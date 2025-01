Wahl am 9. März

Wenn die Wiesbadener am 9. März ihr neues Stadtoberhaupt wählen, stehen ungewöhnlich viele Namen auf dem Stimmzettel. Neun Männer und eine Frau kandidieren für das Amt. Darunter ist auch der aktuelle Oberbürgermeister.

Neun Männer und nur eine Frau werfen ihren Hut bei der Wiesbadener Oberbürgermeisterwahl in den Ring. Der Wahlausschuss für die Abstimmung hat in öffentlicher Sitzung die entsprechenden zehn Wahlvorschläge zugelassen, wie die hessische Landeshauptstadt am Freitag mitteilte.

Die OB-Wahl ist am 9. März geplant - nur zwei Wochen nach der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Angesichts der ungewöhnlich großen Kandidatengruppe für den Chefposten im Wiesbadener Rathaus gilt eine Stichwahl am 30. März als gut möglich.

Amtsinhaber will im Amt bleiben

Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) tritt erneut an. Für die CDU fordert ihn Thilo von Debschitz heraus. Einzige Frau der zehnköpfigen Kandidatengruppe ist Gesine Bonnet (Grüne).

Bewerber für die OB-Wahl in Wiesbaden im Überblick:

Thilo von Debschitz (CDU)

Gesine Bonnet (Grüne)

Gert-Uwe Mende (SPD)

Ralf Offermanns (AfD)

Ingo von Seemen (Die Linke)

Christian Hill (Initiative Pro Auto)

Lukas Haker (Die PARTEI)

Elmar Krebber (ULW)

Andreas Gutzeit (FWG)

Matthias Bedürftig (Freie Wähler)



Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel.