein Menschenrecht und müsse endlich für alle bezahlbar sein. Die Linke fordert daher den Bau von 10.000 Sozialwohnungen und 2.000 Studentenwohnungen jährlich.

