Fehlende Sozialwohnungen, steigende Mieten: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Hessen ist nach Ansicht zweier Verbände "dramatisch". Gut zwei Monate vor der Landtagswahl stellen die Organisationen Forderungen.

Wohnen ist ein Menschenrecht - unter diesem Motto will der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen im September mit Vertretern der Landtagsfraktionen ins Gespräch kommen. Was der Verband von einer neuen hessischen Regierung nach der Landtagswahl am 28. Oktober erwartet, teilte Verbandsgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi den Politikern bereits am Montag mit: Sie forderte nicht weniger als eine "wohnungspolitische Kehrtwende".

Die sei angesichts rasant steigender Mieten und fehlender Sozialwohnungen überfällig. "Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist dramatisch", sagte Alinaghi. Zum Beleg führte sie Zahlen an.

Um den Bedarf zu decken, müssten bis 2040 mehr als eine halbe Million Wohnungen gebaut werden. Die Größenordnung hatte die zuständige Ministerin Priska Hinz (Grüne) vor Monaten genannt.

Zuletzt seien aber lediglich rund 15.500 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt worden.

Die Zahl der Sozialwohnungen habe sich innerhalb von zwei Jahrzehnten halbiert: von knapp 180.000 im Jahr 1999 auf zurzeit gut 93.000.

55.000 Menschen seien auf der Suche nach einer Sozialwohnung, aber nur 582 solcher Wohnungen seien im vergangenen Jahr genehmigt worden.

Die Wohnungsnot führe auch zu Diskriminierung. 77.000 barrierefreie Wohnungen fehlten.

Frauenhäuser erlebten immer häufiger, dass sie Betroffene nicht nur vorübergehend aufnehmen. Aufgrund der hohen Mieten finde sich für Schutzsuchende und deren Kinder oft kein eigener Wohnraum.

Die Zahl der Studenten, für die es öffentlich geförderte Plätze in Wohnheimen gebe, liege unter dem Bundesdurchschnitt.

"Privatisierung stoppen"

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert unter anderem, dass die Privatisierung öffentlicher Wohnungen und von Grundstücken gestoppt wird. Zudem müsse der Bestand an erschwinglichen Miet- und Sozialwohnungen gesichert und der gemeinnützige Wohnungsbau reaktiviert werden.

Außerdem müssten soziale Träger als Vermieter gefördert werden: "Die können Wohnraum akquirieren, anmieten und weitervermieten", sagte Alinaghi. Bei Bedarf sei so auch eine soziale Betreuung von Mietern zu gewährleisten.

Weitere Informationen Dachorganisation mit vielen Mitgliedern Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband gehören als Dachorganisation bundesweit rund 10.000 eigenständige Organisationen, Einrichtungen und Gruppen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen an. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem der Arbeiter- und Samariterbund, das deutsche Kinderhilfswerk, der Sozialverband VdK oder der Weiße Ring. Ende der weiteren Informationen

"Zahlen hinken seit Jahren hinterher"

In eine ähnliche Richtung geht die Kritik des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. In den Wahlprogrammen fehle "nach wie vor die Vorfahrt für den Wohnungsbau".

37.000 Wohnungen müssten jedes Jahr neu entstehen, sagt der Verband. "Da die Baufertigstellungszahlen schon seit Jahren hinterherhinken, wird die Bugwelle an fehlenden Wohnungen, die wir vor uns herschieben, immer größer", erklärte Direktor Axel Tausendpfund.

Wahlkampfthema Nummer 1?

Die SPD hat die Wohnungspolitik zum Top-Thema im Landtagswahlkampf erklärt und will dafür die Schaffung eines eigenen Ministeriums. Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hatte angekündigt: Als Ministerpräsident würde er in den ersten 100 Tagen seiner Regierungszeit 100.000 Quadratmeter Bauland zur Verfügung stellen. Jährlich sollen mindestens 6.000 vom Land geförderte Wohnungen entstehen.

Wohnungministerin Hinz (Grüne) hatte im vergangenen Herbst einen sogenannten Masterplan vorgestellt. Er sah unter anderem ein "Kommunalinvestitionsgesetz" vor, über das 257 Millionen Euro an Bauträger und Investoren ausgeschüttet werden können. Darin stecken zwölf Millionen Euro, mit denen das Land Belegungsrechte für alte Sozialwohnungen verlängern kann, die sonst auslaufen würden. Das Land will auch eigene Grundstücke billiger verkaufen, wenn darauf Sozialwohnungen entstehen.

Nur gut gemeint?

Zuletzt hatte Hinz gemeinsam mit Regierungschef Volker Bouffier (CDU) zudem angekündigt, die Nassauische Heimstätte werde für 45.000 Wohnungen die Miete in den kommenden fünf Jahren nicht mehr als ein Prozent jährlich anheben und jährlich 5.000 Wohnungen bauen. Das Unternehmen ist mehrheitlich in Landesbesitz. Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände wertete den Vorstoß als "gutgemeinte, aber doch unzureichende Symbolpolitik". Die SPD will statt Mietpreisbremse einen Mietpreisstopp.

Die Linke unterstütze in einer Stellungnahme am Montag die Forderungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands "voll und ganz". Die FDP erinnerte an ihr Wahlprogramm: Die Grunderwerbssteuer will sie ebenso senken wie die Erstellungskosten - nicht zuletzt durch "serielle und innovative Baukonzepte".

Sendung: hr-iNFO, 20.08.2018, 13 Uhr