Bad Vilbels neuer Bürgermeister heißt Sebastian Wysocki. Der CDU-Politiker setzte sich in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten von den Grünen durch. Auch in drei anderen hessischen Kommunen wurde gewählt.

Sebastian Wysocki (CDU) Bild © Tobias Koch

In der Stichwahl um das Bürgermeister-Amt in Bad Vilbel erhielt Sebastian Wysocki (CDU) am Sonntag 53,0 Prozent der Wählerstimmen. Sein Mitbewerber Clemens Breest (Grüne) kam auf 47,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent.

Die Stichwahl war notwendig geworden, weil vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte.

Wysocki ist seit 2016 hauptamtlich Erster Stadtrat in Bad Vilbel. Breest ist ebenfalls Stadtrat und trat bereits 2016 gegen Amtsinhaber Thomas Stöhr (CDU) im Kampf um das Bürgermeisteramt an. Stöhr stellte sich nicht erneut zur Wahl.

Weitere Wahlen in Messel, Schlitz und Willingen

Auch in drei anderen hessischen Kommunen wurden Bürgermeister gewählt:

Messel (Darmstadt-Dieburg) : Gewählt wurde mit 51,2 Prozent der Stimmen Thorsten Buhrmester (unabhängig). Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent. Der amtierende Bürgermeister Andreas Larem (SPD) trat nicht an. Er ist inzwischen Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

: Gewählt wurde mit 51,2 Prozent der Stimmen Thorsten Buhrmester (unabhängig). Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent. Der amtierende Bürgermeister Andreas Larem (SPD) trat nicht an. Er ist inzwischen Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Schlitz (Vogelsberg) : Gewählt wurde mit 50,3 Prozent der Stimmen Heiko Rainer Siemon (CDU). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent. Der 2018 gewählte Bürgermeister von Schlitz, Alexander Altstadt (CDU), kann das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben.

: Gewählt wurde mit 50,3 Prozent der Stimmen Heiko Rainer Siemon (CDU). Die Wahlbeteiligung lag bei 63,7 Prozent. Der 2018 gewählte Bürgermeister von Schlitz, Alexander Altstadt (CDU), kann das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Willingen (Waldeck-Frankenberg): Gewählt wurde Thomas Trachte (unabhängig). Er war der einzige Bewerber und erhielt 81,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,6 Prozent. Trachte geht damit in seine vierte Amtszeit. Zum ersten Mal wurde er 2004 gewählt.