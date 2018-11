Bis 2030 fehlt es der Stadt Frankfurt voraussichtlich an rund 100.000 zusätzlichen Wohnungen - jetzt fordert sie in einem Brandbrief Hilfe von der künftigen Landesregierung. Unter anderem geht es dabei um die Wiedereinführung eines Verbots.

Die Stadt Frankfurt bittet das Land um Hilfe bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in der stark wachsenden Metropole. Bis 2030 würden fast 100.000 zusätzliche Wohnungen gebraucht, schreibt Planungsdezernent Mike Josef (SPD) in einem Brief an CDU und Grüne im Landtag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt: "Wir sehen daher die künftige Landesregierung und auch die Fraktionen im Hessischen Landtag in der Pflicht, Frankfurt bei der nachhaltigen Gestaltung des Wachstums und dem Erhalt von bezahlbarem Wohnraum aktiv zu unterstützen."

Wichtigste Forderung in der 19 Punkte umfassenden Liste ist die Wiedereinführung des Wohnraumzweckentfremdungsverbots für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt. Eine solche Landesverordnung gab es schon einmal, sie war aber 2004 aufgehoben worden. Mit einem Zweckentfremdungsverbot könnte die Stadt unter anderem gegen spekulativen Leerstand vorgehen - laut Planungsdezernat ein wachsendes Problem in Frankfurt.

Umweltministerium zeigt sich einsichtig

Das hessische Umweltministerium signalisierte Bewegung. Das Land werde in der nächsten Legislaturperiode prüfen, "ob ein Zweckentfremdungsgebot wiedereingeführt werden sollte, um den Wohnungsbedarf in Hessen besser zu decken", teilte das Umweltministerium auf Anfrage mit. Als das Verbot aufgehoben wurde, sei die Lage eine andere gewesen: Anfang der 2000er Jahre habe es ein Überangebot an Büro- und Gewerberäumen gegeben und "auch das Leerstehenlassen von Wohnraum spielte damals keine relevante Rolle".

Wie groß der Leerstand genau ist, können die Städte nicht angeben. Ohne Zweckentfremdungsverbot fehlt die gesetzliche Grundlage für eine systematische Erhebung. Denn eine Wohnung unvermietet zu lassen, ist nicht verboten. Das war bis 2004 mit dem Zweckentfremdungsverbot anders. Die Verordnung des Landes Hessen besagte: Eine Wohnung ist zum Wohnen da, und deshalb muss sie auch so genutzt werden.

