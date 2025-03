Die Partei ist ein Zusammenschluss von Menschen, die an der politischen Willensbildung des Volkes mitarbeiten wollen: Sie erarbeitet ein Programm und stellt Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, die diese Ziele durchsetzen sollen.

Der lokale Ortsverein ist die kleinste Gliederungseinheit einer Partei.

Die Fraktion ist der Zusammenschluss der Parteimitglieder, die in ein Parlament gewählt wurden: Sie versucht, die politischen Ziele der Partei in die Tat umzusetzen. Parlamentsabgeordnete sind vom Grundsatz her nur ihrem Gewissen verpflichtet, nicht ihrer Partei. Rechtlich und finanziell sind Parteien und Fraktionen strikt getrennt.